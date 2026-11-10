Илияна Йотова прекъсна визитата си в Париж и се връща в България заради трагедията на „Тракия“

Любомир Николов от АМ „Тракия“: Няма пострадали и загинали деца в двете катастрофи

След адските катастрофи на магистрала „Тракия“: Спешен апел за даряване на кръв в цялата страна

Радев пред Урсула фон дер Лайен: Сигурността на Черно море е сигурност на Европа

Апокалипсис в мъглата на „Тракия“: Как да оцелеем, ако видимостта падне за секунди?

Реакциите след кошмара на „Тракия“: Фон дер Лайен с подкрепа, Калин Стоянов с искане за оставка на Демерджиев

Обявяват 11 ноември за ден на траур в памет на загиналите при катастрофите на АМ "Тракия"

Демерджиев защити екипите на „Тракия“: Спасителите носеха ранените на ръце, инцидентът е заснет изцяло с дронове

П резидентът Илияна Йотова прекратява участието си в Парижкия форум за мир и съпътстващите го срещи и се прибира в България заради тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Йотова изразява съболезнования на близките и семействата на загиналите.

Ад на АМ „Тракия“: 12 загинали и 50 ранени при верижни катастрофи с 86 превозни средства

По-рано днес беше отменено и насроченото за следобед заседание на Министерския съвет.

Верижни катастрофи с 12 жертви и 50 ранени в района на Ямбол затвориха АМ „Тракия” и в двете посоки във вторник сутринта. Ударили са се oбщо 86 леки и тежкотоварни автомобила.