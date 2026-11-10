20 дни да изберете подфонд за втората пенсия: Как се сменят фондът и рискът

Остават 20 дни, в които осигурените за втора пенсия могат сами да изберат как да бъдат управлявани натрупаните по личната им партида средства. Срокът изтича на 30 ноември 2026 г., а новият мултифондов модел започва да действа от 1 януари 2027 г.

Изборът е право, а не задължение. Но промяната има значение, защото за първи път човек може да реши не само в кой универсален пенсионен фонд да се осигурява, но и с каква инвестиционна стратегия да се управляват парите му.

Досега средствата на всички осигурени в един универсален пенсионен фонд се инвестираха по една обща политика. От 2027 г. всеки УПФ ще има три подфонда - динамичен, балансиран и консервативен.

Втората пенсия: Остават по-малко от два месеца да решите как да се управляват парите ви

Първо проверете в кой фонд са парите ви

Ако не знаете в кой универсален пенсионен фонд сте осигурени, можете да направите справка чрез електронните услуги на НАП с ПИК или квалифициран електронен подпис. Информация може да бъде получена и чрез НАП на телефон 0700 18 700.

Това е важно, защото заявлението за избор на подфонд се подава именно до пенсионното дружество, което управлява сегашния ви универсален пенсионен фонд.

Не е необходимо да сменяте пенсионното дружество, ако искате единствено да промените начина, по който се инвестират парите ви.

Какво избирате до 30 ноември

Трите възможности се различават основно по дела на инвестициите във финансови инструменти с променлив доход, включително акции.

Динамичният подфонд може да инвестира до 90% от активите си в такива инструменти. Потенциалът за по-висока доходност е по-голям, но и колебанията могат да бъдат по-сериозни.

Балансираният подфонд може да инвестира до 55% от активите си в инструменти с променлив доход.

Консервативният подфонд е с лимит до 25% и е предназначен за по-предпазливо управление на средствата, особено при наближаване на пенсионирането.

Важна промяна за втората пенсия: От 1 септември избираме подфонд - какво трябва да знаем

Преди избора пенсионното дружество трябва да предостави информация и консултация. Попълва се и въпросник за допустимия за човека инвестиционен риск. Получената препоръка не е задължителна - осигуреният може да избере друг подфонд, стига да не попада в законовото ограничение за хората непосредствено преди пенсия.

Може ли да изберете подфонд, който не отговаря на възрастта ви

Да.Човек под 50 години например може да избере балансиран или консервативен подфонд, а човек над 50 години може да предпочете динамичния.

Има едно важно ограничение. Когато до достигането на пенсионна възраст остават три години или по-малко, средствата задължително се управляват в консервативен подфонд.

Има и възможност вместо конкретен подфонд да бъде избран режим, при който средствата автоматично се прехвърлят между подфондовете с напредването на възрастта.

Какво става, ако не направите нищо

Ако до 30 ноември не подадете заявление, няма да загубите нито парите си, нито правата си. Пенсионното дружество ще ви разпредели служебно според възрастта ви към 1 януари 2027 г.

Разпределението е следното:

до 50 години - динамичен подфонд;

от 50 години до три години преди пенсионна възраст - балансиран подфонд;

в последните три години преди пенсия - консервативен подфонд.

Служебното разпределение трябва да бъде извършено до 15 декември 2026 г.

Особено правило за хората между 45 и 49 години

Тук има важна подробност.

Хората, които към 1 януари 2027 г. са на възраст между 45 и 49 години, не направят собствен избор до 30 ноември и бъдат разпределени служебно в динамичния подфонд, попадат под специално преходно правило.

Динамичен, балансиран или консервативен: Как да изберем подфонд за втората пенсия

По закон те остават в динамичния подфонд за период от поне пет години, освен ако след 31 декември 2027 г. сами не изберат друг начин за управление на средствата си.

А ако вече сте избрали, но по-късно размислите

Изборът не е завинаги.

След изтичането на една година от предишния избор или от служебното разпределение осигуреният може да поиска прехвърляне в подфонд с различен инвестиционен профил в същия универсален пенсионен фонд. Може да премине и към автоматично управление според възрастта.

Заявлението за смяна на подфонда се подава до пенсионното дружество, в което се намират средствата ви. БАДДПО също посочва, че промяна може да се прави една година след предишен избор или служебно разпределение.

Ако искате да смените не подфонда, а самия пенсионен фонд

Това е отделна процедура.

При смяна на универсалния пенсионен фонд заявлението се подава до новото пенсионноосигурително дружество, в което искате да преминете, а не до дружеството, което напускате.

През последното тримесечие на 2026 г. законът позволява заедно със заявлението за смяна на фонда да бъде подадено и искане за избор на подфонд в новия фонд. Ако такъв избор не бъде направен, новото дружество ще разпредели средствата според възрастта на осигурения към 1 януари 2027 г.

Така човек има две различни решения: може да запази пенсионното си дружество и само да избере друг инвестиционен профил, или да смени самия универсален пенсионен фонд и едновременно с това да избере подфонд.

Колко пари се управляват във втория стълб

По данни, посочени от БАДДПО, само през първото полугодие на 2026 г. пенсионноосигурителните дружества са реализирали 584 млн. евро доходност, разпределена по индивидуалните партиди. Кумулативно за последните три години и половина асоциацията посочва доходност от над 3,4 млрд. евро.

Вноската за универсалния пенсионен фонд е 5% от осигурителния доход и постъпва в личната партида на осигурения.

От БАДДПО напомнят, че въвеждането на мултифондовете е подходящ момент всеки да провери не само в кой фонд се осигурява, но и колко средства са натрупани по личната му партида.