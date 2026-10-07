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Пазарът на труда у нас е на пауза

Търговията търси повече хора, хотелите и ресторантите намаляват наеманията след сезона

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

7 октомври 2026, 11:59
Пазарът на труда у нас е на пауза
Източник: istock

Броят на обявите за работа в България през септември остава почти без промяна спрямо август. Отчетени са 37 251 предложения при 37 267 месец по-рано – с 16 по-малко, или спад от около 0,04%. Това показва месечният анализ на HR компанията и кариерен сайт „Джоб Тайгър“ (JobTiger).

След ръста от близо 6% през август пазарът не продължава нагоре, но запазва достигнатото ниво, коментират от компанията. Спрямо септември 2025 г. обаче обявите са с около 9,5% по-малко, или с приблизително 3900 предложения. Според „Джоб Тайгър“ септември е по-скоро месец на задържане, отколкото на ясен ръст или спад.

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Повече обяви в търговията, по-малко в хотелиерството

Стабилният общ брой е резултат от разнопосочни промени в отделните сектори, при които ръстът в едни компенсира спада в други, посочват от компанията.

Най-голямо увеличение сред по-големите категории има в „Търговия и продажби“ – с 683 обяви, или със 7,4% повече от август. Обявите растат и в „Маркетинг и реклама“ (с около 8,7%) и в „Човешки ресурси“ (с близо 8%), а в „Здравеопазване и фармация“ – с 2,4%. В „Административни и обслужващи дейности“ и в „Строителство“ броят им почти не се променя.

Най-силно намаляват обявите в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с около 5,7%. От „Джоб Тайгър“ свързват това отчасти с края на летния сезон. По-малко са предложенията и в „Счетоводство, одит, финанси“ (с около 3%), в „Производство“ (с около 1,2%) и в IT (с около 1%).

Една четвърт от обявите са в търговията

„Търговия и продажби“ остава категорията с най-много обяви – около 27% от всички. Следват „Производство“ с около 18%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ с около 13% и „Административни и обслужващи дейности“ с около 11%.

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В повечето категории обявите са по-малко, отколкото през септември 2025 г. Най-голям е годишният спад в IT – около 22%.

Обявите в София се увеличават, във Варна, Русе и Пловдив намаляват

В шестте големи града, които „Джоб Тайгър“ следи, общият брой обяви се увеличава с около 1% спрямо август, но промените са разнопосочни. В София предложенията са с около 4% повече, в Стара Загора – с около 2%, а в Бургас броят им почти не се променя. Във Варна обявите намаляват с около 6%, в Русе – с около 5%, а в Пловдив – с около 3%.

София събира около 40% от всички обяви в страната, Пловдив – около 10%, а Варна – около 7%. През август броят на обявите се увеличи в повечето от наблюдаваните градове, а през септември картината е по-неравномерна, отбелязват от компанията.

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Обявите за работа от вкъщи растат втори месец подред

През септември са публикувани 2533 обяви за дистанционна работа и работа от вкъщи в платформите, които отчитат този показател. Това е с около 2,5% повече от август, но с близо 25% по-малко от година по-рано. Делът им е около 7,3%.

Най-много от тях са в IT – около 44%. Следват „Административни и обслужващи дейности“ с около 22%, аутсорсингът на бизнес процеси (BPO) с около 17% и „Търговия и продажби“ с около 12%.

Редактор: Маргарита Костадинова
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