Одобриха скока на данъчните оценки на имотите

Парламентарната комисия по бюджет и финанси одобри на първо четене увеличението на данъчните оценки на недвижимите имоти. Предвижда се те да бъдат повишени с 30% от 2027 г., а през 2028 и 2029 г. да последват още две увеличения с по 35 процентни пункта спрямо сегашните стойности. Така до края на тригодишния период данъчните оценки трябва да се удвоят.

Промяната ще обхване не само жилищата, но и земите, подобренията и земеделските земи.

Предложението беше представено още през септември, а на 4 ноември получи одобрението и на Министерския съвет.

Данъчните оценки на имотите скачат със 100% до 2029 г.

Защо се увеличават данъчните оценки?

Според мотивите на Министерството на финансите данъчните оценки изостават значително от пазарните цени на имотите, които се повишиха през последните години.

Данъчните оценки като цяло не са актуализирани от 2008 г., като промените тогава влизат в сила през 2009 г. Базисните стойности за сградите и земите в строителните граници не са променяни от 1997 г., а тези за земеделските земи - от 2009 г.

Предложението предвижда увеличението да бъде разпределено в три последователни години, за да се избегне рязкото повишаване на данъчната тежест.

Как ще се отрази на собствениците?

По-високите данъчни оценки ще се отразят върху размера на данъка върху недвижимите имоти, тъй като той се изчислява въз основа на данъчната оценка и ставката, определена от съответния общински съвет.

Данъчната оценка се използва и при определянето на данъците при покупка, дарение и наследяване на имоти.

От „Продължаваме промяната“ предупредиха по време на заседанието, че предвидената актуализация ще увеличи разходите на собствениците, включително за такса „смет“.

Ще поскъпне ли и такса „смет“?

Това се оказа един от спорните въпроси при обсъждането в комисията.

Първоначалният проект на Министерството на финансите предвижда увеличението на данъчните оценки да не се отразява автоматично върху таксата за битовите отпадъци.

Как новите данъчни оценки ще оскъпят притежаването на имот

Когато общината използва данъчната оценка като основа за изчисляване на таксата, предложението предвижда да се прилага механизъм, който да неутрализира ефекта от увеличението през периода 2027 - 2029 г.

От Националното сдружение на общините изразиха удовлетворение от актуализирането на данъчните оценки, но предупредиха за правно противоречие при определянето на такса „смет“.

От „Прогресивна България“ поеха ангажимент текстовете да бъдат прецизирани между първото и второто четене на законопроекта.

Колко повече пари ще получат общините?

Според разчетите на Министерството на финансите промяната ще увеличи приходите от местни данъци със:

73,4 млн. евро през 2027 г.;

172,1 млн. евро през 2028 г.;

270,8 млн. евро през 2029 г.

От Националното сдружение на общините подкрепят поетапното увеличение. Според организацията сегашните данъчни оценки в редица случаи са в пъти по-ниски от действителната пазарна стойност на имотите.

Мярката е свързана и с препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за увеличаване на приходите от имуществените данъци в България.

Промените засега са одобрени само на първо четене в бюджетната комисия. Предстои първото им гласуване в пленарната зала, след което законопроектът трябва да премине през второ четене в комисия и окончателно гласуване в Народното събрание.