Свят

„Мис Вселена България 2026“ Анна-Мария Бабау отпадна от конкурса в Пуерто Рико след катастрофа

Българската представителка Анна-Мария Бабау отпада от 75-ото юбилейно издание на „Мис Вселена“ в Пуерто Рико след автомобилен инцидент. От националната организация заявиха, че здравето и възстановяването на 27-годишната красавица са пред всяка корона

Стела Христова Стела Христова

10 ноември 2026, 13:31
„Мис Вселена България 2026“ Анна-Мария Бабау отпадна от конкурса в Пуерто Рико след катастрофа
Източник: iStock/Getty Images

П одготовката за финала на „Мис Вселена 2026“ вече е в пълна сила и над 120 претендентки от целия свят са в Пуерто Рико, за да отбележат 75-ото „диамантено“ издание на конкурса в борба за короната. За съжаление, за една от тях събитието не носи радост: Анна-Мария Бабау, Мис Вселена България, се наложи да се оттегли от надпреварата след сериозен инцидент, пише испанското издание HOLA!

Вижте българката, която отива да завладее сцената на „Мис Вселена“

Новината бе съобщена чрез официално изявление от националната организация. „Сърцата ни са с нашата красива Мис Вселена България, Анна-Мария! С дълбока тъга и голяма емоция споделяме с вас изключително болезнена новина. След месеци на пълна отдаденост и вдъхновяваща подготовка за световната сцена на „Мис Вселена 2026“ в Пуерто Рико, съдбата ни постави пред неочаквано изпитание“, обясниха от там.

В изявлението се допълват още подробности: „Поради автомобилна катастрофа нашата лъчезарна Мис Вселена България, Анна-Мария, в момента не е в физическо състояние да участва в предстоящия финал.“ От организацията категорично подчертаха: „За нас здравето, безопасността и пълното възстановяване на нашите представители стоят пред всяка титла, корона или конкурс. В този момент най-важната ни мисия е да обградим Анна-Мария с грижа, любов и спокойствие, за да може да се излекува.“

Неочаквано: Ана Мария Бабау е участвала в конкурси от името на Румъния и ОАЕ

  • Пълна подкрепа от националната организация

Българската организация призова последователите за разбиране, както и за емпатия и уважение към личното пространство на Анна-Мария в този изключително деликатен момент за нея и нейното семейство. „За цяла България и за нашата организация Анна-Мария е и ще остане нашата истинска Мис Вселена България 2026: символ на красота, сила и достойнство.“

В заключение те заявиха: „Подкрепяме я безрезервно и сме убедени, че най-добрите ѝ дни предстоят. Анна, ние сме с теб на всяка крачка по пътя към възстановяването ти!“

Новото лице на България на „Мис Вселена“: Пътят към една от най-големите сцени за красота

Въпреки че подробности около инцидента с 27-годишната красавица не се разкриват, се знае, че той е станал преди броени дни – докато тя се е подготвяла да отпътува за Пуерто Рико и да се присъедини към събитията от програмата на конкурса, които започнаха тази неделя.

Родената в София и израснала в Румъния брюнетка се подготвяше с месеци за световния финал. Бабау е завършила моден дизайн в Дубай, а професионалните й интереси са насочени към създаването на облекла във висшата мода. Една от любопитните подробности бе и намерението на носителката на титлата „Мис Вселена България 2026“ собственоръчно да изработи част от тоалетите, с които да представи страната ни в Пуерто Рико.

Редактор: Стела Христова
Мис Вселена 2026 Анна-Мария Бабау Мис Вселена България конкурс за красота автомобилна катастрофа Пуерто Рико оттегляне от надпреварата инцидент
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Ад на АМ „Тракия“: 12 загинали и десетки ранени при верижни катастрофи с 86 превозни средства

Ад на АМ „Тракия“: 12 загинали и десетки ранени при верижни катастрофи с 86 превозни средства

Демерджиев защити екипите на „Тракия“: Спасителите носеха ранените на ръце, инцидентът е заснет изцяло с дронове

Демерджиев защити екипите на „Тракия“: Спасителите носеха ранените на ръце, инцидентът е заснет изцяло с дронове

Ива Михайлова: Службите на Северна Македония отвлякоха баба ми

Ива Михайлова: Службите на Северна Македония отвлякоха баба ми

Апокалипсис в мъглата на „Тракия“: Как да оцелеем, ако видимостта падне за секунди?

Апокалипсис в мъглата на „Тракия“: Как да оцелеем, ако видимостта падне за секунди?

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
﻿﻿Стартира кампанията „Всяка лапа има характер“ за повече успешни осиновявания в България

﻿﻿Стартира кампанията „Всяка лапа има характер“ за повече успешни осиновявания в България

dogsandcats.bg
Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България
Ексклузивно

Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България

Преди 7 дни
България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна
Ексклузивно

България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна

Преди 7 дни
Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари
Ексклузивно

Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари

Преди 7 дни
<p>Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни</p>
Ексклузивно

Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни

Преди 7 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нови правила за домашната ракия и акциз до 6000 евро за мощните коли

Нови правила за домашната ракия и акциз до 6000 евро за мощните коли

Парите ни Преди 11 минути

Бюджетната комисия одобри забрана за държане, предлагане и продажба на домашна ракия в търговски обекти. Депутати предупредиха за неясноти в текстовете

378 дни без слънце и семейство: НАСА извади четирима доброволци от симулирания Марс

378 дни без слънце и семейство: НАСА извади четирима доброволци от симулирания Марс

Любопитно Преди 23 минути

Четирима доброволци излязоха от 3D-принтираната база Mars Dune Alpha в Хюстън след 378 дни пълна изолация без прозорци и с 22-минутно забавяне на връзката, проправяйки пътя на НАСА към бъдещите реални мисии до Червената планета

"Дължа им всичко": Джони Деп с трогателно обръщение към феновете при голямото си завръщане

"Дължа им всичко": Джони Деп с трогателно обръщение към феновете при голямото си завръщане

Любопитно Преди 51 минути

63-годишният актьор дебютира в ролята на Ебенезър Скрудж в нов мащабен холивудски филм и загатна за евентуално завръщане в „Карибски пирати“

Разузнавателен дрон на НАТО прелетя над България и се насочи към Черно море

Разузнавателен дрон на НАТО прелетя над България и се насочи към Черно море

България Преди 1 час

RQ-4D Phoenix е излетял от военновъздушната база „Сигонела“ в Сицилия. Необичайни маневри над Албания привлякоха вниманието на анализаторите

.

Powers Summit 2026: Президентът, премиерът, ресорни министри и парламентарно представените партии са поканени на „Българския Давос“

Любопитно Преди 1 час

tbi bank въвежда проверка на получателя за по-сигурни преводи

tbi bank въвежда проверка на получателя за по-сигурни преводи

Любопитно Преди 2 часа

Услугата сравнява името на получателя с името на титуляра на посочения IBAN, в съответствие с новите европейски изисквания

Париж, Бен Афлек и децата: Дженифър Гарнър се върна към най-щастливото си семейно пътуване

Париж, Бен Афлек и децата: Дженифър Гарнър се върна към най-щастливото си семейно пътуване

Любопитно Преди 2 часа

Актрисата разкри за специално бягство до Париж и Лондон, вдъхновено от съвет на кулинарната звезда Ина Гартън

Илияна Йотова

Илияна Йотова прекъсна визитата си в Париж и се връща в България заради трагедията на „Тракия“

България Преди 2 часа

Държавният глава се завръща извънредно в България и изрази съболезнования на близките на загиналите, а заседанието на Министерския съвет бе отменено

<p>В знак на протест: Замеряха с плодове кортежа на Урсула фон дер Лайен във Варна</p>

Протест на симпатизанти на „Възраждане“ срещу посещението на Урсула фон дер Лайен във Варна: Замеряха кортежа ѝ с плодове

България Преди 2 часа

Демонстрантите се събраха пред Военноморското училище с призиви председателят на Европейската комисия да напусне България

Александър Пулев

ББР готви специално финансиране за малки и млади земеделци

Парите ни Преди 2 часа

Новите продукти ще са насочени и към кооперативи и стопанства, които трудно получават банков кредит

На 59 години и по-красива от всякога: Тайната зад неувяхващата визия на Никол Кидман

На 59 години и по-красива от всякога: Тайната зад неувяхващата визия на Никол Кидман

Любопитно Преди 2 часа

Водещи пластични хирурзи анализират промените във визията на 59-годишната холивудска звезда

Реакциите след кошмара на „Тракия“: Фон дер Лайен с подкрепа, Калин Стоянов с искане за оставка на Демерджиев

Реакциите след кошмара на „Тракия“: Фон дер Лайен с подкрепа, Калин Стоянов с искане за оставка на Демерджиев

България Преди 2 часа

Институциите и европейските ни партньори изразиха съпричастност към семействата на 11-те загинали, докато опозицията поиска незабавни оставки

20 дни да изберете подфонд за втората пенсия: Как се сменят фондът и рискът

20 дни да изберете подфонд за втората пенсия: Как се сменят фондът и рискът

Парите ни Преди 2 часа

До 30 ноември можете сами да решите как да се инвестират спестяванията ви, а ако не направите избор, ще бъдете разпределени според възрастта

Радев пред Урсула фон дер Лайен: Сигурността на Черно море е сигурност на Европа

Радев пред Урсула фон дер Лайен: Сигурността на Черно море е сигурност на Европа

България Преди 3 часа

<p>Спомняте ли си червения пуловер на Рос от &bdquo;Приятели&ldquo;? Дейвид Шуимър го преследва пак по улиците на Ню Йорк</p>

25 години по-късно: Дейвид Шуимър най-накрая се събра с легендарния червен пуловер от „Приятели“

Любопитно Преди 3 часа

Актьорът се завръща към една от най-известните сцени на героя си Рос Гелър в нова рекламна кампания

<p>Спешен апел за даряване на кръв в цялата страна</p>

След адските катастрофи на магистрала „Тракия“: Спешен апел за даряване на кръв в цялата страна

България Преди 3 часа

Националният център по трансфузионна хематология призовава всеки здрав човек да се отзове заради десетките ранени

Всичко от днес

От мрежата

15 породи кучета с тигрова окраска, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg

11 породи шпаньоли, които ще откраднат сърцето ви (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Отчетоха най-топлия октомври в историята

sinoptik.bg
1

Дивите бизони се завръщат във Великобритания

sinoptik.bg

Риана разпали страстите преди Коледа: Показа секси форми в провокативно бельо

Edna.bg

Мocha brown: Нюансът в косите, който превзе зимния сезон, и как да го носим в реалния живот

Edna.bg

12 жертви и 51 ранени при верижни катастрофи с над 70 коли и камиони на "Тракия", магистралата е затворена (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

11 ноември е обявен за ден на национален траур

Nova.bg