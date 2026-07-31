България

Схема край Царево: Разбиват чужди апартаменти и ги дават под наем на туристи

Въпреки множеството сигнали, събрани доказателства и разкази за сходни случаи, прокуратурата не е образувала досъдебни производства

31 юли 2026, 09:05
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Б ългарски и чуждестранни собственици на апартаменти в комплекс „Лалов егрек“ край Царево твърдят, че жилищата им са били разбивани, ключалките – сменяни, а имотите – отдавани под наем без тяхно знание. Сред потърпевшите се оказало и семейство с тригодишно дете, което резервирало апартамент онлайн, но на третия ден от почивката било посетено от полиция и разбрало, че е настанено незаконно. Въпреки множеството сигнали, събрани доказателства и разкази за сходни случаи, прокуратурата не е образувала досъдебни производства, а засегнатите собственици твърдят, че и до днес са оставени без ефективна защита, съобщава NOVA.

След цяла година в очакване на лятната ваканция, миналия август Петя Колева, съпругът ѝ и тригодишният им син отиват на море в Царево. Те резервират апартамент в комплекс „Лалов егрек” чрез сайт за онлайн резервации, където е имало снимки на имота, а цената и свободният период ги устройвали. Както често се случва, човекът, когото смятали за собственик, се свързал с тях чрез WhatsApp, за да уточнят часа на пристигане и останалите подробности. Човекът се представил за гражданин на Молдова и говорел развален български.

Всичко вървяло по план до третата вечер, когато на вратата се появила полиция и им обяснила, че са настанени незаконно. Петя Колева споделя, че ситуацията е била изключително абсурдна и стресираща, особено когато си с малко дете. Оказва се, че мъжът, отдал апартамента под наем, не е негов собственик. Истинската собственичка живеела в Русия и нямала представа, че някой се разпорежда с имота ѝ. Апартаментът ѝ бил разбит, а патронът на вратата – сменен. Нейна приятелка на име Юлия Овсянникова, която имала пълномощно да я представлява, забелязала, че в жилището свети, и извикала полиция. Когато полицията дошла, ключът на упълномощената жена вече не отключвал, защото патронът бил подменен.

Първоначално полицията описала случая като влизане с взлом, но след като Петя Колева и семейството ѝ показали своя ключ и резервацията, органите на реда заявили, че няма как да е взлом и че не могат да ги изгонят веднага, тъй като наемателите притежават ключ. Незаконно отдаваният апартамент бил и с незаконно прекаран ток, тъй като собственичката била спряла електрозахранването централно. При огледа с полицията било установено, че в апартамента е пробита дупка в стената, през която минават жици от съседно жилище.

Според собственичката и нейната представителка, зад разбиването и незаконното отдаване под наем стои Дмитрий Бочаров – мъжът, който притежава земята под комплекса и който до 2003 г. е заемал поста финансов директор в бургаската петролна рафинерия. При опит да бъде потърсен за коментар, той не е отговорил на телефонните обаждания. След посещението на полицията семейството на Петя Колева било принудено да прекрати единствената си тридневна почивка, която преминала в разпити. Въпреки че и тя, и собственичката са дали обяснения, прокуратурата е отказала да образува досъдебно производство. Петя споделя още, че апартаментът все още се предлага за наемане онлайн, но снимките на самото жилище са свалени и са оставени само общи снимки на комплекса.

Това обаче не е единичен случай. Докато била в Израел през лятото на 2025 г., Татяна Хорошкина разбрала от съседи, че на балкона на нейното жилище в същия комплекс виси пране и вътре живеят чужди хора. Тя подала жалба в полицията и изпратила снимки. При спешното си пристигане в България Хорошкина установила, че ключалката е видимо разбита и нейният ключ не става. Извиканата полиция разпитала настанените хората, които сами напуснали, заявявайки, че са работници от съседен комплекс. Татяна също подозира Дмитрий Бочаров за разбиването и отдаването на имота ѝ, но и нейният случай е прекратен от прокуратурата с отказ за образуване на досъдебно производство. Тя допълва, че за наказание за подадените жалби Бочаров ѝ спрял водата, тъй като комплексът се захранва от частен водопровод. Информацията, че водата и каналът са законно негови и той спира достъпа до тях, се потвърждава неофициално и от друг собственик.

Домоуправителят на единия от блоковете, Петко Петков, твърди, че разбиването и отдаването на апартаменти без знанието на собствениците е редовна практика, засегнала над 10 или 15 имота. Той дори успял да заснеме един от ключарите по време на разбиване. Петков обяснява, че много апартаменти са били разбити, боядисани, а личните дрехи и имущество на хората – изхвърлени, за да се подготвят за наематели, но някои собственици пристигнали навреме и заварили процеса.

Случаят на Виктор Соколов от Молдова е точно такъв. Миналото лято той намерил апартамента си разчистен, след като преди това получил имейл от Бочаров с искане да подпише нотариално заверен договор за поддръжка или да плати уж съществуващи задължения. След като отказал, неговият съсед Андрей го информирал, че е открил собствения си апартамент публикуван за обяви. Двамата пристигат в България, установяват, че ключовете им не стават, а Бочаров твърди, че не знае нищо. Купуват инструменти, отварят вратите и виждат вещите си изнесени в коридора, докато в имота на Андрей дори течал пресен ремонт. При апартамента на Михаил Артамонов жилището вече било чисто и подготвено за отдаване под наем.

Прокуратурата отказва досъдебно производство и за тези случаи с мотив, че не е известно кой е разбил ключалките. Когато Виктор Соколов поставил охранителна камера, тя била измазана с боя по заръка на Бочаров. Домоуправителят Петко Петков предоставя записи, показващи как камери в комплекса първо се облепват с прозрачно тиксо, след това се боядисват и увиват с черно тиксо, като след всяко такова закриване следва разбиване на нов апартамент.

Недялка Филипова също от две години не може да ползва разбития си апартамент, защото Бочаров е спрял водата. Тя разказва, че след отказите да се подписват доживотни договори за поддръжка с постоянно увеличаващи се такси, целият блок 10 е бил заграден с ограда, като изходът за влизане и излизане е оставен единствено през полето.

Въпреки десетките сигнали до МВР, прокуратурата, омбудсмана, премиера и президента, собствениците не получават подкрепа. Домоуправителят Петков отбелязва, че полицията е събрала доказателства, но прокуратурата е решила, че няма използване на спомагателни средства за взлом, тъй като извършителите впоследствие влизали с ключ. От полицията в Бургас потвърждават за многократни жалби – само през 2025 г. са постъпили 5 жалби за незаконно отдаване под наем и са образувани общо 14 преписки за спиране на вода, ограничаване на достъп и незаконно проникване. Всички материали са изпратени в Районна прокуратура – Бургас, където са извършени 7 проверки, но нито една не е довела до образуване на досъдебно производство. От държавното обвинение посочват, че липсват данни за престъпление от общ характер, а казусите представляват гражданскоправни спорове.

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