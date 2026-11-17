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Близо 9000 евро за три нощувки във Велинград или около 600 евро за петдневна почивка в чужбина със самолетен билет и новогодишна вечеря. Толкова големи са разликите в офертите за посрещането на 2027 година, показва проверка на NOVA.

Въпреки по-високите цени спрямо миналата година туристическият бранш не очаква спад на пътуванията. Напротив, местата в най-предпочитаните СПА хотели и популярни чуждестранни дестинации вече са почти разпродадени.

Колко струва Нова година в България?

Най-бързо се запълват четири- и петзвездните хотели, особено тези със СПА центрове. По данни на Института за анализи в туризма средната цена на нощувка достига около 150 евро на човек.

Много хотели обаче поставят условие за минимален престой от три нощувки. Така сметката за празниците достига между 450 и 500 евро на човек.

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Все повече българи предпочитат да наемат самостоятелни къщи за гости, но при тях цените понякога надхвърлят дори тези на луксозните хотели.

Проверка на офертите в няколко сайта показва, че най-достъпни са предложенията в районите на Смолян, Ловеч и Благоевград. Там три нощувки в къща за гости струват между 500 и 1000 евро.

Сред най-скъпите предложения са имотите около Кърджали, Кюстендил и Боровец.

Рекордната оферта обаче е за луксозна вила край Велинград, където три нощувки струват близо 9000 евро. Имотът разполага с осем спални, топъл минерален басейн, джакузи и сауна.

За хората, които предпочитат да посрещнат празника в ресторант, кувертите тази година достигат и дори надхвърлят 150 евро на човек. Въпреки това свободните места вече са ограничени.

Нова година в чужбина може да излезе по-евтино

Докато цените в някои български курорти достигат хиляди евро, туристическите агенции отчитат засилен интерес към Египет, Турция и Тунис.

Причината е, че зимните празници са извън активния туристически сезон за тези дестинации и хотелите предлагат по-ниски цени.

„Например пакет с включен самолетен полет от Варна, пет нощувки и новогодишна вечеря може да излезе около 600 евро на човек“, обяснява собственикът на туроператорска агенция Юлиан Бонев пред NOVA.

По-достъпни са автобусните екскурзии до Сърбия и Гърция, които струват около 400 евро.

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Сред предпочитаните предложения тази година е и посрещането на Нова година на кораб край Босфора.

Голям интерес има и към коледните базари в Румъния. Особено популярна е Крайова, където според туроператорите хотелските места за периода от средата на ноември до началото на януари вече са практически изчерпани.

Бонев посочва, че резервациите за коледните и новогодишните пътувания започват още през септември, поради което много от популярните предложения вече са разпродадени.

700 000 българи се очаква да пътуват за празниците

Въпреки поскъпването туристическият сектор прогнозира силен сезон.

„Очакваме около 180 хиляди българи да прекарат Коледа и Нова година в чужбина. Около 520 хиляди българи ще пътуват в страната“, заявява Румен Драганов от Института за анализи в туризма.

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По думите му заради сливането на почивните дни празничната ваканция тази година ще продължи около седмица.

Очакванията са и около 320 хиляди чуждестранни туристи да посетят България през коледните и новогодишните празници.

Какви са по-бюджетните варианти?

За хората, които не искат да плащат за скъпи хотелски пакети, алтернатива са апартаментите за краткосрочно настаняване.

Във Варна например сред най-търсените места е Гръцката махала заради близостта до центъра и Морската градина. Там нощувката около Нова година достига 150 евро.

Много от собствениците обаче изрично забраняват организирането на партита и пускането на силна музика. Затова подобни имоти се резервират основно от туристи, които планират да празнуват в ресторант или друго заведение.