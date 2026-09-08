България

Двама туристи пострадаха в Рила, спасиха ги с медицински хеликоптер

Единият инцидент е станал в района на връх Мусала

Василена Василева Василена Василева

8 септември 2026, 11:15
Двама туристи пострадаха в Рила, спасиха ги с медицински хеликоптер
Източник: БТА

Д вама туристи, пострадали на различни места в Рила, са спасени при акции на Планинската спасителна служба с участието на медицински хеликоптер. Мъж и жена са били транспортирани с един полет на въздушната линейка, съобщиха от ПСС към Българския Червен кръст.

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Единият инцидент е станал в района на връх Мусала. Там планинските спасители са достигнали до мъж със счупен крак и са му оказали необходимата помощ.

Почти по същото време спасителна акция е проведена и в района на Седемте рилски езера. Жена е получила фрактура на ръката и травми по лицето. След намесата на спасителите и двамата пострадали са евакуирани от планината с медицинския хеликоптер.

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Въпреки двата инцидента условията за туризъм в планините днес са добри, посочват от ПСС. В най-високите части температурите сутринта са около 9-10 градуса, а вятърът е слаб.

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През деня времето в планините ще остане предимно слънчево. Следобед над Стара планина се очаква разкъсана висока облачност, а по високите части ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще достигнат около 24 градуса на 1200 метра и около 18 градуса на 2000 метра.

Редактор: Василена Василева
Източник: Петра Куртева, БТА    
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