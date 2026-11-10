България

Разузнавателен дрон на НАТО прелетя над България и се насочи към Черно море

RQ-4D Phoenix е излетял от военновъздушната база „Сигонела“ в Сицилия. Необичайни маневри над Албания привлякоха вниманието на анализаторите

Василена Василева Василена Василева

10 ноември 2026, 14:30
Разузнавателен дрон на НАТО прелетя над България и се насочи към Черно море
Източник: iStock Photos

Р азузнавателен безпилотен самолет на НАТО е преминал през въздушното пространство на България на път към Черно море, където е изпълнил мисия за наблюдение. Полетът е привлякъл вниманието на специалистите заради необичайната траектория над Балканите и възможността маршрутът на апарата да бъде проследен чрез публично достъпни данни.

Става въпрос за безпилотен самолет RQ-4D Phoenix с регистрация MM-AV-SA0015 и позивна MAGMA10. Той е излетял от военновъздушната база „Сигонела“ на остров Сицилия. След като е прелетял над централната част на Средиземно море, апаратът се е насочил към Балканския полуостров, преминавайки последователно над Албания, Северна Македония и България.

Информацията е на специализирания сайт за наблюдение на военната авиация Itamilradar, който обръща внимание на няколко промени в посоката на движение на дрона над Албания.

Според изданието една от възможните причини за необичайната траектория е забавяне при получаването на разрешение за навлизане във въздушното пространство на Северна Македония. Това би могло да обясни маневрите на безпилотния самолет, преди да продължи към България. Тази версия обаче не е официално потвърдена и остава предположение, основано на проследяването на полета.

След преминаването над българска територия дронът е достигнал западната част на Черно море, където сигналът му отново е бил засечен от публичните системи за проследяване на въздухоплавателни средства.

Полетът на 10 ноември е сред малкото мисии на този тип разузнавателни апарати в региона през последния период, чиито маршрути могат да бъдат възстановени сравнително подробно въз основа на открити източници.

  • Какво представлява RQ-4D Phoenix

RQ-4D Phoenix е безпилотна разузнавателна платформа на НАТО, предназначена за продължително наблюдение от голяма височина. Апаратите от този тип могат да събират информация за обширни територии и да изпълняват продължителни мисии, без на борда им да има пилот.

Самолетите са част от системата на НАТО за въздушно наблюдение Alliance Ground Surveillance (AGS), която осигурява разузнавателна информация за военната активност и обстановката на големи разстояния.

Разузнавателните мисии на Алианса в Черноморския регион имат особено значение на фона на продължаващата война в Украйна и необходимостта от наблюдение на военната активност в района.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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