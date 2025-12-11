Технологии

Пазарът диктува: Програмисти с AI компетенции са най-търсените кадри – ето какво стои зад тенденцията

11 декември 2025, 11:15
Пазарът диктува: Програмисти с AI компетенции са най-търсените кадри – ето какво стои зад тенденцията
Източник: SoftUni

П рез последната година ролята на софтуерния разработчик се трансформира с намислими темпове. Генеративният AI вече не е инструмент „по избор“, а ключов фактор, който променя начина, по който се пише, анализира и поддържа код. В контролирано изследване на GitHub, разработчиците, използващи GitHub Copilot, изпълняват поставена задача с около 55% по-бързо спрямо контролната група — разлика, която ясно демонстрира ефекта на AI върху продуктивността.

Промяната е осезаема и в България. Според анкета на DEV.BG 60% от IT специалистите у нас използват AI инструменти ежедневно, а още 20% – няколко пъти седмично, което показва, че AI вече е трайна част от ежедневния процес на разработка.

На фона на постепенно възстановяване на ИТ сектора в България, нов анализ на „Сега“ от началото на 2025 г. отчита, че компаниите отново започват активно да наемат, но изискванията към кандидатите са значително по-високи: търсят се специалисти с умения за AI автоматизации, облачни решения и разработка на вътрешни инструменти.

Всички тези тенденции водят до един логичен извод: нуждата от разработчици, които владеят AI технологии, расте по-бързо от предлагането. Именно тук идва ролята на обучения, които дават практическа подготовка за новата реалност — като модула AI for Developers на SoftUni, който стартира през януари 2026 и можеш да се запишеш от бутона.

  • AI промени играта: какво се случва в разработката през последната година

През 2024–2025 г. AI се превърна в ускорител на софтуерната разработка. Рутинните задачи започват да се автоматизират, създаването на код се извършва все по-често с помощта на AI, а ролята на програмиста се измества от „код писач“ към AI-супервизиор, който насочва, проверява и оптимизира работата на интелигентните инструменти.

Големите технологични компании като Microsoft, Meta и Google вече включват AI в почти всеки етап на разработката — от генериране на първоначален код до анализ на грешки и оптимизация на архитектура.

  • Какво показва пазарът: нуждите на работодателите у нас и по света

Българският контекст

Макар общият брой на ИТ обявите да остава по-нисък от периода 2021–2022 г., тенденцията през 2024–2025 г. е ясна: търсенето на квалифицирани кадри отново расте, но пазарът търси специалисти с ясно изразена добавена стойност. Според данни на „Сега“ през 2025 г. компании от различни сектори — от финтех до софтуерни продуктови организации — активно внедряват AI инструменти и автоматизации, което създава нужда от разработчици, които могат да работят уверено с интелигентни технологии.

Паралелно с това данни на DEV.BG показват, че компании като Progress, DXC, DataArt, Chaos и редица финтех организации вече имат или разширяват роли, свързани с AI интеграции, автоматизация и ML-базирани решения.

  • Международният контекст

На глобално ниво дефицитът от специалисти е още по-осезаем. Според анализ на TechRadar в света има около 500 000 незапълнени позиции за AI инженери, а 72% от бизнес лидерите планират да увеличат инвестициите си в AI през 2025 г.

Освен това анализите на McKinsey показват, че използването на генеративен AI може да доведе до 20–45% ръст в продуктивността на инженерните екипи – ефект, който компаниите вече измерват и активно търсят.

„Инженерите, които работят с AI, се превръщат в новия стандарт — очаква се от тях да доставят по-бързо, да автоматизират повече и да мислят отвъд традиционния lifecycle.“ споделят от Industry Leader

  • Поглед към бъдещето: как ще изглежда професията developer през 2026 и след това

Данните и прогнози­те за следващите години показват, че професията на разработчика ще продължи да се развива в посока по-висока продуктивност, по-кратки цикли на разработка и повече работа в партньорство с AI моделите. Способността за умело формулиране на промптове, разбиране на AI архитектури и интеграция на модели в реални продукти ще бъде сред ключовите умения на модерния инженер.

Gartner прогнозира, че до 2030 г. 25% от ИТ работата ще се извършва изцяло от AI, а останалите 75% — от специалисти, които работят в тясно сътрудничество с AI инструменти.

Източник: Gartner
  • Как SoftUni подготвя програмистите за новата ера: модулът AI for Developers

На фона на тези тенденции SoftUni представя модула AI for Developers – обучение, което дава на разработчиците уменията, очертани като критично важни за следващото поколение софтуерен инженеринг.

Модулът развива най-търсените компетенции като:

  • AI-assisted coding – как да използваме инструменти като Copilot и LLM-базирани асистенти за писане, рефакториране и анализ на код;
  • Оптимизация на workflow чрез автоматизации и интелигентни помощници;
  • Работа с AI модели, тяхното интегриране в реални проекти и разширяване на функционалността им;
  • Създаване на AI-подсилени приложения и вътрешни инструменти, които ускоряват процесите в екипа.

Модулът е подходящ за junior, middle и senior разработчици, както и за инженери, които искат да надградят ролята си в екипа, да ускорят работата си или да отговорят на новите изисквания на пазара.

Структурата му включва три практически ориентирани курса, фокусирани върху реални задания, интеграции и технологични казуси, с преподаватели с експертиза в AI-базираната разработка. Разгледай обучението от тук:


„Вече не е достатъчно да пишеш код добре — трябва да можеш да използваш AI, за да го пишеш по-бързо, по-оптимално и с по-малко грешки.“
— Тонислав Троев, преподавател в модула AI for Developers

  • Заключение

Пазарът е категоричен: AI променя не само технологиите, но и очакванията към специалистите, които ги изграждат. Разработчиците, които овладеят интелигентните инструменти навреме, ще бъдат сред най-конкурентните кадри през следващото десетилетие, тъй като уменията им ще им позволят да работят по-бързо, по-качествено и в синхрон с тенденциите в световен мащаб.

В този контекст модулът AI for Developers на SoftUni се явява логичната стъпка за всеки професионалист, който иска да остане релевантен, да се развива уверено и да бъде подготвен за новата ера на софтуерното инженерство.

Източник: SoftUni    
