Радев пред Урсула фон дер Лайен: Сигурността на Черно море е сигурност на Европа

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„Животът ни поднася различни изпитания и искам да благодаря на председателя на Европейската комисия, че със своето присъствие днес тук дава ясен знак на солидарност, че България не е сама в предизвикателствата, пред които е изправена“. Това заяви министър-председателят Румен Радев във Варна след срещата си с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Фон дер Лайен от Варна: ЕС отпуска 10 млн. евро на България за спасителни операции в Черно море

В началото на изявлението си премиерът изказа съболезнования на семействата и близките на загиналите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Той благодари на фон дер Лайен за разбирането ѝ във връзка с промените в програмата на посещението заради трагедията.

Двамата дадоха брифинг във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, където се запознаха с обстановката в Черноморския регион и предизвикателствата пред морската сигурност.

„Средата за сигурност се променя изключително бързо. За един месец в района на Черно море загинаха повече моряци, отколкото за осем месеца в Ормузкия проток. Тези атаки са абсолютно недопустими. Моряците не са страна във въоръжен конфликт и търговските кораби не бива да бъдат обект на атаки“, заяви Радев.

Той призова за прекратяване на огъня и активна дипломация за постигане на мир.

„За да се сложи край на това брутално нарушение на морското и международното право, е ясно едно – трябва да има мир“, подчерта министър-председателят.

България е спасила 56 моряци след атаките в Черно море

Румен Радев посочи, че още в първите часове след атаките срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона е бил в постоянен контакт с председателя на Европейската комисия.

Той благодари на ръководството на ЕК и на европейските лидери за подкрепата им за предложения от него и от президента на Румъния мораториум върху атаките срещу цивилни кораби в Черно море.

Премиерът изрази признателност към екипажите на Военноморските сили, Военновъздушните сили, „Гранична полиция“ и „Морска администрация“, участвали в спасителните операции.

„Искам да изразя своята признателност към всички български екипажи на Военноморските сили, Военновъздушните сили, Гранична полиция и Морска администрация, които действаха изключително самоотвержено в една много трудна обстановка, за да спасяват човешки животи“, каза Радев.

„Ние успяхме да спасим 56 моряци в трудна ситуация. Продължаваме с нашите усилия за дипломация и постигане на мир. Но една дипломация може да бъде успешна само когато е подплатена с реални отбранителни способности. Затова и в България мобилизирахме напълно нашите способности“, добави той.

По думите му България е получила подкрепа с въздушни средства за морско патрулиране от съюзниците си САЩ и Франция.

„За нас Черно море не е само териториални води и изключителна икономическа зона. То е външна граница на ЕС, която ние пазим, както пазим и нашата сухопътна граница“, отбеляза премиерът.

Радев: България подкрепя създаването на морски център за сигурност

Министър-председателят изрази благодарност към Урсула фон дер Лайен за подкрепата за охраната на българските граници. Той припомни, че през 2023 г. председателят на ЕК е откликнала на призива на България за допълнителна помощ за защитата на сухопътната и морската граница.

„С нейно решение беше отпуснат финансов пакет от 600 млн. евро приоритетно за България. В резултат на тези средства ние засилихме изключително успешно защитата на нашата граница“, заяви Радев.

По думите му средствата са били вложени ефективно, а опитите за незаконно преминаване на българската граница са намалели значително.

„На практика нашата зелена граница е вече затворена“, каза министър-председателят.

Той заяви, че България подкрепя идеята на Европейския съюз за създаване на морски център за сигурност съвместно с Румъния.

„За да бъде нашата мисия още по-успешна, ние приветстваме идеята на ЕС за създаване на Морски център за сигурност в България и Румъния. България ще бъде ангажирана в него с действия срещу хибридни и кибератаки, с анализ на риска и за по-голяма екологична сигурност“, подчерта Радев.

България ще организира среща на върха за свързаност

Премиерът заяви, че за да гарантира собствената си сигурност, Европа трябва да развива силна индустриална база, наука и отбранителни технологии.

„България все по-ясно и то успешно се вписва в тази нова визия и аз съм уверен, че наближаващата 20-годишнина от нашето приемане в Европейския съюз ще посрещнем с повишено самочувствие“, посочи той.

Радев отбеляза, че освен сигурността важна предпоставка за икономическото развитие е свързаността. По думите му прекъсването на транспортни маршрути и вериги на доставки налага Европа да развива по-тесни връзки с Централна Азия, Кавказ и държавите от Персийския залив.

„Затова ще се радвам след няколко месеца да приветствам отново във Варна председателя на ЕК за първата от своя род Среща на върха за свързаност. Искам да благодаря на г-жа Урсула фон дер Лайен за доверието и възможността да работим заедно за организирането на тази среща на върха“, обяви министър-председателят.

Радев: Подкрепата на България за Украйна не е преставала

Румен Радев беше категоричен, че България продължава да подкрепя Украйна. Той посочи, че страната ни оказва безвъзмездна помощ на хиляди украински семейства и участва в усилията за спасяване на украински граждани в Черно море.

„Разходваме сили и средства – материални и човешки, за гарантиране на здравето и живота на украинските граждани в море. Специално за кораба „Челси 3“ ние спасихме екипажа, в който бяха и украински граждани“, заяви премиерът.

По думите му България продължава да подкрепя Украйна и чрез износ на електроенергия, възстановяване на работоспособността на електроцентрали и железопътната ѝ система.

„Ние сме поели ангажимент и наистина организираме такава подкрепа“, увери Радев.

По отношение на финансовата помощ за Киев министър-председателят припомни, че България е в процедура по свръхдефицит и трябва да положи усилия за спазване на европейските бюджетни правила.

„Що се отнася до финансовата подкрепа, ние самите сме в процедура по свръхдефицит и г-жа фон дер Лайен непрекъснато ни подканя да влезем в рамките от 3%“, посочи той.

Радев заяви, че страната ни оказва подкрепа в рамките на финансовите си възможности, но не блокира общите решения на Европейския съюз и възможността останалите държави да помагат на Украйна според своите възможности.

Разследват се атаките срещу кораби в българската икономическа зона

По отношение на атаките с дронове срещу кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море Радев заяви, че те са резултат от ескалацията на войната на Русия срещу Украйна в региона.

Премиерът обаче уточни, че все още не е установен конкретният извършител на нападенията.

„Що се отнася до установяването с конкретика, с данни и факти на точния извършител, ние продължаваме да работим. Международните екипи, които заявихме, са още в България и работят усилено, но още те не могат да посочат конкретния извършител“, заяви той.

Посещението на Урсула фон дер Лайен в България е част от обиколката ѝ в Черноморския регион, която включва още Румъния и Турция. В Букурещ председателят на ЕК призова за прекратяване на огъня в Черно море и обяви, че Европейската комисия насочва 50 милиона евро целево финансиране за морската сигурност в региона.

Последната спирка от обиколката ѝ е Турция, където фон дер Лайен ще участва в международна конференция на ООН, посветена на климатичните промени.