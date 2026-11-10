България

Илияна Йотова прекъсна визитата си в Париж и се връща в България заради трагедията на „Тракия“

Държавният глава се завръща извънредно в България и изрази съболезнования на близките на загиналите, а заседанието на Министерския съвет бе отменено

10 ноември 2026, 13:43
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Обявяват 11 ноември за ден на траур в памет на загиналите при катастрофите на АМ "Тракия"
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След адските катастрофи на магистрала „Тракия“: Спешен апел за даряване на кръв в цялата страна
Любомир Николов от АМ „Тракия“: Няма пострадали и загинали деца в двете катастрофи

Любомир Николов от АМ „Тракия“: Няма пострадали и загинали деца в двете катастрофи

П резидентът Илияна Йотова прекратява участието си в Парижкия форум за мир и съпътстващите го срещи и се прибира в България заради тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Йотова изразява съболезнования на близките и семействата на загиналите.

Ад на АМ „Тракия“: 12 загинали и 50 ранени при верижни катастрофи с 86 превозни средства

По-рано днес беше отменено и насроченото за следобед заседание на Министерския съвет.

Верижни катастрофи с 12 жертви и 50 ранени в района на Ямбол затвориха АМ „Тракия” и в двете посоки във вторник сутринта. Ударили са се oбщо 86 леки и тежкотоварни автомобила.

Две верижни катастрофи затвориха автомагистрала „Тракия“ край Ямбол, много загинали и ранени
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Тракия катастрофа
Тракия катастрофа
Тракия катастрофа
Тракия катастрофа
Източник: Нелли Желева/БТА    
Верижна катастрофа АМ Тракия Илияна Йотова Жертви Мъгла Ямбол Инцидент ПТП
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