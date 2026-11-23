К уентин Тарантино е баща за трети път!

63-годишният режисьор и съпругата му Даниела Пик Тарантино са посрещнали третото си бебе, разкрива ексклузивно People.

„Куентин Тарантино и съпругата му, Даниела Пик Тарантино, са изключително щастливи да обявят раждането на третото си дете - момченце“, споделя представител на Тарантино пред изданието.

Носителят на „Оскар“ и Даниела, която е певица и модел, вече имат един син - 6-годишния Лео, и една дъщеря - 4-годишната Адриана.

Куентин се запознава с 43-годишната Даниела в Израел през 2009 г., докато промотира един от своите филмови проекти. Двамата започват връзка, но няколко години по-късно се разделят.

Quentin Tarantino & Wife Daniella Welcome Baby No. 3 https://t.co/lhXLWzLygx — TMZ (@TMZ) November 22, 2026

По-късно, около 2016 г., двойката се събира отново и се сгодява през лятото на 2017 г. На следващата година, през ноември, Куентин и Даниела сключват брак на интимна церемония в дома си в Лос Анджелис.

Двамата стават родители за първи път през февруари 2020 г., когато се ражда синът им Лео. Семейството се увеличава отново през юли 2022 г. с появата на дъщеря им Адриана.

Quentin Tarantino and Daniella Pick Tarantino have welcomed their third child together, a baby boy. 🔗: https://t.co/IkBpb61fCO https://t.co/KkyCuHSkPV — Pop Crave (@PopCrave) November 22, 2026

Във филмографията си Куентин е режисирал редица емблематични ленти, сред които „Глутница кучета“ (1992), „Криминале“ (1994), „Джаки Браун“ (1997), „Убий Бил“ (2003), „Убий Бил 2“ (2004), „Бибрутално: Разходка смърт“ (2007), „Гадни копилета“ (2009), „Джанго без окови“ (2012), „Омразната осморка“ (2015) и „Имало едно време в Холивуд“ (2019).

Междувременно Даниела върви по музикалните стъпки на баща си, Цвика Пик, израелска поп звезда, известен като „Маестрото“. Тя и сестра ѝ Шарона се изявяват като дует, наречен „Сестрите Пик“, а по-късно Даниела започва солова кариера.