Удар на Френската ривиера: Крадци нахлуха в музея „Реноар“ и задигнаха картини

К радци са нахлули в музея „Реноар“ на Френската ривиера рано сутринта във вторник и са откраднали три картини, съобщи местният кмет.

🔵 #Francia Rubate quattro opere di #Renoir nella notte dal museo di #CagnesSurMer in Costa Azzurra. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga dei ladri. Circa 9 milioni di euro il valore complessivo, fa sapere il sindaco Bryan Masson. Nel video il museo a giugno scorso pic.twitter.com/UCPT6ifBCy — Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 8, 2026

Обирджиите са нахлули в музея малко преди 6:00 часа сутринта и са взели четири картини, като са изпуснали една от тях при бягството си, съобщи кметът на Кан сюр Мер Брайън Масон на своята страница във Facebook.

„Тази сутрин, малко преди 6:00 часа, бе извършен обир в музея „Реноар“. Извършителите са откраднали четири картини, една от които са изоставили на място при бягството си. Полицията и криминалистите са на терен и провеждат разследване. Осъждам с цялата си строгост този дързък акт срещу нашето културно наследство“.