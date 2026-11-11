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Нов ред за трудовия стаж: Как изчисляването в часове ще засегне 280 000 работещи в България

Управляващите правят втори опит да въведат изчисляване на стажа в часове, след като Конституционният съд отмени предишните текстове

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

11 ноември 2026, 11:57
Нов ред за трудовия стаж: Как изчисляването в часове ще засегне 280 000 работещи в България
Източник: istock

Управляващите правят пореден опит да променят начина на изчисляване на трудовия стаж, което може да засегне правата на около 280 000 работещи в България. Депутати от „Прогресивна България“ внесоха изменения в Кодекса на труда, с които предлагат от 1 януари 2027 г. трудовият стаж да се изчислява според отработените часове, вместо по досегашния ред, пише „24 часа“.

Подобна промяна вече беше прокарана чрез Закона за държавния бюджет за 2026 г., но Конституционният съд отмени разпоредбите с мотива, че нямат място в бюджетния закон, тъй като е предвидено да влязат в сила през 2027 г.

4-часовият трудов договор разпали спор за стажа и отпуската

Сега управляващите правят втори опит, този път чрез отделни промени в Кодекса на труда.

Ако бъдат приети, новите правила могат да намалят определени трудови права на хората, които работят на непълно работно време от четири или повече часа дневно. Сред тях са платеният годишен отпуск, допълнителните отпуски, добавката за прослужено време и обезщетенията при пенсиониране, които зависят от натрупания трудов стаж.

Какво се променя за работещите на 4 часа

В момента трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години. За един ден трудов стаж се признава времето, през което служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време.

Това означава, че при стандартен осемчасов работен ден човек, който работи четири часа, натрупва един ден трудов стаж, също както служител на пълно работно време.

При предложените правила трудовият стаж ще се отчита според реално отработените часове. Така при обичайния осемчасов работен ден четири часа работа ще се зачитат за половин ден трудов стаж.

За работещите под четири часа дневно няма да има промяна в начина на отчитане, тъй като техният трудов стаж и сега се изчислява пропорционално.

Колко хора ще засегне новото правило за трудовия стаж при работа на 4 часа

Какво ще стане с отпуските и добавката за стаж

Предложението може да засегне няколко трудови права, които зависят от продължителността на натрупания трудов стаж.

Сред тях са платеният годишен отпуск, допълнителните отпуски, добавката за трудов стаж и професионален опит, известна като „клас прослужено време“, както и обезщетенията, които работодателят изплаща при пенсиониране.

При сегашните правила служителите на четиричасов работен ден могат да ползват 20 дни платен годишен отпуск и да натрупват трудов стаж за допълнително възнаграждение по същия начин като работещите на осем часа.

Ако предложението бъде прието, продължителността на трудовия стаж ще се определя пропорционално на отработените часове. Това може да доведе до намаляване на определени права, чийто размер или придобиване зависи от стажа.

КС спаси трудовия стаж на работещите на 4 часа

Ще се отрази ли промяната на пенсиите и майчинството

Новите правила няма да променят пряко начина на изчисляване на обезщетенията за безработица, майчинство и пенсиите от държавното обществено осигуряване.

Причината е, че за тях се взема предвид осигурителният стаж, който и сега се изчислява според продължителността на работното време.

В момента един ден работа на четири часа се признава за цял ден трудов стаж, но само за четири часа осигурителен стаж.

Това разминаване може да заблуди работещите, които смятат, че са натрупали достатъчно стаж за пенсиониране, но впоследствие установяват, че осигурителният им стаж е по-малък.

Важно е да се прави разлика между държавната пенсия, изплащана от НОИ, и обезщетението при пенсиониране, което работодателят дължи при определени условия. Предложените промени засягат трудовия стаж, от който може да зависи правото на обезщетение от работодателя.

Колко души ще бъдат засегнати

По данни от регистъра на заетостта, посочени в мотивите към законопроекта, около 280 000 работници и служители имат трудови договори за непълно работно време с продължителност поне половината от законоустановената.

Това представлява над 10% от всички лица с трудови договори.

Още над 100 000 души работят под половината от законоустановеното работно време, но за тях трудовият стаж и в момента се изчислява пропорционално.

За сравнение, работещите на пълно работно време са над 1,8 млн. души.

Защо управляващите предлагат промяната

В мотивите към законопроекта вносителите посочват, че целта е да се уеднакви начинът на изчисляване на трудовия и осигурителния стаж и да се осигури еднакво третиране на работещите независимо от продължителността на работния им ден.

Според тях сегашните правила създават предпоставки за объркване и прикриване на действителната заетост.

В някои случаи служители са назначени на два или три часа дневно, въпреки че реално работят по осем часа. По този начин се намаляват дължимите осигурителни вноски, а работещите невинаги знаят какви са последиците за осигурителните им права.

Управляващите очакват новият начин на отчитане да насърчи служителите да настояват в трудовите им договори да бъдат посочени действително отработваните часове.

Промените все още не са приети и предстои да бъдат разгледани от Народното събрание. Ако получат окончателно одобрение, новият начин на изчисляване на трудовия стаж трябва да влезе в сила от 1 януари 2027 г.

Редактор: Маргарита Костадинова
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