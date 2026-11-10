„Мис Вселена България 2026“ Анна-Мария Бабау отпадна от конкурса в Пуерто Рико след катастрофа

П одготовката за финала на „Мис Вселена 2026“ вече е в пълна сила и над 120 претендентки от целия свят са в Пуерто Рико, за да отбележат 75-ото „диамантено“ издание на конкурса в борба за короната. За съжаление, за една от тях събитието не носи радост: Анна-Мария Бабау, Мис Вселена България, се наложи да се оттегли от надпреварата след сериозен инцидент, пише испанското издание HOLA!

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Новината бе съобщена чрез официално изявление от националната организация. „Сърцата ни са с нашата красива Мис Вселена България, Анна-Мария! С дълбока тъга и голяма емоция споделяме с вас изключително болезнена новина. След месеци на пълна отдаденост и вдъхновяваща подготовка за световната сцена на „Мис Вселена 2026“ в Пуерто Рико, съдбата ни постави пред неочаквано изпитание“, обясниха от там.

📢 Miss Bulgaria queda fuera de Miss Universe: ¿A qué se debe? 👇 https://t.co/wErYU62rzx — La Nación (@nacion) November 8, 2026

В изявлението се допълват още подробности: „Поради автомобилна катастрофа нашата лъчезарна Мис Вселена България, Анна-Мария, в момента не е в физическо състояние да участва в предстоящия финал.“ От организацията категорично подчертаха: „За нас здравето, безопасността и пълното възстановяване на нашите представители стоят пред всяка титла, корона или конкурс. В този момент най-важната ни мисия е да обградим Анна-Мария с грижа, любов и спокойствие, за да може да се излекува.“

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Пълна подкрепа от националната организация

Българската организация призова последователите за разбиране, както и за емпатия и уважение към личното пространство на Анна-Мария в този изключително деликатен момент за нея и нейното семейство. „За цяла България и за нашата организация Анна-Мария е и ще остане нашата истинска Мис Вселена България 2026: символ на красота, сила и достойнство.“

В заключение те заявиха: „Подкрепяме я безрезервно и сме убедени, че най-добрите ѝ дни предстоят. Анна, ние сме с теб на всяка крачка по пътя към възстановяването ти!“

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Въпреки че подробности около инцидента с 27-годишната красавица не се разкриват, се знае, че той е станал преди броени дни – докато тя се е подготвяла да отпътува за Пуерто Рико и да се присъедини към събитията от програмата на конкурса, които започнаха тази неделя.

Родената в София и израснала в Румъния брюнетка се подготвяше с месеци за световния финал. Бабау е завършила моден дизайн в Дубай, а професионалните й интереси са насочени към създаването на облекла във висшата мода. Една от любопитните подробности бе и намерението на носителката на титлата „Мис Вселена България 2026“ собственоръчно да изработи част от тоалетите, с които да представи страната ни в Пуерто Рико.