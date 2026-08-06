Държавата обмисля специални брандове за българските храни

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В ластта обмисля създаването на гарантирани брандове за български стоки и специална маркировка за заведенията, които използват местни храни и вина.

Идеята е подобни обозначения да стимулират родните производители и да направят продуктите им по-разпознаваеми за потребителите. Темата коментираха инж. д-р Андрей Велчев от сдружение „За достъпна и качествена храна“, председателят на Европейската фондация за подобряване на условията на живот Ивайло Калфин и икономистът Никола Янков пред NOVA NEWS.

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Шанс за малките производители

Според Ивайло Калфин идеята има потенциал, ако бъде реализирана по модела на вече утвърдени европейски практики.

По думите му марки за произход и за производители на храни се използват в цяла Европа, особено в региони с развито земеделие и производство на хранителни продукти. Те дават възможност на малките производители да достигнат до повече потребители.

Калфин даде пример с шампанското, което не е просто вид вино, а наименование, свързано с конкретен регион във Франция и с производителите в него.

Според него България също има потенциал да развива подобни марки и да ги налага както на вътрешния, така и на международните пазари.

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Кой трябва да издава маркировките

Икономистът Никола Янков обаче постави въпроса как точно ще работи инициативата и кой ще поставя обозначенията.

По думите му подобни сертификати обичайно се издават от браншови организации и независими сертифициращи структури, които следят качеството и произхода на продуктите.

Той изрази съмнение дали са необходими специални закони, след като подобни инициативи могат да бъдат развивани от частния сектор и при сегашните условия.

Без контрол мярката трудно ще работи

Инж. д-р Андрей Велчев от сдружение „За достъпна и качествена храна“ обърна внимание върху контрола.

Според него държавата трябва да създаде ясни правила и механизми за тяхното прилагане. Той предупреди, че без ефективен контрол подобни мерки трудно ще постигнат целите си.

Велчев припомни и обещанията за по-строг контрол върху цените, като посочи, че резултатите не са оправдали очакванията.

Ще поскъпнат ли обозначените продукти

Според Ивайло Калфин въвеждането на специална маркировка не би трябвало автоматично да доведе до по-високи цени.

Причината е, че изборът дали да се купи продукт с подобно обозначение остава в ръцете на потребителите.