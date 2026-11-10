Ад на АМ „Тракия“: 12 загинали и десетки ранени при верижни катастрофи с 86 превозни средства

След адските катастрофи на магистрала „Тракия“: Спешен апел за даряване на кръв в цялата страна

Апокалипсис в мъглата на „Тракия“: Как да оцелеем, ако видимостта падне за секунди?

Реакциите след кошмара на „Тракия“: Фон дер Лайен с подкрепа, Калин Стоянов с искане за оставка на Демерджиев

Илияна Йотова прекъсна визитата си в Париж и се връща в България заради трагедията на „Тракия“

Обявяват 11 ноември за ден на траур в памет на загиналите при катастрофите на АМ "Тракия"

В ерижни катастрофи с 12 жертви и 51 ранени в района на Ямбол затвориха АМ „Тракия” и в двете посоки във вторник сутринта. Ударили са се oбщо 86 леки и тежкотоварни автомобила.

Инцидентите са станали между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“. Там паднала гъста мъгла, поради което видимостта била силно ограничена.

Здравното министерство откри гореща линия

На гореща телефонна линия на Министерството на здравеопазването - 029301152, гражданите могат да потърсят информация за това къде са настанени техни роднини и близки, пострадали при пътнотранспортното произшествие.

Най-много пострадали от катастрофата са откарани в областната болница в Сливен

Изпълнителният директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ - Сливен д-р Васислав Петров каза, че в болницата са докарани 20 пациента, 18 директно от катастрофата и двама с черепно-мозъчни травми от ямболската болница.

„Четирима души са приети в реанимация в тежко състояние, единият е в особено тежко състояние. Трима са приети в неврохирургия, трима в ортопедия, двама в хирургия, двама в лицево-челюстна хирургия и един в УНГ“, посочи д-р Петров.

По думите му последните пациенти, които са дошли в болницата са пристигнали сами. Още двама души се диагностицират в Спешното отделение, но те са с леки травми, уточни той.

Д-р Васислав Петров каза, че на този етап не се налага да търсят въздушна медицинска помощ, защото пациентът, който е в най-тежко състояние, първо трябва да бъде стабилизиран и след това, според състоянието му, да се прецени какво да се прави.

„Екипите ни са налични, днес бяха отложени всички планови операции в болницата и към момента нямаме нужда от външна помощ“, уточни изпълнителният директор на сливенската болница.

„Пътна помощ” на мястото на инцидента

В ранния следобед на мястото на трагедията дойдоха и екипи на „Пътна помощ”. Очаква се поетапно превозване на ударените превозни средства.

Президентът прекратява участието си в Парижкия форум за мир

Президентът Илияна Йотова се прибира в България заради тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Държавният глава изразява съболезнования на близките и семействата на загиналите.

Зам.-министърът на МВР: В инцидентите участва и цистерна, но няма теч

В двете верижни катастрофи е участвала и цистерна, която превозва газ, но за момента няма теч, обяви зам.-министърът на МВР Калоян Калоянов. По пътното платно няма разпилени опасни товари.

Частично бедствено положение е обявено в три общини след верижния ад на АМ „Тракия”

Частично бедствено положение е обявено на територията на общините Стралджа, Тунджа и Ямбол. Извънредният режим е въведен със заповед на областния управител на Ямбол Георги Чалъков и е влязъл в сила от 7:30 часа на 10 ноември 2026 г., съобщиха от местната Областна администрация.

Въвеждането на мярката е продиктувано от изключително усложнената ситуация в региона и значителните имуществени вреди, нанесени при тежките пътнотранспортни произшествия по аутобана.

За ръководител на операциите на терен е определен комисар Иван Динев, директор на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Ямбол.

Свидетел: Пълен ужас. Отвсякъде се чуваха писъци

„В последния момент видяхме катастрофата, помислихме, че ще се разминем. Бяхме втория автомобил. Но задните направиха белята. Тук сме от 07:30 часа”, разказа свидетел.

„Гледката е кошмарна”, сподели друг човек, озовал се сред смачканите превозни средства. Според него причина за трагедията е високата скорост. По думите му видимостта била 1-2 метра.

„Самият ужас беше в автобуса, защото падаше жито от прозорците. Бяхме един върху друг. Като излязохме започнахме да се отдалечаваме от автобуса да не се запали”, разказа жена от автобус, пълен с хорау тръгнали на почивка.

„Не намирам думи, с които да опиша гледката. Пълен ужас. Отвсякъде се чуваха писъци”, разказа друг свидетел на трагедията.

Областният управител на Сливен: В готовност сме да транспортираме ранените до Бургас и София

„В болницата в града са настанени 18 души, трима от тях са в много тежко състояние. Хеликоптерите са в готовност да ги транспортират към Бургас, откъдето да бъдат превозени със самолет „Спартан“ до София. По последни данни тримата пациенти в реанимация трябва първо да получат необходимата медицинска помощ на място, след което да се прецени дали състоянието им позволява преместване“, заяви Михаил Кашеров.

Здравният министър: 10 души са издъхнали на магистралата, а други двама в болници

Здравният министър Катя Ивкова уточни на брифинг, че жертвите вече са 12. Десет от тях са издъхнали на мястото на инцидента, а двама пострадали са починали в болници.

Към момента общо 46 са транспортираните пациенти след тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“, каза министърът на здравеопазването.

„В Сливен са настанени 8 пациенти. Седем пациенти са настанени в две болници в Бургас. Дванадесет пациенти в болницата в Ямбол за момента“, уточни тя пред медиите, добавяйки, че на всички се оказва необходимата спешна медицинска помощ.

МВР: Няма пострадали и загинали деца в двете катастрофи на АМ „Тракия“

„Всички загинали са пътували в платното в посока Бургас. Първото пътнотранспортно произшествие е станало именно там. Товарен автомобил е препречил пътя на автобус, превозващ група хора. Последвал е сблъсък с друг камион, в който е имало жито. В задната част на камиона се е ударил и лек автомобил", разказа и. ф. главен секретар на МВР Любомир Николов от мястото на инцидентите.

Според него гъстата мъгла и внезапното влошаване на видимостта вероятно са сред причините за трагедията.

„Всички загинали са пътували в платното в посока Бургас. Първото пътнотранспортно произшествие е станало именно. Товарен автомобил е препречил пътя на автобус, превозващ група хора. Последвал е сблъсък с друг камион, в който е имало жито. В задната част на камиона се е ударил и лек автомобил", разказа той.

По думите на Николов свидетели разказват, че видимостта първоначално е била около 70-80 метра, но внезапно е паднала до едва 10 метра.

Той поясни, че втората катастрофа вероятно е вследствие на първата, тъй като вниманието на шофьорите е било отклонено от тежкия инцидент в другото платно.

„Предполагаме, че пътнотранспортното произшествие в посока София е настъпило по същия механизъм. Вероятно съвпадението в мястото на двата инцидента е свързано с разсейване на водачите, след като са забелязали тежкото верижно произшествие в посока Бургас“, обясни той.

И подчерта, че шофьорите винаги трябва да съобразяват скоростта и дистанцията с пътната обстановка, особено при мъгла и мокра настилка.

„При такива тежки метеорологични условия всеки водач трябва да се съобрази с пътната обстановка и сезона. След гъстата мъгла асфалтът най-вероятно е бил силно овлажнен. Това означава, че е трябвало да се спазват необходимата дистанция и ограниченията на скоростта, обозначени с пътните знаци“, заяви той.

Комисарят посочи и възможност за подобряване на пътната маркировка в районите, където често се образува гъста мъгла. По думите му може да се приложи европейска практика със специална светлоотразителна маркировка, която да подобри видимостта за шофьорите.

На въпрос дали сред загиналите има служител на полицията, Николов не потвърди подобна информация. Той посочи, че при огледа върху връхната дреха на едно от телата са установени елементи от облеклото с полицейски отличителни знаци. По думите му това не е достатъчно, за да бъде установена самоличността на загиналия и да се потвърди дали той действително е бил служител на МВР.

„Обсъжда се възможността един от пострадалите, намиращ се в Бургас, да бъде превозен с военния самолет „Спартан“. Организацията се координира на правителствено ниво", заключи Николов.

Източник: БТА

Урсула фон дер Лайен изрази съболезнования към близките на жертвите и целия български народ

"Изказвам моите най-дълбоки съболезнования към семействата на загиналите и към целия български народ. Респект към спасителните екипи! Изживявате трагичен момент и проявявам пълно разбиране относно промяната в програмата на посещението ми". Това каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на брифинга след срещата с българския премиер Румен Радев във Варна.

Източник: NOVA

Радев: И правителственият самолет ще извозва ранени при нужда

Жертвите са 11, а ранените - 48, каза премиерът Румен Радев по време на брифинга след срещата си с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Министър-председателят съобщи още, че е разпоредил на вътрешния министър Иван Демерджиев да излети към Бургас с правителствения самолет, за да може с него при нужда да се транспортират ранени към болници в София.

Двата „Спартан”-а с лекарски екипи на борда и оборудвани с носилки веднага са излетели към Бургас. В момента машините се пребазират на авиобаза „Безмер”, тъй като повечето от пострадалите са откарали в Сливен и Ямбол.

„Веднага след раздялата ни с г-жа Фон дер Лайен аз и министърът на отбраната Димитър Стоянов също потегляме към Бургас, Сливен и Ямбол”, каза още Радев.

Той благодари на председателя на ЕК за разбирането в настоящата тежка ситуация, наложила промени в програмата на визитата ѝ в България.

Източник: БТА

Търсят се кръводарители след катастрофата

Болница в Сливен отправи призив за кръводаряване за пострадалите. Някои от пациентите се нуждаят от спешно кръвопреливане. Всеки, който има възможност и отговаря на условията, може да дари кръв всеки ден от 08 до 14.30 ч. в Кръвния център на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен”, който се намира на първия етаж на ДКЦ - 2, бившата Трета поликлиника.

Очевидец: Докато вадех човек от горящ камион, чух как всички коли в другото платно започнаха да се блъскат

Очевидец на верижната катастрофа разказа в ефира на NOVA какво точно се е случило тази сутрин.

„Имаше много гъста мъгла. Отпред стана катастрофата. В един момент всичко стана черно. Слязох от автомобила и тръгнах напред. Счупих с крик стъклото на една горяща кабина и извадих човек. След това чух, че започнаха в другото платно да се блъскат всички автомобили. Видимостта от мъглата беше не повече от 50 метра“, разказа очевидецът.

Източник: БТА

Вицепремиерът Пулев за спасителната акция: Всичко, което има криле, е във въздуха, всичко с гуми е на пътя

Вицепремиер и министър на икономиката инвестициите и индустрията Александър Пулев направи коментар относно катастрофата по време на събитие на КЗК.

„От сутринта държавата е впрегнала всички ресурси в подкрепа на бедстващите хора на магистрала „Тракия“. Всичко, което има криле, е във въздуха, всичко, което има гуми, е на пътя. Отменили сме всички публични изяви, няма да има и Министерски съвет. Създадохме кризисен щаб", заяви той.

Източник: БТА

АМ „Тракия“ остава затворена в двете посоки, въведени са обходни маршрути

Източник: NOVA/screenshot

Заради големия брой тежкотоварни автомобили, участвали в катастрофите, както и заради следствените действия се очаква затварянето на участъка в двете посоки да продължи продължително време, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Въведени са обходни маршрути както за леките автомобили, така и за камионите над 12 тона.

В посока Бургас:

Горно Александрово - Зимница - Лозенец - Стралджа - Венец - Огнен - Искра - Карнобат - Драганци.

Маршрутът преминава по пътищата I-7 (Горно Александрово - Зимница), I-6 (E-773) (Горно Александрово - Лозенец - Стралджа - Венец - Огнен - Искра - Карнобат), III-7957 (Карнобат) и III-795 (Драганци - Карнобат).

В посока София:

Драганци - Карнобат - Сливен - Тополчане - Калояново - Глушник - Блатец - Драгоданово - Трапоклово - Горно Александрово - Стралджа - Лозенец - Венец - Огнен - Искра - Гергевец - Крушаре - Хаджидимитрово.

Маршрутът преминава по пътищата III-795 (Драганци - Карнобат), III-7957 (Карнобат), I-6 (E-773) (Сливен - Тополчане - Калояново - Глушник - Блатец - Драгоданово - Трапоклово - Горно Александрово - Стралджа - Лозенец - Венец - Огнен - Искра - Карнобат) и II-53 (Гергевец - Сливен - Крушаре - Хаджидимитрово).

Източник: БТА

Актуална информация за пътната обстановка може да бъде получена чрез онлайн системата на АПИ на адрес traffic.api.bg, както и денонощно на телефон 0700 130 20.