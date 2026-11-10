ББР готви специално финансиране за малки и млади земеделци

Българската банка за развитие (ББР) ще разработи специализирани финансови продукти за младите земеделци, малките стопанства и кооперативите. Това съобщи заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на обществено обсъждане, организирано от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

По думите му земеделският сектор изпитва затруднения с достъпа до ликвидност, оборотни средства и обезпечения. Затова ББР ще разработи финансови инструменти, съобразени със спецификите на сектора.

Целта е до финансиране да могат да достигнат и по-малки стопанства, които трудно получават банков кредит самостоятелно.

Пулев посочи, че кооперативите могат да помогнат на малките производители да получават финансиране при по-добри условия чрез обединяването си.

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Подготвят се и програми за младите земеделци

Разработват се и програми за подкрепа на младите земеделци и стопанствата, както и мерки за скъсяване на веригите на доставки. Те се подготвят съвместно с Министерството на земеделието и храните, парламентарната комисия по земеделието и експерти.

Вицепремиерът заяви още, че правителството работи за ограничаване на инфлационния натиск върху цените на храните от първа необходимост и за защита на българските потребители и производители.

Наред с краткосрочните мерки се разработва и дългосрочна стратегия за възраждане на българското земеделие.

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„Ние никога не сме били в битка с търговските вериги, ние сме в битка с нелоялните търговски практики“, заяви Пулев.

Той подчерта, че правилата трябва да се спазват еднакво както от малките български предприятия, така и от големите международни компании.

По-високи глоби за нелоялни практики

Пулев припомни, че са направени промени в законодателството за защита на потребителите и конкуренцията. С тях е въведен по-подробен списък на нелоялните търговски практики и са увеличени глобите за нарушения.

Създаден е и механизъм за определяне на т.нар. справедлива пазарна стойност. Тя ще служи като препоръчителен индикатор за евентуални пазарни аномалии, след което компетентните контролни органи ще могат да предприемат действия.

Пулев заяви подкрепа за работата на независимите регулатори и посочи, че правителството ще продължи да координира действията на институциите, без да се намесва в тяхната независимост.