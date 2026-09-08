Петролът продължава да поскъпва заради риска от продължителен конфликт в Близкия изток

Цената на Brent отново се приближава до 100 долара за барел, след като напрежението около Ормузкия проток и новите атаки в региона засилиха опасенията за доставките.

Ц ените на петрола продължават нагоре, след като напрежението в Близкия изток отново се засили и увеличи опасенията, че нарушенията на доставките може да се проточат.

Фючърсите върху сорта Brent поскъпнаха с около 1,3% до 98,25 долара за барел, а американският West Texas Intermediate се повиши с 2,4% до 93,70 долара, съобщава Reuters.

Пазарът реагира на нови заплахи за енергийната инфраструктура в региона и на продължаващото напрежение между САЩ и Иран.

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Ормуз отново е във фокуса на пазара

Основното притеснение остава движението на танкери през Ормузкия проток, който е един от най-важните маршрути за световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Трафикът през протока се е забавил в началото на седмицата. По данни на Kpler в понеделник през него са преминали само седем кораба с енергийни суровини, след осем ден по-рано.

Това засилва опасенията, че при ново изостряне на конфликта ограниченията върху доставките могат да се задържат по-дълго.

Новите атаки допълнително повишиха напрежението

Цените реагираха и на поредицата от атаки в региона.

Подкрепяни от Иран сили на хутите атакуваха енергийни обекти и градове в Саудитска Арабия, при което бяха ранени десетки хора и временно беше засегната работата на част от енергийната инфраструктура.

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В същото време Иран предупреди, че може да отговори на нови американски удари и посочи енергийната инфраструктура в Персийския залив като потенциална цел.

Именно рискът конфликтът да засегне по-дълго производството и транспортирането на суров петрол държи цените близо до най-високите им равнища от няколко седмици.

Анализаторите вече вдигат прогнозите

Goldman Sachs повиши прогнозите си за цената на петрола за края на 2026 и за 2027 г. заради очакванията, че нарушенията в корабоплаването може да продължат.

В предходната сесия Brent приключи на 97,31 долара за барел, най-високото му ниво от 24 юли, а WTI достигна 92,65 долара.

Въпреки напрежението Brent все още остава под границата от 100 долара. Част от натиска върху цените се компенсира от алтернативни маршрути за износ, по-високо производство извън ОПЕК и по-слабо търсене в някои големи икономики.