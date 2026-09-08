България

Влак помете кола с трима младежи край Исперих

18-годишната водачка на автомобила не спряла на червен сигнал на жп прелез

Василена Василева Василена Василева

8 септември 2026, 11:04
Влак помете кола с трима младежи край Исперих
Източник: БТА

18-годишна водачка не спряла на червен сигнал на неохраняем железопътен прелез край исперихското село Тодорово и автомобилът ѝ бил блъснат от влак. Сигналът за инцидента е подаден около 16:45 ч. в понеделник, предаде кореспондентът на БТА в Разград Садет Кърова.

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Влакът се движел по линията Силистра - Исперих, когато на жп прелеза последвал сблъсък с лекия автомобил.

В колата пътували още трима души - на 15, 17 и 19 години, всички от Исперих. След преглед в болница е установено, че непълнолетните са без сериозни травми. Родителите им са уведомени за инцидента.

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Пробите за употреба на алкохол на машиниста и на 18-годишната шофьорка са отрицателни.

Младата жена притежава шофьорска книжка от четири месеца. За нарушението ѝ е съставен акт.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Разград Садет Кърова    
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