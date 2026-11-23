Разследващ журналист твърди, че полицай е помогнал на 14-годишен участник в случай на сексуално насилие в София да избегне обвинение.

По думите му има поне седем момичета, пострадали от различни форми на насилие, заплахи и агресия, като част от твърденията предстои да бъдат проверени.

Журналистът поставя под съмнение действията на полицията и твърди, че някои от участниците са на свобода, въпреки наличието на видеозаписи.

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Служител в СДВР, който е роднина на бащата на едно от момчетата, участвали в блудството в апартамент в София, го е посъветвал какво да говори, за да избегне обвинение. Това заяви в ефира на NOVA разследващият журналист Тодор Стефанов от News24sofia. Той твърди, че разполага с видеозапис и чат, подкрепящи информацията му.

Стефанов уточни, че става въпрос за 14-годишно момче, което според твърденията му е събуло бельото на едно от момичетата и е извършило действия с нея, без съгласието ѝ.

„Случаят става на 31 октомври срещу 1 ноември. Група от около 17-18 младежи отиват на дискотека в района на НДК. Едното от момичетата не е познавало до този момент хората, които впоследствие са действали по този начин. Тя се запознава с тях вътре в дискотеката. След това всички излизат, вече пийнали алкохол, и се отправя към метростанция „Вардар“. След това младежите се качват в апартамента на момичето, което е най-пострадало“, разказа Стефанов.

Според информацията, с която разполага Тодор Стефанов, случаят е много по-мащабен от първоначално известните публично обстоятелства. Журналистът заяви, че е разговарял с десетки младежи, включително с хора, присъствали в апартамента, и че е получил сведения за общо седем момичета, пострадали от насилие в различни ситуации и в различна степен. Той разказа за три момичета, които са станали жертва на насилие. Едното е на 15 години, другото е на 13, а третото е по-голямо и според журналиста не е познавало предварително част от момчетата.

„13-годишното момиче е успяло да избяга от тази компания, за да не бъде изнасилено. Но преди това е било бито, дърпано, обарвано и заплашвано“, заяви журналистът.

По думите му момичето е отказало да се качи в апартамента, но преди това е станало обект на физическа агресия и сексуално посегателство.

„Защо полицията не разпита третата жертва? Това е момичето, което се появява два дни след като оповестихме случая с първите две. Тя е отказала да се качи в апартамента, по нейни думи. И аз питам – как така за този случай СДВР не знае?“, попита Стефанов.

Журналистът посочи, че останалите момичета, за които разполага с информация, са ученички от кварталите „Надежда“, „Обеля“ и „Младост“. Според твърденията му те са посещавали училища, в които учат и момчетата, свързвани със случая.

Стефанов заяви, през последните две години към някои от момичетата са били проявявани различни форми на агресия. Той разказа и за отделно нападение в района на НДК.

„Това, което получавам като информация, е, че през последните две години те са упражнявали всякакъв вид насилие към тези хора. Най-скандалното е един случай отпреди около месец и половина в района на НДК. Един от младежите - на 18 години, вади нож и заплашва едно от момичетата, че ще го намушка. Това е документирано от охранителни камери в района. Момичето е споделило на родителите си. По неофициална информация е имало подаден сигнал. Къде е подаден, не мога да ви кажа, но е имало такива“, обясни журналистът.

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Той допълни, че е посетил училище в квартал „Надежда“, където разговарял с директорката. По думите му тя е била силно притеснена от случилото се и е определила четирима от младежите, които учат в училището, като конфликтни.

По думите му жилището, в което е извършено престъплението, е собственост на родителите на едно от момичетата.

„Събарят най-потърпевшото момиче на земята, обиждат я, показват неприлични жестове. Има удари в тоалетната чиния. Няколко момчета се качват върху момичетата. Те започват да молят за помощ", обясни журналистът.

Стефанов посочи, че едно от момичетата преди време е имало връзка с един от нападателите. По думите му обаче впоследствие двамата са се разделили.

„Кое е най-скандалното? Това са над 10-15 момчета, затворени в един двустаен апартамент. Провел съм десетки разговори с младежи, включително с хора, които са били в апартамента. Има много информация, която получих от тях, и тя трябва да бъде проверена от компетентните органи“, заяви той.

Стефанов припомни, че първоначално СДВР съобщило, че няма постъпил сигнал за случая, но впоследствие прокуратурата изнесла информация за посещение на полицейски екип на адреса.

„Знаете ли кое ми направи най-голямо впечатление? Това, което отговориха от СДВР, когато публикувах материал и той стана публичен. Казаха, че до този момент не е имало никакъв подаден сигнал за каквото и да било по този случай. Два дни по-късно прокуратурата даде брифинг, на който съобщи, че на място е ходил патрул по сигнал за силна музика и шум. Какво се оказва? Полицаите отиват, предупреждават младежите и си тръгват“, разказа журналистът.

По думите му служителите на реда не са влезли в апартамента, не са установили колко души има вътре и не са проверили дали сред присъстващите има пострадали.

„Без да влязат в апартамента, без да установят кои хора са вътре, колко души са, има ли пострадали. Вътре е имало и пълнолетно лице. Ако полицай отиде на сигнал за силна музика, би трябвало да установи кой е пълнолетният човек в апартамента и да запише данните му", заяви Стефанов.

Той твърди, че разполага с видеозапис от пристигането на полицейския екип, който според него е направен около 20:47 часа. Журналистът посочи, че самото посегателство е станало около 22:00 часа.

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„Доколкото знам, част от тези младежи са документирали пристигането на полицията с мобилните си телефони и са се държали агресивно с двамата униформени. Това са обстоятелства, които трябва да бъдат проверени, включително и действията на полицейския екип“, обясни той.

Припомняме, че в петък говорителят на СГП Георги Коджаниколов оповести, че към СДВР е подаден сигнал за шумен купон. На мястото бил изпратен патрул. Униформените видели и пострадалата, която била в неадекватно състояние. В жилището имало и едно пълнолетно лице. Органите на МВР са отправили предупреждение за спазване на обществения ред и напуснали.

В предаването Стефанов постави под съмнение и начина, по който са били установявани и задържани участниците в различните моменти на насилие. По думите му част от младежите, които се виждат във видеозаписите с най-пострадалото момиче, не са били задържани, докато в ареста са лица, които според него имат по-различна роля в случилото се.

„СДВР ги е извикало на разпит. В момента, в който се обаждам на съветника на вътрешния министър Мария Папазова и я моля да съдейства, се свързвам и с директора на СДВР. Той започва проверка, информира социалните служби. На същия ден СДВР отива, установява участниците, задържа ги и ги води в сградата на полицията. Два часа по-късно всички са на свобода“, заяви Стефанов.

Според разказа му двама от участниците са пребили момиче, което е свидетелствало. Стефанов съобщи и за лице, обявено за общодържавно издирване, което според него е избягало и не се намира в ареста.

„Тези, които са в скандалното видео с момичето, което е на колене и е насилвано, са на свобода. Появи се и ново видео в неделя късно вечерта. На него се вижда момиче, което е абсолютно полуголо и е в безпомощно състояние. До нея са пет момчета. Едно от тях е в ареста, другите са на свобода“, разказа Стефанов.

„Бащата на момичето, което е основна жертва във въпросните видеоклипове, е наистина много уплашен. Той се страхува за живота на дъщеря си, тъй като срещу нея са отправени закани за саморазправа и убийство в социалните мрежи. Имахме уговорка да направим интервю с него, но той го отказа. Заплашват дъщеря му, заплашват и третата жертва, заплашват и втората жертва. Заплахите продължават и до днес“, заяви Стефанов.

Стефанов съобщи още за планиран протест срещу насилието над жени пред сградата на Съдебната палата на 25 ноември. И уточни, че инициативата не е насочена единствено към конкретния случай.