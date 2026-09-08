Откриха жива жена 10 дни след ада в Непал

С емейството на възрастната Чандика Кумари Шреста започнало ритуала по траура за нейната смърт, смятайки, че е загинала в смъртоносните наводнения в Непал.

Десет дни по-късно спасителите я откриха жива в срутения ѝ дом в опустошеното село Бетравати, където тя оцеляла в тесен въздушен джоб сред вода и кал, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

„Четириетажната къща беше отнесена от наводненията и сградата остана насред плаващи пясъци. Докато се разхождахме наоколо, чухме глас: „Спасете ме“, каза полицейският служител Махендра Дарнал. При спасителна операция в събота, продължила 45 минути, Дарнал и екипът му открили Шреста в тясното пространство и я изпратили във военна болница.

„Бях в контакт със семейството и те вече бяха започнали 11-дневния траурен период“, каза Дарнал.

Шреста беше сред стотиците изчезнали в Бетравати, един от най-тежко засегнатите от наводненията райони в Непал, потънал в бели наслоявания, пресовани почти като бетон. Екипите продължават да изваждат десетки тела на загинали.

Пазарът на града и повечето жилищни сгради, някои от които четириетажни, бяха почти напълно затрупани от отломки, оставени от порока, преминал през долината, част от бедствие, което отне живота на повече от 1300 души в целия Непал. Хиляди остават в неизвестност.

Спасителни работници с каски бяха заснети да копаят с лопати, докато някои пълзяха през пролуките на срутените сгради, периодично свирейки със свирки, за да привлекат вниманието на някой затиснат и жив човек. Пет дни по-рано 24 тела бяха намерени в състояние на разлагане в района на пазара в Бетравати, в сграда, където се е намирал малък магазин, каза Дарнал.

Търсене на признаци за живот

Единадесет дни след като срутване на глетчер предизвика опустошителните наводнения, близо 5000 души все още се водят за изчезнали. Стотици тела са били изхвърлени на бреговете на реки, далеч от опустошения окръг Расува. В Читван, на стотици мили разстояние, бяха извършени няколко кръга от масови погребения на неидентифицирани и силно разложени тела.

Въпреки че надеждата започва да избледнява, властите в Непал продължават усилията си да търсят хора, заклещени в тунели и под дебелите слоеве кал, втвърдили се върху сградите.

От петък насам те са извадили трима души от тунелите, включително китайски гражданин край река Тришули, където се смята, че над 900 души са затиснати.

Други, като Шреста, са оцелели при извънредни обстоятелства, включително 8-годишно момче, което също беше събрано отново с майка си.