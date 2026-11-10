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Париж, Бен Афлек и децата: Дженифър Гарнър се върна към най-щастливото си семейно пътуване

Актрисата разкри за специално бягство до Париж и Лондон, вдъхновено от съвет на кулинарната звезда Ина Гартън

10 ноември 2026, 13:55
Париж, Бен Афлек и децата: Дженифър Гарнър се върна към най-щастливото си семейно пътуване
Източник: Getty Images

Д женифър Гарнър се върна назад във времето, за да си спомни за една „прекрасна и невероятна“ ваканция във Франция и Англия заедно с децата си и тогавашния си съпруг Бен Афлек, пише Page Six.

В епизод на подкаста „Happy Hour with Ina Garten“, 54-годишната звезда от сериала „Наричана още“ (Alias) разказа на кулинарната гуру Ина Гартън как неин съвет е превърнал едно семейно пътуване в незабравимо приключение.

„Когато децата ми бяха съвсем малки, заминахме за Париж. Бен снимаше филм за Батман в Лондон и заминахме за цели шест седмици. Тогава за последен път ги изведох от училище за толкова дълго, но беше невероятно. Толкова забавно“, сподели Гарнър, която споделя три деца с Афлек - Ваиолет (20 г.), Фин (17 г.) и Самюъл (14 г.).

По време на престоя си в Европа семейството отскочило до Венеция и Париж. Именно там Гарнър последвала съвета на Ина Гартън да разгледат френската столица с лодка по Сена - нещо, което актрисата превръща в лична tradition при всяко следващо посещение.

„И до днес го правя всеки път, когато отида там. На всяка снимка от онази вечер усмивките по лицата на децата са невероятни. Беше такова приключение, за което ти ни даде идеята“, каза Гарнър.

Бен Афлек: „Дженифър е грандиозна майка“

Дженифър Гарнър и носителят на „Оскар“ Бен Афлек се ожениха през 2005 г., разделиха се през 2015 г. и финализираха развода си три години по-късно. Въпреки раздялата, двамата поддържат изключително топли и колегиални отношения в името на отглеждането на децата си.

В скорошно интервю Бен Афлек не спести похвалите си към бившата си съпруга, описвайки я като „грандиозна майка“ и признавайки с усмивка: „Всеки път, когато я гледам как се справя, имам чувството, казвам на децата: 'Сега давам около 75% от това, което прави майка ви'. А те ми отвръщат: 'По-скоро 40%'. Така че давам всичко от себе си - твърд Мн. Добър (4+)!“

Афлек допълни, че е изключително благодарен за съвместното родителство с Гарнър: „Уважавам я изключително много. Най-важното нещо е взаимното уважение и способността да се разбирате в името на децата“.

Източник: Page Six    
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