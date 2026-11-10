Илияна Йотова прекъсна визитата си в Париж и се връща в България заради трагедията на „Тракия“

П резидентът Илияна Йотова прекратява участието си в Парижкия форум за мир и съпътстващите го срещи и се прибира в България заради тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Йотова изразява съболезнования на близките и семействата на загиналите.
Ад на АМ „Тракия“: 12 загинали и 50 ранени при верижни катастрофи с 86 превозни средства
По-рано днес беше отменено и насроченото за следобед заседание на Министерския съвет.
Верижни катастрофи с 12 жертви и 50 ранени в района на Ямбол затвориха АМ „Тракия” и в двете посоки във вторник сутринта. Ударили са се oбщо 86 леки и тежкотоварни автомобила.