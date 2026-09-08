Свят

Откриха жива жена 10 дни след ада в Непал

„Четириетажната къща беше отнесена от наводненията и сградата остана насред плаващи пясъци. Докато се разхождахме наоколо, чухме глас: „Спасете ме“, каза полицейският служител Махендра Дарнал

Надежда Неменски Надежда Неменски

8 септември 2026, 11:09
Откриха жива жена 10 дни след ада в Непал
Непал   
Източник: GettyImages

С емейството на възрастната Чандика Кумари Шреста започнало ритуала по траура за нейната смърт, смятайки, че е загинала в смъртоносните наводнения в Непал.

Десет дни по-късно спасителите я откриха жива в срутения ѝ дом в опустошеното село Бетравати, където тя оцеляла в тесен въздушен джоб сред вода и кал, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

„Четириетажната къща беше отнесена от наводненията и сградата остана насред плаващи пясъци. Докато се разхождахме наоколо, чухме глас: „Спасете ме“, каза полицейският служител Махендра Дарнал. При спасителна операция в събота, продължила 45 минути, Дарнал и екипът му открили Шреста в тясното пространство и я изпратили във военна болница.

„Бях в контакт със семейството и те вече бяха започнали 11-дневния траурен период“, каза Дарнал.

Шреста беше сред стотиците изчезнали в Бетравати, един от най-тежко засегнатите от наводненията райони в Непал, потънал в бели наслоявания, пресовани почти като бетон. Екипите продължават да изваждат десетки тела на загинали.

Пазарът на града и повечето жилищни сгради, някои от които четириетажни, бяха почти напълно затрупани от отломки, оставени от порока, преминал през долината, част от бедствие, което отне живота на повече от 1300 души в целия Непал. Хиляди остават в неизвестност.

Спасителни работници с каски бяха заснети да копаят с лопати, докато някои пълзяха през пролуките на срутените сгради, периодично свирейки със свирки, за да привлекат вниманието на някой затиснат и жив човек. Пет дни по-рано 24 тела бяха намерени в състояние на разлагане в района на пазара в Бетравати, в сграда, където се е намирал малък магазин, каза Дарнал.

Търсене на признаци за живот

Единадесет дни след като срутване на глетчер предизвика опустошителните наводнения, близо 5000 души все още се водят за изчезнали. Стотици тела са били изхвърлени на бреговете на реки, далеч от опустошения окръг Расува. В Читван, на стотици мили разстояние, бяха извършени няколко кръга от масови погребения на неидентифицирани и силно разложени тела.

Въпреки че надеждата започва да избледнява, властите в Непал продължават усилията си да търсят хора, заклещени в тунели и под дебелите слоеве кал, втвърдили се върху сградите.

От петък насам те са извадили трима души от тунелите, включително китайски гражданин край река Тришули, където се смята, че над 900 души са затиснати.

Други, като Шреста, са оцелели при извънредни обстоятелства, включително 8-годишно момче, което също беше събрано отново с майка си.

Смъртоносно наводнение в Непал
38 снимки
Смъртоносно наводнение в Непал
Смъртоносно наводнение в Непал
Смъртоносно наводнение в Непал
Смъртоносно наводнение в Непал

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Reuters    
Наводнения в Непал Спасителна операция Природно бедствие Оцеляла жена Чудодейно оцеляване Изчезнали хора Търсене и спасяване Опустошение Човешка трагедия Срутване на глетчер
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Трагичен инцидент край Видин: Дърво затисна и уби 57-годишен мъж

Трагичен инцидент край Видин: Дърво затисна и уби 57-годишен мъж

Хари и Меган са „изненадани“ от писмото на краля

Хари и Меган са „изненадани“ от писмото на краля

Нови разкрития за смъртта на едногодишното дете във Варна

Нови разкрития за смъртта на едногодишното дете във Варна

Тактиката „Вучич“: Извънредни избори в Сърбия за потушаване на народния гняв

Тактиката „Вучич“: Извънредни избори в Сърбия за потушаване на народния гняв

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Защо кучето ви носи различни предмети?

Защо кучето ви носи различни предмети?

dogsandcats.bg
Тръмп обяви: „Луната е наша!“ и показа зловещите униформи на Космическите сили
Ексклузивно

Тръмп обяви: „Луната е наша!“ и показа зловещите униформи на Космическите сили

Преди 1 час
25 години по-късно: Тайни документи и видео от 11 септември разкриват следа към Саудитска Арабия
Ексклузивно

25 години по-късно: Тайни документи и видео от 11 септември разкриват следа към Саудитска Арабия

Преди 1 час
<p>Промениха картата на Земята: Вижте как реално изглеждат континентите</p>
Ексклузивно

Промениха картата на Земята: Вижте как реално изглеждат континентите

Преди 1 час
<p style=Това е новата Dacia Spring, най-достъпният европейски EV

">
Ексклузивно

Това е новата Dacia Spring, най-достъпният европейски EV

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Вулканите се връщат обратно в Резиденцията на “Игри на волята”

Вулканите се връщат обратно в Резиденцията на “Игри на волята”

Любопитно Преди 5 минути

Грешна стратегия потопи Ураганите до Брега на отчаянието

Пееш или лъжеш

Благотворителен епизод в подкрепа на УНИЦЕФ слага началото на новия сезон на „Пееш или лъжеш“ на живо на 20 септември

Любопитно Преди 12 минути

Обичани телевизионни лица и деца също застават зад каузата в ефира на NOVA през целия неделен ден

Цената на Brent отново се приближава до 100 долара за барел, след като напрежението около Ормузкия проток и новите атаки в региона засилиха опасенията за доставките.

Петролът продължава да поскъпва заради риска от продължителен конфликт в Близкия изток

Свят Преди 27 минути

Brent се приближава до 100 долара за барел, а опасенията за доставките от региона отново се засилват

Фон дер Лайен: Погребението на Ратко Младич може да подкопае пътя на Сърбия към ЕС

Фон дер Лайен: Погребението на Ратко Младич може да подкопае пътя на Сърбия към ЕС

Свят Преди 30 минути

Председателят на ЕК определи като „шокиращи“ кадрите от погребението и осъди присъствието на високопоставени сръбски представители

Huawei показа трифолда Mate XT2 с поверителен дисплей

Huawei показа трифолда Mate XT2 с поверителен дисплей

Технологии Преди 30 минути

Новият смартфон на китайската компания се сгъва с две панти, използва обновената версия на Harmony OS и предлага екран, който може да скрива съдържанието за околните

Снимката е илюстративна

Удар на Френската ривиера: Крадци нахлуха в музея „Реноар“ и задигнаха картини

Свят Преди 55 минути

<p>България и Китай търсят нови инвестиции и по-балансирана търговия</p>

Пулев пред вицепрезидента на Китай: Искаме повече инвестиции и нови производства

Свят Преди 1 час

Двете страни обсъдиха разширяване на търговията, китайски инвестиции у нас и по-активно присъствие на български компании на китайския пазар

Производители оспорват методиката за „справедливите цени“ на храните

Производители оспорват методиката за „справедливите цени“ на храните

Парите ни Преди 1 час

Според тях различни продукти не могат да бъдат поставени под един знаменател, а френският модел се използва по друг начин

Скандалът се задълбочава: Главният прокурор на Украйна подаде оставка

Скандалът се задълбочава: Главният прокурор на Украйна подаде оставка

Свят Преди 1 час

Руслан Кравченко обяви решението като „политическо“ на фона на разследване за предполагаема схема с измамни колцентрове

Шофьорът, блъснал патрулка и откраднал кола във Велико Търново, е задържан в Румъния

Шофьорът, блъснал патрулка и откраднал кола във Велико Търново, е задържан в Румъния

България Преди 1 час

Проведено е няколкодневно издирване

"Червена лампа" за институциите: Пропуснати ли са сигналите преди трагедията в Исперих

"Червена лампа" за институциите: Пропуснати ли са сигналите преди трагедията в Исперих

България Преди 1 час

Експерти предупреждават: Оттегленият сигнал не означава, че опасността е изчезнала

Гърция вдига минималната заплата до 1000 евро и намалява осигуровките

Гърция вдига минималната заплата до 1000 евро и намалява осигуровките

БезГранично Преди 1 час

Новият пакет включва още помощ за пенсионери, подкрепа за семейства и промени при жилищата

Лидерите на Алтернатива за Германия ликуват след победата

Вълната, която разтърси Брюксел: Защо победата на АзГ плаши Европа

Свят Преди 1 час

Победата на АзГ, която съпредседателката Алис Ваидел описа като „историческа“, показва също, че в Германия, както и другаде в Европа, центърът вече не е толкова стабилен, колкото беше някога

Започва ключова сесия на ООН: Светът търси изход от нарастващите разделения

Започва ключова сесия на ООН: Светът търси изход от нарастващите разделения

Свят Преди 2 часа

81-вата сесия на Общото събрание стартира в Ню Йорк на фона на войни, климатични заплахи и криза в доверието към международните институции. Българската делегация ще бъде водена от президента Илияна Йотова

,

Заради ударите срещу Украйна: Полша активира ВВС и затвори летището в Люблин

Преди 2 часа

Това заяви Полската служба за въздушна навигация

Военен хеликоптер отново се включи в гасенето на пожара над Антон

Военен хеликоптер отново се включи в гасенето на пожара над Антон

България Преди 2 часа

Около 100 декара клек, хвойна и суха растителност горят на близо 1800 метра надморска височина в Национален парк „Централен Балкан“

Всичко от днес

От мрежата

6 забавни начина да отпразнувате рождения ден на котката си

dogsandcats.bg

13 плюса и минуса на Шиба Ину

dogsandcats.bg
1

Около 200 души в Деня на лешояда в Маджарово

sinoptik.bg
1

Най-големите пожари в Европа през лятото на 2026

sinoptik.bg

Джой Тодорова към любимия си: „Не губи доброто си сърце, с което ни водиш напред“

Edna.bg

Салма Хайек отпразнува 60-ия си рожден ден с голо плуване в океана

Edna.bg

Носителят на "Златната топка" посочи своите фаворити за трофея, Ламин Ямал не е сред тях

Gong.bg

Телевизията на Реал Мадрид избухна и заформи голям скандал в Испания

Gong.bg

Влак блъсна кола с трима младежи край Исперих

Nova.bg

Въздушна линейка превози до болница двама пострадали в Рила туристи

Nova.bg