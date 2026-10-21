България

КС спаси трудовия стаж на работещите на 4 часа

Година на 4-часов договор щеше да носи само 6 месеца стаж и 10 дни отпуска. Съдът отмени промяната, прокарана през Бюджет 2026

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

21 октомври 2026, 10:44
КС спаси трудовия стаж на работещите на 4 часа
Източник: БГНЕС

Конституционният съд (КС) сложи край на една от най-спорните промени, прокарани през Бюджет 2026. На 20 октомври съдът обяви за противоконституционен текста, според който трудовият стаж трябваше да се изчислява пропорционално на реално отработените часове. Решението е окончателно и запазва правата на хилядите българи, които работят на 4-часов договор.

Отменената разпоредба беше в чл. 355 от Кодекса на труда. Тя беше приета не с отделен закон, а през Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2026 г. Новите правила първоначално трябваше да влязат в сила от септември, но депутатите отложиха прилагането им за 1 януари 2027 г.

4-часовият трудов договор разпали спор за стажа и отпуската

Какво бяха приели депутатите

Досега Кодексът на труда признава пълен ден трудов стаж на всеки, който е отработил поне половината от законоустановеното си работно време за деня. С други думи, който работи 4 часа при нормален 8-часов работен ден, получава цял ден стаж. Това правило действа от 1986 г.

Промяната в бюджета премахваше този праг. Пълен ден стаж щеше да се зачита само при изработено пълно работно време, а при непълно работно време стажът щеше да се смята строго пропорционално на часовете.

На практика една година работа на 4-часов договор щеше да носи само шест месеца трудов стаж. За две години на половин работен ден системата щеше да признава една.

Ефектът не спираше дотук. От трудовия стаж зависят платеният годишен отпуск, допълнителното възнаграждение за прослужено време („класът“) и редица обезщетения по Кодекса на труда. При 4-часов договор основният платен годишен отпуск реално щеше да падне от 20 на 10 работни дни.

Управляващите обясниха мярката с борбата срещу сивата икономика и практиката хора, които работят на пълен работен ден, да бъдат осигурявани само на 4 или 6 часа.

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Синдикатите вдигнаха тревога

Още в края на юли КНСБ поиска от омбудсмана Велислава Делчева да сезира Конституционния съд веднага след обнародването на бюджета. Синдикатът настоя да бъдат отменени текстовете за трудовия стаж и за спирането на механизма за определяне на минималната работна заплата.

От КНСБ определиха промяната в стажа като фундаментална смяна на философията на трудовия стаж, а не като техническа корекция. Според конфедерацията тя засяга пряко доходите и правата на стотици хиляди работници и служители и трябва да мине през отделен законопроект с оценка на въздействието, обществено обсъждане и диалог със социалните партньори.

Синдикатът посочи и конкретните групи, които ще бъдат ощетени – родители на малки деца, хора с трайни увреждания, хора, които се грижат за близки, учащи се и възрастни работници. КНСБ обърна внимание, че не е ясно как новият режим ще се прилага при повече от един трудов договор, при отпуски и болнични.

В писмото си до омбудсмана КНСБ се позова на решение на Конституционния съд от 2020 г., според което чрез бюджетния закон не могат да се правят трайни промени в други закони, които не са пряко свързани с изпълнението на бюджета.

Омбудсманът занесе казуса в съда

В началото на август омбудсманът внесе искане в Конституционния съд. В него промяната е определена като най-съществената в режима на трудовия стаж от приемането на Кодекса на труда досега.

Делчева предупреди, че за засегнатите новият режим не е просто въпрос на счетоводно отчитане. Той забавя натрупването на стаж и може да намали правата, свързани с него – отпуски, добавки за стаж и професионален опит, обезщетения, както и достъпа до длъжности, за които се изисква определен стаж. Според нея държавата не бива да наказва всички работещи на непълно работно време заради опитите си да се бори с фиктивните договори.

Още преди омбудсмана Конституционния съд сезираха депутати от ГЕРБ-СДС и от „Продължаваме промяната“. Двете опозиционни групи бяха предложили промените в Кодекса на труда да отпаднат още при второто четене на бюджета в бюджетната комисия, но предложенията им не бяха приети. Конституционният съд обедини делата и се произнесе с едно решение.

Защо съдът отмени промяната

Мотивът на Конституционния съд е, че изменението в чл. 355 от Кодекса на труда не е пряко обвързано с приходите и разходите в държавния бюджет за 2026 г. и затова няма място в бюджетния закон.

Съдът приема, че заявената цел – повече приходи от данъци и осигуровки – по принцип може да има връзка с публичните финанси. Но след като новите правила трябваше да се прилагат едва от 2027 г., те нямаше как да повлияят на бюджета за 2026 г.

Решението е подписано с особени мнения на съдиите Атанас Семов, Янаки Стоилов, Сашо Пенов и Невин Фети именно по текстовете за трудовия стаж. Те ще бъдат публикувани на сайта на съда по-късно.

Връщане към стария ред

С решението си Конституционният съд връща нещата в изходна позиция. Остава в сила досегашното правило – отработената поне половин работна смяна се зачита за цял ден трудов стаж. Хората на 4-часов договор продължават да трупат стаж наравно с тези на пълен работен ден, а платеният им отпуск остава 20 дни.

Съдът обаче се произнася срещу начина, по който промяната беше прокарана – през бюджета. Решението не съдържа обща забрана подобна мярка да бъде внесена отново с отделен законопроект.

Засега работещите на непълно работно време могат да са спокойни, че трудът им ще продължи да се зачита коректно при изчисляването на стажа, отпуските и добавките за прослужено време.

Редактор: Маргарита Костадинова
Конституционен съд Трудов стаж Непълен работен ден Кодекс на труда Противоконституционност Права на работещите Социална справедливост Изчисляване на стаж Законодателна промяна Пенсионни права
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