България

Протест на симпатизанти на „Възраждане“ срещу посещението на Урсула фон дер Лайен във Варна: Замеряха кортежа ѝ с плодове

Демонстрантите се събраха пред Военноморското училище с призиви председателят на Европейската комисия да напусне България

Василена Василева Василена Василева

10 ноември 2026, 13:35
Протест на симпатизанти на „Възраждане“ срещу посещението на Урсула фон дер Лайен във Варна: Замеряха кортежа ѝ с плодове
Източник: БГНЕС

Протест срещу посещението на председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен се проведе пред Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ във Варна. Демонстрацията беше организирана по призив на партия „Възраждане“ и премина под надслов „Искаме мир, а не война“.

Фон дер Лайен от Варна: ЕС отпуска 10 млн. евро на България за спасителни операции в Черно море

Източник: БГНЕС

Десетки протестиращи се събраха в района на учебното заведение с български и партийни знамена и плакати на български, английски и немски език. Те скандираха „Урсула, не си добре дошла“ и настояха председателят на Европейската комисия да напусне незабавно страната.

Източник: БГНЕС

При преминаването на официалния кортеж към Военноморското училище няколко от демонстрантите успяха да хвърлят плодове по автомобилите. Полицейски кордон не допусна протестиращите да се приближат до колите на делегацията.

Източник: БГНЕС

Радев пред Урсула фон дер Лайен: Сигурността на Черно море е сигурност на Европа

Демонстрантите от „Възраждане“ се обявиха срещу политиките на Европейската комисия във връзка с войната в Украйна. Според тях България трябва да настоява за мир, а не да участва в инициативи, които според позицията им задълбочават конфликта.

Преди визитата във Варна партията призова за протестни действия и на други места в града.

Посещението на председателя на Европейската комисия в България е част от обиколката ѝ в Черноморския регион. Във Варна тя се срещна с министър-председателя Румен Радев и посети Военноморското училище, където бе представена дейността на специализирани центрове и лаборатории.

Основен акцент във визитата ѝ е сигурността в Черно море на фона на зачестилите атаки срещу търговски кораби, инцидентите с дронове и рисковете за корабоплаването. Сред обсъжданите беше и създаването на регионален център за морска сигурност с участието на България и Румъния.

От Варна Урсула фон дер Лайен обяви, че Европейският съюз отпуска 10 милиона евро на България за издирвателни и спасителни операции в Черно море.

"Европа стои твърдо зад България и засилва усилията си за укрепване на сигурността в Черно море, включително чрез по-строго морско наблюдение, защита на критичната инфраструктура и гарантиране на свободата на корабоплаването", посочи председателят на ЕК.

"Тук, във Варна, на брега на Черно море, искам да отправя ясно послание: Европа стои твърдо зад България", подчерта фон дер Лайен.

Вчера фон дер Лайен беше на посещение в Румъния, където обяви европейска финансова подкрепа за укрепване на морската сигурност в Черноморския регион. Предвидените средства са насочени към засилване на наблюдението и координацията, както и към противодействие на заплахите за корабоплаването.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
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