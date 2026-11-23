Властите в Истанбул издирват женска лъвица, забелязана в гориста местност край район Саръйер.

Предполага се, че животното е било отглеждано незаконно и е избягало, но произходът му не е потвърден.

Жителите са предупредени да не напускат домовете си, докато продължава операцията по залавянето му.

Hayvanat bahçesi mi orası? Aykut Gül: "Mahalle sakinleri, bazı sitelerde aslan, timsah, yılan gibi vahşi hayvanlar beslendiğine yönelik duyumlar aldıklarını söyledi." https://t.co/a3w5xzNBSe — 23 DERECE (@yirmiucderece) November 23, 2026

Властите в Истанбул започнаха претърсвания на гориста местност в район Саръйер (в северната част на мегаполиса) за залавянето на женски лъв, изпуснат там по все още неустановени причини и засечен с термални камери след сигнал на граждани, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“.

Операцията е в ход от вчера, когато жител на квартал Ускумрукьой подал сигнал за забелязано диво животно в гориста местност близо до населения район. По-късно екипи на турската Дирекция по националните паркове и жандармерията установили с термални камери, че животното е женска лъвица и предприели операция по залавянето му, която все още продължава.

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Според изявление на кметския наместник на Ускумрукьой Шейда Юст, цитирано от сайта Хаберлер, най-вероятно екзотичното животно е било отглеждано незаконно и е било изпуснато. „Това е район, където живеят хора с високи доходи и има множество къщи, отделени една от друга. Това определено е животно, което някой е държал в дома си“, каза тя, но подчерта, че за момента няма конкретна информация, която да потвърждава откъде се е появила лъвицата.

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На този фон от вчера за района на Ускумрукьой е в сила предупреждение към местните жители да не напускат домовете си и да бъдат бдителни, за да не пострадат и да не пречат на работата на екипите, работещи по залавянето на дивото животно.

Кадри от термалните камери, показващи силуета на лъвицата, бяха споделени и в социалните мрежи.