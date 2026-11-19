Според разследване на руската медия „Агентство“ предполагаем внук на Владимир Путин е регистриран с фамилията на майка си, Екатерина Тихонова, вместо с тази на баща си – балетиста Игор Зеленски.

Момчето, родено през август 2025 г., е записано като Адриан Тихонов, а регистрацията му е отнела 11 месеца.

Според публикацията Адриан е четвъртото внуче на Путин, който пази семейството си далеч от публичното внимание.

🇷🇺🇺🇦‼️ | El peor dolor de cabeza de Vladímir Putin no está en Kiev, sino en su propio árbol genealógico: registros filtrados de Moscú revelan que su nuevo nieto, hijo de Katerina Tikhonova y el exbailarín Igor Zelensky, fue inscrito 11 meses tarde y con apellido materno para borrar cualquier rastro del apellido de su archienemigo ucraniano, según Kiev Post y Bild. — UHN Plus (@UHN_Plus) November 14, 2026

Нови разкрития, има ли вече Путин четвърти внук

Предполагаем внук на президента на Русия Владимир Путин е трябвало да носи фамилното име Зеленски, но това би поставило президентското семейство и руския държавен глава в неудобно положение, тъй като ще препраща неизбежно към името на украинския лидер Володимир Зеленски. Ето защо в крайна сметка няколко месеца след раждането му внукът на Путин е бил регистриран не с името на баща си, а с фамилията, която носела майка му, пише френското издание „Паризиен“, което се позовава на независимата руска разследваща медия „Агентство“.

Смята се, че Путин има две дъщери от брака си с Людмила Путина – Мария Воронцова и Екатерина Тихонова. Фамилните им имена са различни от това на баща им. Не е ясно откъде идва точно фамилията Воронцова, но Тихонова идва от бабата по майчина линия на Екатерина, написаха в миналото „Радио свободна Европа“ и „Гардиън“.

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Екатерина Тихонова е родила на 15 август миналата година сина си Адриан. Раждането е било в болница в Москва, според документи за гражданското състояние, проучени от „Агентство“. В акта за раждане бебето е записано като Адриан Тихонов, тоест с фамилията на майка си, а не с тази на баща си Игор Зеленски. Игор Зеленски е балетист и няма нищо общо с Володимир Зеленски. Процедурата по регистриране на детето с името на майката е отнела 11 месеца. Актът за раждане е бил издаден от службата за гражданско състояние от района Чертаново в Москва на 10 юли 2026 г.

Предполага се, че Адриан е четвъртото внуче на Путин, който си остава много дискретен относно семейството си. Мария има две деца – Роман, роден от миналия й брак с нидерланския бизнесмен Йорит Фасен, и Андрей, роден от връзката й с ръководителя на руската компания „Новатек“ Евгений Нагорни. Екатерина има дъщеря – Елза, родена или през 2017 г., или през 2018 г. и носеща името на баща си, тоест Елза Зеленска. Но задграничният й паспорт е издаден на името името Елза Тихонова.