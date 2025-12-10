България

Българи губят хиляди левове: Измами с вили под наем за Нова година чрез социални мрежи

Нова година се оказва перфектният момент за измами с вили

10 декември 2025, 08:27
Д ни преди новогодишната нощ NOVA получава все повече сигнали за измами с вили под наем в социалните мрежи. Десетки потърпевши превеждат капаро, получават уж официални документи за резервация – и точно когато мислят, че почивката им е подсигурена - връзката с наемодателя изчезва.

Внимание, измама! Предлагат фалшива вила под наем за празниците

"Преведох парите, след което комуникацията тотално изчезна. Нашето капаро е 1200 лева, на компанията от Бургас е 1200 лева, а на третата компания е 1000 лева", разказва Мария. 

Нова година се оказва перфектният момент за измами с вили. Ая, Мария и техните компании са само едни от многото, станали част от измамна схема. "Аз и моите приятели искахме да ходим на вила за Нова година и в TikTok ни излезе видео, в което предлагат вила в близост до Банско.", твърди Ая. 

"Стартирах търсенето в група във Facebook „Къщи и вили под наем“. Впоследствие, след като бях пуснала пост, с мен се свърза човек под името Сашо Миладинов. Предложи ми вила, която се намира около яз. "Доспат". Каза условията, които бяха 3200 лева за престой от три нощувки, и след това каза, че е нужно да се даде капаро", твърди Мария. 

По думите ѝ мъжът ѝ казал, че има хора, които са готови да дадат капаро, но са с домашни любимци, и ако компанията на Мария ги изпревари и изпрати първа капарото -  вилата ще бъде запазена за тях. 

"Писахме на хората. Дадоха ни номер, свързахме се по Viber. Пращаха ни снимки, локация и всичко ни се виждаше достоверно. Проверихме и в други сайтове — реално такава вила съществуваше. Снимките бяха достоверни. Комуникирахме с тях известно време и те пожелаха да им преведем парите, което и направихме. На другия ден се опитахме пак да се свържем с тях. Те ни пратиха документ с печат за резервация", твърди Ая. 

Поредна измама с обява за вила за Нова година

В следващите 24 часа те имат право да си изтеглят парите обратно, но не се е наложило, тъй като измамниците продължават комуникацията и всичко изглежда нормално. "Когато изтекоха 24-те часа, в които можем да си вземем обратно парите, тогава спря да ни отговаря. Но преди срокът да изтече всичко беше наред — чувахме се по телефона и ни отговаряше. Опитахме се да му звъним през няколко дни, докато в един момент номерът изчезна и ние подозираме, че просто е бил временен", заяви Ая. 

Компанията на Ая намира оригиналния сайт на вилата и се свързва с тях. "Писахме имейл на сайта, за който се представяха тези хора. Те ни казаха, че такава резервация не се е осъществила и че ще подадат сигнал", обяснява тя.

NOVA потърси наемодателя на телефонния номер, посочен във Facebook обявата, но отговорът му беше категоричен, че няма общо с вили под наем и профилът му е бил хакнат.

Над 300 души резервираха една и съща къща за Нова година

Измамникът на Мария е различен, но схемата е същата. "Няколко пъти настоях да ми даде телефон. Той твърдеше, че не му е удобно да говори, може само да пише. Преведох парите, след което човекът изчезна, блокира ме, изтри си профила и всички съобщения, с които бяхме комуникирали. Жалба е подадена. С мен се свърза една жена, която също е пострадала по същия начин и със същата сума. Тя е от Бургас - също са компания. Подготвили сме колективна жалба, която е подадена в прокуратурата в Бургас", подчертава жената. 

От Комисията за защита на потребителите също регистрират злоупотреби с отдаването на вили и къщи за гости по празниците. "От името на Комисията за защита на потребителите бихме искали да поясним, че при т.нар. измами с вили за Нова година става въпрос най-често за класически схеми, при които недобросъвестни лица публикуват фалшиви обяви, събират капаро и след това прекъсват контакт. КЗП продължава да следи пазара и да прилага мерки при установяване на подвеждаща информация или нелоялни практики в туристическия сектор", посочват в позиция от КЗП. 

Източник: NOVA    
Измами с вили под наем Нова година Капаро за вила Социални мрежи Фалшиви обяви Потърпевши от измами
