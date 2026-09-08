Свят

Удар на Френската ривиера: Крадци нахлуха в музея „Реноар“ и задигнаха картини

8 септември 2026, 10:54
Удар на Френската ривиера: Крадци нахлуха в музея „Реноар“ и задигнаха картини
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

К радци са нахлули в музея „Реноар“ на Френската ривиера рано сутринта във вторник и са откраднали три картини, съобщи местният кмет.

Обирджиите са нахлули в музея малко преди 6:00 часа сутринта и са взели четири картини, като са изпуснали една от тях при бягството си, съобщи кметът на Кан сюр Мер Брайън Масон на своята страница във Facebook.

„Тази сутрин, малко преди 6:00 часа, бе извършен обир в музея „Реноар“. Извършителите са откраднали четири картини, една от които са изоставили на място при бягството си. Полицията и криминалистите са на терен и провеждат разследване. Осъждам с цялата си строгост този дързък акт срещу нашето културно наследство“.

 

Източник: The Independent    
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