Пациент запали леглото си в берлинска болница.

Ранени са15 души.

Болницата беше частично евакуирана заради задимяване.

Incendiu la un spital din Berlin. 15 persoane au fost rănite, iar clădirea a fost evacuată din cauza fumului Citiți aici: https://t.co/8UUKCWpP5k #stiri #stiriexterne #stiriberlin #stirigermania #incendiu #spital — Libertatea (@libertatea) November 23, 2026

Пожар в болница в Хамбург, трима загинали и 50 ранени

Полицията разследва вероятен случай на умишлен палеж, след като пациент в берлинска болница е запалил леглото си. Петнайсет души са ранени, предаде ДПА.

Според разследващите пациентът е запалил леглото си в стая на първия етаж на здравното заведение, намиращо се в източния район "Лихтенберг", заяви говорител на органите на реда.

Разследват вероятни атентати срещу болници в Берлин

Пристигналият екип от огнеборци е потушил пламъците, но другите крила на сградата са пострадали от задимяване, което е наложило болницата да бъде частично евакуирана.

Тринайсет души са с леки наранявания.

Пожар в болница в Северна Германия, има загинал и много ранени

Медицинска сестра и вероятният подпалвач са пострадали от вдишване на дим и им е оказана лекарска помощ в болницата.

Сестрата е изписана, след като е получила амбулаторно лечение, а пациентът остава в здравното заведение.

Police are investigating a suspected case of aggravated arson after a patient allegedly set fire to his bed at a hospital in Berlin, injuring 15 people https://t.co/lKA8d4KXF0 — dpa news agency (@dpa_intl) November 23, 2026

Как да се предпазим от пожари?

Превенцията е най-ефективният начин за ограничаване на пожарите. Основните препоръки на експертите включват няколко важни правила.

На първо място е избягването на открит огън в природата, освен на специално обозначени и контролирани места. Дори тогава огънят не трябва да се оставя без надзор. Важно е също да не се изхвърлят фасове и други запалими отпадъци в тревни площи, гори и крайпътни зони.

В периоди на висока пожарна опасност често се въвеждат забрани за палене на огън и почистване на земеделски земи чрез изгаряне. Спазването на тези ограничения е ключово. При работа с техника в сухи райони е необходимо повишено внимание – проверка на машините, наличие на пожарогасители и избягване на работа в най-горещите часове на деня.

Какво да правим, ако пожар наближава къщата ни?

При приближаващ пожар най-важното е да се реагира бързо и без паника. Времето за реакция често е ограничено, особено при силен вятър. Първата и най-важна стъпка е незабавно подаване на сигнал на телефон 112 и следване на указанията на службите.

Ако все пак има време за подготовка, трябва да се предприемат няколко действия:

► затваряне на всички прозорци и врати;

► изключване на електричеството и газта, ако това може да се направи безопасно;

► прибиране или отстраняване на леснозапалими предмети около къщата;

► подготовка на документи, лекарства и най-необходимите вещи;

Важно е да се създаде т.нар. „защитна зона“ около дома, ако живеете в къща - премахване на сухи клони, листа и други материали, които могат да се запалят лесно.

При непосредствена опасност евакуацията е задължителна. Не бива да се чака последният момент, тъй като пожарът може да промени посоката си внезапно.

Когато става дума за пожар, всяка минута и всяко действие имат значение. Превенцията и бързата реакция остават най-сигурната защита срещу огъня.