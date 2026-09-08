Технологии

Huawei показа трифолда Mate XT2 с поверителен дисплей

Новият смартфон на китайската компания се сгъва с две панти, използва обновената версия на Harmony OS и предлага екран, който може да скрива съдържанието за околните

Мартин Дешев Мартин Дешев

8 септември 2026, 11:19
Huawei показа трифолда Mate XT2 с поверителен дисплей
Източник: Huawei

Huawei официално пусна на пазара Mate XT2, своя сгъваем смартфон с т.нар. трифолд сгъване - три отделни панела, които са свързани с две панти. Флагманското устройство пристига с по-елегантно шаси, мощен подобрен чипсет и хардуерна иновация: първият в света вграден дисплей за поверителност в сгъваемо устройство.

Поверителният дисплей направи своя дебют в смартфоните по-рано тази година със Samsung Galaxy S26 Ultra. Mate XT2 на Huawei пренася функцията и към сгъваемите телефони.

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За разлика от традиционните филтри за поверителност или софтуерно-базираните решения за затъмняване, които намаляват яркостта, Mate XT2 използва двупикселна структура на дисплея, състояща се от два отделни комплекта пиксели. Активиран чрез системния контролен център или чрез бързи жестове, режимът за поверителност ограничава страничните ъгли на видимост. Съдържанието остава ясно от директен преден ъгъл и става тъмно, когато се гледа отстрани, предотвратявайки четенето на съобщения или документи от любопитни очи.

Mate XT2 следва оригиналния Mate XT, представен през 2024 г. Този път обаче Huawei значително е променила механизма на сгъване. Вместо дисплеят да се сгъва навън като предшественика си, Mate XT2 използва нов дизайн на пантите, който сгъва двете страни на екрана навътре, като по този начин предпазва гъвкавия панел, когато телефонът е затворен. 

Когато е сгънато, устройството има 6,5-инчов външен дисплей, а при отваряне, се показва вътрешният 10,2-инчов 3K екран. Това дава на Mate XT2 способност да функционира като конвенционален смартфон и след това да се трансформира в таблет. 

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Устройството се захранва от новия процесор Kirin 9050 Pro на Huawei, който обещава 42% подобрение в производителността в сравнение с оригиналния Mate XT. Разполага и с 16GB RAM.

Фотографията се осигурява от система с множество камери, включваща 50МР основна камера, 40МР ултраширокоъгълна камера и 50МР перископна камера с 3,5х оптично увеличение. 8МР камера е вградена във вътрешния дисплей за селфита и видео разговори. Телефонът също така получава IP59 рейтинг, подобрявайки устойчивостта му на вода и прах в сравнение с по-ранните модели.

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Mate XT2 определено не е евтин експеримент. Цената започва от 19 999 юана, приблизително 2 980 долара, докато 1TB моделът с дисплей за поверителност струва 24 999 юана, или около 3 725 долара. Huawei предлага и колекционерско издание с 2TB място за съхранение, започващо от 29 999 юана. Продажбите в Китай започват на 12 септември, като международната наличност все още не е потвърдена. 

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Mate XT2 е демонстрация на възможностите на форм-фактора и технологиите, като не цели масовост. Чрез комбиниране на огромен сгъваем дисплей, защитен дизайн със сгъване навътре и технология за поверителност, Huawei превръща своята концепция за трифолд във все по-усъвършенствана мобилна работна станция. 

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
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