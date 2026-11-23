Украйна представи модернизиран прехващач SPYS, развиващ до 500 км/ч и с обсег от 45 км, предназначен за борба с руски дронове.

Той има по-мощна бойна глава, автономна навигация и възможност за повторно използване при неуспешна мисия.

До 80% от компонентите са украинско производство, а новата система осигурява връзка и при заглушаване на сателитните сигнали.

🇺🇦 Ukraine’s SPYS interceptor drone has been adapted for launch from carrier UAVs at altitude. The approach saves battery power during the climb, leaving more energy for intercepting aerial targets. https://t.co/AlQBJSAQmx — Militarnyi (@militarnyi) November 17, 2026

Украинският производител на отбранителна техника Quantum Wiy Industries представи усъвършенствана серийна версия на високоскоростния дрон-прехващач SPYS. Тя се отличава с подобрена аеродинамика, увеличен обсег на полета и по-мощна бойна глава, предназначена за унищожаване на вражески безпилотни летателни апарати. Това посочва Дария Михайленко за UNITED24 Media .

Обновената версия на прехващача беше представена в интервю за украинското специализирано издание Militarnyi на 16 ноември.

По данни на компанията дронът е проектиран за бързо прихващане и унищожаване на високоскоростни и маневрени въздушни цели, включително ударни дронове от типа „Шахед“, високоскоростните реактивни варианти „Геран-3“, „Геран-4“ и „Геран-5“, както и разузнавателни безпилотни апарати.

Обновената конструкция на SPYS включва по-тесни крила, променена предна част на фюзелажа и преразположени въздухозаборници. Инженерите са променили също разположението и конструкцията на антената, която преди е създавала значително аеродинамично съпротивление.

Друга промяна е замяната на черната външна обвивка на дрона с бяла пластмаса, за да се намали прегряването при експлоатация през лятото.

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С цел оптимизиране на масовото производство Quantum Wiy Industries е намалила и броя на отделните компоненти, увеличила е използването на винтови съединения и е разделила летателния апарат на отделни модули, за да улесни контрола на качеството.

Новата конструкция позволява също използването на взаимозаменяеми камери, видеопредаватели, батерии и двигатели от различни производители, което осигурява по-голяма гъвкавост при снабдяването с компоненти и поддръжката.

Въпреки добавянето на нови бордови системи обновеният SPYS запазва излетното си тегло от 4,6 килограма. Масата на бойната му глава е увеличена от 300 на 500 грама. Досегашните самоделни взривни заряди, поставяни от военнослужещите, са заменени със стандартизирана фабрично произведена фугасна бойна глава, снабдена със специален детонатор и защитна опаковка за съхранение.

Бойната глава е предназначена да повреди конструкцията на вражеския дрон, да наруши аеродинамичната му устойчивост, да намали скоростта му или да предизвика детонация на носения от него взривен заряд.

Обсегът на полета на прехващача е увеличен от 33 на 45 километра, а максималната му скорост, която може да поддържа продължително, вече надхвърля 450 километра в час. Представител на компанията е добавил, че по време на изпитания на полигон дронът е достигнал скорост до 500 километра в час, съобщава Militarnyi.

Инженерите са подсилили и силовата електроника на дрона, като са подобрили неговата стабилност и предвидимост при високи скорости. Тези промени позволяват SPYS да бъде възстановен и използван повторно, ако мисията по прихващане се окаже неуспешна.

Ако операторите не успеят да открият целта, дронът може да се върне за кацане, батерията му да бъде презаредена и апаратът да бъде изпратен отново в действие.

Модернизацията въвежда и автоматично излитане, както и автономна навигация към предварително определен район за прихващане.

Благодарение на интеграцията с радиолокационни станции и системата Sky Map бордовият софтуер на дрона може да изчисли вероятната точка на прихващане въз основа на скоростта и траекторията на целта. След това прехващачът автоматично се насочва към тази точка, без да е необходим постоянен контрол от оператор през началния етап на полета.

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За да осигури надеждна навигация и комуникация в условия на заглушаване на сателитните сигнали, Quantum Wiy Industries е внедрила система от радиомаяци, която определя местоположението на прехващача чрез триангулация. Системата автоматично насочва и антената на наземната станция за управление към дрона, за да поддържа стабилна връзка.

По данни на Militarnyi приблизително 70-80% от компонентите на обновения SPYS са произведени в Украйна, включително термовизионната камера.

Модернизацията на SPYS е част от по-широките усилия на украинските производители на отбранителна техника за повишаване на надеждността и оперативните възможности на безпилотните системи, особено в условия, при които традиционните комуникационни канали могат да бъдат нарушени.

В отделна разработка украинската отбранителна компания Militech Group е създала LTE модема HRIM, предназначен да поддържа управлението на дронове и наземни роботизирани системи при прекъсвания на услугата Starlink.

Устройството осигурява изходна мощност на LTE сигнала от 1,5 вата, шест пъти повече от тази на стандартните модеми. Това позволява надеждна комуникация на разстояние до 45 километра в райони със слабо покритие на мобилните мрежи.