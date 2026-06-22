  Експертно мнение

Любопитно

Е-тата в храните: От „Чети Е-тикета“ до „Сигурност за Е-вропейските граждани“

22 юни 2026, 15:35
Е-тата в храните: От „Чети Е-тикета“ до „Сигурност за Е-вропейските граждани“

А ко има един символ върху етикетите на храните, който неизменно предизвиква подозрение сред потребителите, това е буквата „Е“. За едни тя е знак за „химия“ и „нещо изкуствено“, за други – полезен ориентир за състава на продукта. Въпреки че добавките присъстват в храните от десетилетия, въпросите около тяхната безопасност продължават да бъдат сред най-често обсъжданите теми, когато става дума за безопасността и състава на храните. Често пъти Е-тата в етикета ни плашат, защото не познаваме добре функциите на добавките в храните и начина, по който те се регулират.

КАКВО ВСЪЩНОСТ ОЗНАЧАВА БУКВАТА „Е“?

Популярното название „Е-та“ често създава впечатление за нещо изкуствено и потенциално опасно. В действителност обаче буквата „Е“ обозначава, че дадена добавка е одобрена за употреба в Европейския съюз след оценка на безопасността ѝ.

Добавките са вещества, които се влагат в храните с конкретна технологична цел – например за удължаване на срока на годност, запазване на качеството и безопасността, подобряване на вкуса, цвета или текстурата на продуктите. „В Европейския съюз употребата им е разрешена единствено след научна оценка на безопасността и при ясно определени условия и количества на влагане, с цел защита на здравето на потребителите“, коментира инж. Даниела Новакова, главен експерт в Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

Затова, по думите на инж. Новакова, наличието на E-номер върху етикета не е повод за притеснение, а информация, че веществото е разрешено, идентифицирано и подлежи на контрол в рамките на европейската система за безопасност на храните. Именно информираният избор и по-доброто разбиране на теми като добавките в храни са сред основните акценти на европейската кампания Safe2Eat на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), в която България участва през 2026 г. чрез ЦОРХВ.

КАК РАБОТИ КОНТРОЛЪТ?

В Европейския съюз правилата за добавки в храните са едни от най-строгите в света. Производителите могат да използват само вещества, включени в официалните европейски списъци, и то при ясно определени условия. Безопасността на добавките се основава на строг контрол и научна оценка преди разрешаването им за употреба. Научната оценка се извършва от Европейския орган за безопасност на храните /EFSA/, а Европейската комисия и държавите членки вземат решения относно разрешаването, условията на употреба, етикетирането и максималните допустими нива. И контролът не спира дотук. Производителите и търговците също имат свои механизми за контрол.

„Качеството и безопасността в производството се гарантират чрез прилагане на международни стандарти, с ключов акцент върху превантивния контрол в рамките на фабриката“, коментира Татяна Ганева, мениджър „Съответствие и добри производствени практики“ в една от водещите компании в хранително-вкусовата индустрия у нас. „Чрез системно идентифициране и управление на рисковете, строг контрол на критичните точки и дисциплинирано изпълнение на процесите, фабриката осигурява устойчиво високо ниво на качество и безопасност още при самото производство“, допълва Ганева.

Ключова отговорност в контрола носят и търговците, от които европейските граждани купуват храните за трапезата си. „Нашата роля е на гарант и филтър“, разказва Евелина Георгиева, ръководител „Качество и устойчивост“ в една от най-големите търговски вериги в България. Тя допълва, че основната част от стоките в техните магазини са собствена марка, което означава, че не просто препродават стоки, а носят отговорност за целия процес от фермата или фабриката до рафта.

Компанията започва и инициативата „Чист етикет“. „Работим активно за премахване на изкуствени оцветители, консерванти и овкусители от много от нашите продукти“, разказва Георгиева.

През последните години интересът към съдържанието на храните видимо нараства. Все повече потребители обръщат внимание на списъка със съставките, а мобилните приложения и онлайн платформите за проверка на добавките в храните правят информацията по-достъпна от всякога.

КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ ДОБАВКИТЕ В ХРАНИТЕ ВЪРХУ ЕТИКЕТА?

Съгласно европейското законодателство всички вложени добавки в храните задължително трябва да бъдат обозначени върху етикета. Това става чрез изписване на функционалната категория на добавката – например „консервант“, „оцветител“ или „антиоксидант“, последвано от нейното наименование или съответния E-номер. По този начин информацията за състава на храната е стандартизирана и разбираема за потребителите във всички държави членки на Европейския съюз.

Добавките в храните могат да бъдат както с естествен, така и със синтетичен произход. Някои вещества се срещат естествено в природата и се извличат от растения, животни или минерали, докато други се получават по химичен път. Като примери може да се посочат пектинът, извличан от ябълки и цитрусови плодове и използван като сгъстител, лимонената киселина, използвана като регулатор на киселинността, както и натриевият бикарбонат, познат като сода за хляб, който се използва като набухвател. „Важно е дали веществото е оценено като безопасно и е разрешено за съответната употреба“, коментира инж. Новакова от Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

Дебатът за добавките в храните вероятно ще остане част от общественото внимание и през следващите години. Причината е проста – потребителите стават все по-взискателни към това, което консумират. При лесния достъп до огромно количество информация истинското предизвикателство е да бъдат разпознати надеждните източници.  Защото безопасността на храните не започва от буквата „Е“ върху етикета, а от системата, която стои зад нея.

Последвайте ни

  Експертно мнение

Олег Невзоров в България - разпит, наблюдение и намеса на прокуратурата

Олег Невзоров в България - разпит, наблюдение и намеса на прокуратурата

Златният час при инфаркт: Грешките в първата помощ, които могат да костват живот

Златният час при инфаркт: Грешките в първата помощ, които могат да костват живот

Официално: Делян Добрев внесе оставката си в Народното събрание

Официално: Делян Добрев внесе оставката си в Народното събрание

Иран трогна Лос Анджелис с тайна бележка в съблекалнята на Мондиал 2026

Иран трогна Лос Анджелис с тайна бележка в съблекалнята на Мондиал 2026

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
7 съвета за отглеждане на здрава котка

7 съвета за отглеждане на здрава котка

dogsandcats.bg
Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран
Ексклузивно

Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран

Преди 1 ден
Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград
Ексклузивно

Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград

Преди 1 ден
Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми
Ексклузивно

Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми

Преди 1 ден
Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие
Ексклузивно

Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Застраховка за мотор за 6 месеца, но цената не пада наполовина: Какво се променя при „Гражданската отговорност“

Застраховка за мотор за 6 месеца, но цената не пада наполовина: Какво се променя при „Гражданската отговорност“

Свят Преди 24 минути

Очаква се новият продукт да облекчи мотористите, които използват превозните си средства само част от годината

СО: Строежът на 215-метровия небостъргач на "Черни връх" няма да бъде допуснат

СО: Строежът на 215-метровия небостъргач на "Черни връх" няма да бъде допуснат

България Преди 31 минути

Няма да спрем да се борим за това, което смятаме за правилно решение за града, каза кметът на София Васил Терзиев

Иран и САЩ са имали кратък разговор за иранската ядрена програма

Иран и САЩ са имали кратък разговор за иранската ядрена програма

Свят Преди 1 час

Техеран подчерта, че не става дума за официални преговори и не е обсъждана темата в детайли

<p>След оставката Киър Стармър: Първи международни реакции от Брюксел и Москва (ОБЗОР)</p>

След оставката Киър Стармър: Първи международни реакции от Брюксел и Москва

Свят Преди 1 час

Фон дер Лайен похвали ролята му за сигурността на Европа, а Кремъл не очаква промяна в отношенията

<p>Правителството готви икономически завой - повече инвестиции и повишена прозрачност</p>

Румен Радев: България трябва да смени модела на икономически растеж

България Преди 2 часа

Премиерът и МВФ обсъдиха инвестициите, индустрията, износа и конкурентоспособността

Вирус Ебола

Ебола в Конго излиза от контрол: Броят на жертвите достига тревожен праг

Свят Преди 2 часа

Причинено от редкия вирус Бундибугио, за който не съществуват ваксини или лечения, това огнище се оказа най-тежкото в историята в рамките на първоначалния си месец

„Кошница с грижа“ расте: Oще пет вериги обещават поне 15% по-ниски цени

„Кошница с грижа“ расте: Oще пет вериги обещават поне 15% по-ниски цени

България Преди 2 часа

Инициативата на правителството и бизнеса се разширява с нови участници в опит да ограничи ефекта от инфлацията и да подкрепи българските производители

Зловещо предсказание от 1997 г., предрича голям трус за САЩ точно през 2026 г.

Зловещо предсказание от 1997 г., предрича голям трус за САЩ точно през 2026 г.

Свят Преди 2 часа

Книга на няколко десетилетия, която твърди, че историята се повтаря в предвидими цикли, привлича ново внимание заради зловеща прогноза за 2026 г.

Олег Невзоров

Олег Невзоров се срещна лично със собствениците на имоти в „Баба Алино“

България Преди 2 часа

От Корпорация „КУБ“ твърдят, че разполагат с всички необходими документи и определят действията на общината като злоупотреба с административен ресурс

Сблъсъци с полицията и изгорени американски знамена след оспорваните избори в Колумбия

Сблъсъци с полицията и изгорени американски знамена след оспорваните избори в Колумбия

Свят Преди 2 часа

Подкрепяният от Доналд Тръмп десен кандидат Абелардо де ла Есприеля обяви победа, но левицата отказва да признае резултатите

След палежа пред посолството: Сачева алармира Съвета на Европа за атаки срещу българи в РСМ

След палежа пред посолството: Сачева алармира Съвета на Европа за атаки срещу българи в РСМ

България Преди 3 часа

Според председателя на ПГ на ГЕРБ-СДС инцидентите срещу български институции и граждани в Северна Македония очертават тревожна тенденция, която изисква международно внимание

Джулия от „Диви и красиви“: „Трябва да бъдем достатъчно смели да мечтаем

Джулия от „Диви и красиви“: „Трябва да бъдем достатъчно смели да мечтаем

Любопитно Преди 3 часа

Победителката сложи точка на спекулациите в The Voice Cast и разкри истината за раздялата си с Николай след финала на шоуто

Даниел Бачорски със специална изненада в „SOS Разтребители“

Даниел Бачорски със специална изненада в „SOS Разтребители“

Любопитно Преди 3 часа

Предложение за годеж в новите епизоди на риалити формата на NOVA

Синдром на спасителя: Кои зодии прегарят заради другите и кои казват „не“

Синдром на спасителя: Кои зодии прегарят заради другите и кои казват „не“

Любопитно Преди 3 часа

Астролозите посочиха зодиакалните знаци, които са най-склонни да жертват собствения си комфорт в името на хората около тях

ГДБОП удари производител на „оръжия призраци“ в Бургас

ГДБОП удари производител на „оръжия призраци“ в Бургас

България Преди 3 часа

При първата по рода си операция у нас са иззети 3D принтери, дигитални чертежи на оръжия и оборудване за нелегално производство

<p>МВР затяга контрола върху Фонда за пътна безопасност</p>

След одита: МВР затяга контрола върху Фонда за пътна безопасност

България Преди 3 часа

Министър Иван Демерджиев разпореди средствата да се харчат само за мерки с пряк ефект върху намаляването на катастрофите и жертвите по пътищата

Всичко от днес

От мрежата

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

dogsandcats.bg
1

Смениха емблематичната табела на Смолян

sinoptik.bg
1

Как изглеждат изворите на Тъмната река

sinoptik.bg

Дъщерята на Гордън Рамзи чака първото си дете

Edna.bg

След „Диви и красиви“: Джулия разкри какво се е случило с връзката ѝ с Николай

Edna.bg

Цварц за трансфера си в ЦСКА: Всичко се разви много бързо

Gong.bg

Мондиал 2026 приключи за титуляр на Германия

Gong.bg

Разпитват Олег Невзоров. Бил ли е издирван от властите

Nova.bg

Още пет търговски вериги се включват в инициативата „Кошница с грижа“

Nova.bg