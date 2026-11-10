Хегсет за импийчмънта: Личен манифест, продиктуван от его

В оенният министър на САЩ Пийт Хегсет днес разкритикува инициативата да му бъде гласуван импийчмънт и я нарече „политически спектакъл“ от страна на напускащ Конгреса опонент на президента Доналд Тръмп.

„Това, което се опитва да направи един недоволен и претърпял поражение конгресмен, не представлява контрол и не представлява отчетност. Това е политически спектакъл, личен манифест, продиктуван от его и негодувание“, заяви Хегсет пред журналисти.

Почнаха импийчмънт на военния министър на САЩ

Републиканецът в Камарата на представителите на Конгреса на САЩ от щата Кентъки Томас Маси вчера формулира осем обвинения срещу министъра на отбрана по процедурата за импийчмънт.

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Маси изгуби по-рано през годината първичните избори на републиканците в избирателния си район в Кентъки и от следващия месец ще бъде заменен от конгресмен, подкрепен от Тръмп.