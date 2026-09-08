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Вълната, която разтърси Брюксел: Защо победата на АзГ плаши Европа

Победата на АзГ, която съпредседателката Алис Ваидел описа като „историческа“, показва също, че в Германия, както и другаде в Европа, центърът вече не е толкова стабилен, колкото беше някога

Надежда Неменски Надежда Неменски

8 септември 2026, 09:51
Вълната, която разтърси Брюксел: Защо победата на АзГ плаши Европа
Лидерите на Алтернатива за Германия ликуват след победата   
Източник: GettyImages

„Алтернатива за Германия“ (АзГ) може и да не спечели квалифицираното мнозинство, към което се стремеше на провинциалните избори в Саксония-Анхалт в неделя, но крайнодясната партия направи още една гигантска стъпка към властта в страна, чиято следвоенна демокрация беше създадена именно за да предотврати завръщането на десния екстремизъм.

Победата на АзГ, която съпредседателката Алис Ваидел описа като „историческа“, показва също, че в Германия, както и другаде в Европа, центърът вече не е толкова стабилен, колкото беше някога.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че победата на АзГ е разтърсила неговия консервативен Християндемократически съюз (ХДС) „изневиделица и до самия му корен“ и че ще има „последици“, простиращи се далеч извън региона.

„Това е изборен резултат, под който не можем просто да теглим чертата, сякаш нищо не се е случило. Това е най-тежкото изборно поражение, което ХДС е претърпявал от години, всъщност от десетилетия“, каза той в понеделник, пише Си Ен Ен (CNN). 

В неделя ХДС не просто загуби подкрепа в полза на АзГ по периферията, а изгуби пряко над половината от гласовете си спрямо 2021 г., докато АзГ повече от удвои своя дял в бившата източногерманска провинция, достигайки 44% само в рамките на един изборен цикъл.

АзГ вече беше най-голямата опозиционна партия във федералния парламент в Берлин, което прави аргумента за „източното изключение“, че това е регионално, посткомунистическо явление, все по-труден за поддържане. Реториката на ХДС относно миграцията се измести още по-надясно с нарастването на популярността на АзГ.

И с всяка победа на провинциално ниво „Brandmauer“ („огнеупорната стена срещу крайната десница“), която пречи на ултранационалистически партии като АзГ да влизат в управляващи коалиции, бива подлагана на все по-голям натиск от парламентарната аритметика, колкото и от принципи. Въпросът сега е: Още колко дълго може да се изтъква демократичен аргумент в защита на тази стена?

Подобен въпрос стои и пред Европа като цяло. В Брюксел така нареченият „санитарен кордон“, европейската версия на стената срещу крайната десница, също е подложен на натиск от математиката.

Три твърдо десни групи държат общо 196 места в Европейския парламент, представлявайки партии от над дузина държави членки. Заедно те формират втората по големина сила в Парламента по брой депутатски места, макар че трите рядко гласуват като единен блок. И въпреки че остават изолирани от най-високите постове в ЕС, те вече преформатират дебатите в организацията относно миграцията, помощта за Украйна и „Зелената сделка“, насочена към постигане на климатичен неутралитет.

На национално ниво крайнодесни партии вече оглавяват коалиции в Италия и Чехия и участват като по-малки коалиционни партньори във Финландия, Хърватия, Словакия и Швеция. А там, където крайната десница не държи властта, тя все пак диктува условията на дебата: Австрийската партия на свободата (FPÖ) спечели националните избори в Австрия през 2024 г.,

Партията на свободата (PVV) на Герт Вилдерс остава един от най-големите блокове в нидерландския парламент въпреки разпадането на коалицията ѝ миналата година, а „Национален сбор“ на Марин Льо Пен е най-популярната партия във Франция от години. В Италия министър-председателят Джорджа Мелони прекара четири години в доказване, че партия с постфашистки корени може да управлява от дясноцентристки позиции, без да плаши финансовите пазари.

Изборите в Унгария през април показаха, че настъплението на крайната десница не е праволинейно: дясноцентристката партия „Тиса“ на Петер Мадяр свали от власт нелибералната партия „Фидес“ на Виктор Орбан с убедителна победа, слагайки край на 16-годишно авторитарно управление и доказвайки, че окопалите се във властта все пак могат да загубят.

Но на крайната десница не ѝ е нужно да печели навсякъде и всеки път; тя вече промени онова, с което традиционните партии в Европа трябва да се съобразяват и срещу което трябва да водят кампании.

Историческото статукво сега е подложено на все по-голям натиск и от чужбина. Вече не само от Москва, но също от Вашингтон и движението MAGA. Илон Мъск подкрепи АзГ преди федералните избори миналата година, появявайки се на предизборен митинг, за да заяви, че тя ще „спаси бъдещето на цивилизацията“. Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс използва речта си на Мюнхенската конференция по сигурността през 2025 г., за да атакува директно германската стена срещу крайната десница, и се срещна с Ваидел броени дни преди гласуването.

Висш германски политик по онова време нарече подкрепата на Вънс „голям тласък за крайната десница в Германия и Европа“. Фигури от АзГ водят кампания с идеята за установяване на добри отношения както с Белия дом, така и с Кремъл, както направи кандидатът на АзГ в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд в навечерието на изборите в неделя.

Нищо от това обаче не бива да отклонява вниманието от съвсем реалната родна популярност на крайнодесните партии в Европа, която се корени във вътрешните недоволства от имиграцията, стагниращите заплати, деиндустриализацията и неуспеха на традиционните партии да се справят с това разочарование. Това обаче означава, че европейската крайна десница не просто се издига сама. По-скоро тя бива активно подкрепяна от външни сили, които имат свои собствени причини, идеологически и геостратегически, да искат разцепването на следвоенния център на Европа.

Въпросът сега е доколко неудържим е възходът на крайната десница в Европа в действителност. Отговорът би трябвало да стане по-ясен през следващите 18 месеца, докато Франция се приближава към президентската надпревара през 2027 г. Льо Пен, крайнодесният лидер, в момента изглежда фаворит в проучванията на общественото мнение.

В по-краткосрочен план избирателите в Берлин и Мекленбург, в Североизточна Германия, отиват до урните след по-малко от две седмици. Тези местни избори биха могли да покажат дали резултатът от неделя в Саксония-Анхалт представлява таван за възхода на крайната десница в Европа, или просто нейния пореден праг.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: CNN    
Алтернатива за Германия АзГ Крайна десница Избори в Германия Европейска политика Саксония-Анхалт Християндемократически съюз ХДС Популизъм Brandmauer Десен екстремизъм Миграция
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