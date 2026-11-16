Над 314 000 работещи може да бъдат засегнати от промени в трудовия стаж

Над 314 000 българи, които работят на непълно работно време, може да бъдат засегнати от предложените промени в изчисляването на трудовия стаж. Сред тях са около 179 000 души на четиричасови договори, за които платеният годишен отпуск може да намалее от 20 на 10 дни, съобщава БНР.

Предложението трудовият стаж да се изчислява пропорционално на отработените часове, а не в дни, отново е внесено в Народното събрание, след като Конституционният съд отмени първоначалните разпоредби, прокарани чрез Закона за бюджета.

Как ще се отразят промените?

Ако бъдат приети, измененията ще засегнат най-вече работещите на непълно работно време. Сред тях са студенти, майки с малки деца, пенсионери и хора с увреждания.

При сегашните правила работата на четири часа дневно се признава за един ден трудов стаж. Предложението предвижда стажът да се изчислява пропорционално на отработените часове.

Това поражда опасения, че освен платения годишен отпуск могат да бъдат засегнати и други права, свързани с трудовия стаж.

Синдикални и правозащитни организации вече възразиха срещу предложението с аргумента, че то ще ощети добросъвестните служители, вместо да засили контрола върху работодателите, които използват фиктивни четиричасови договори.

Каква е позицията на работодателите?

Според д-р Жасмина Саръиванова, директор „Индустриални отношения“ в Българската стопанска камара (БСК), промени в законодателството са необходими, за да се постигне по-равнопоставено третиране на работещите.

В интервю за Радио София тя посочи, че определянето на трудовите права пропорционално на отработеното време е по-близо до принципа на справедливостта.

Същевременно обаче предупреди, че трябва да се направи прецизен анализ на последиците не само за пазара на труда като цяло, но и за отделните сектори.

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„Трябва изключително прецизно да се направи анализ за това как ще повлияят тези промени не само на общата картина на пазара на труда, но и в отделни сектори“, заяви Саръиванова.

По думите ѝ особено внимание трябва да се обърне на хората, които работят по повече от един трудов договор.

Ще бъдат ли защитени уязвимите групи?

Саръиванова подчерта, че правата на студентите, майките с малки деца, пенсионерите и хората с увреждания са уредени и в други нормативни актове.

„Когато се правят подобни промени, по никакъв начин не трябва да допускаме тези групи, които са по-уязвими, да пострадат“, посочи тя.

Един от основните аргументи за реформата е борбата със сивата икономика и фиктивните договори на четири часа, при които служителите реално работят на пълен работен ден.

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Според представителя на БСК наред с проверките на контролните органи са необходими и допълнителни законодателни мерки за ограничаване на тези практики.

Тя изрази надежда за задълбочено обсъждане, което да установи дали предложените изменения крият риск от ограничаване на трудовите права.

Промените все още не са окончателно приети.