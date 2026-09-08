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Фон дер Лайен: Погребението на Ратко Младич може да подкопае пътя на Сърбия към ЕС

Председателят на ЕК определи като „шокиращи“ кадрите от погребението и осъди присъствието на високопоставени сръбски представители

Василена Василева Василена Василева

8 септември 2026, 11:19
Фон дер Лайен: Погребението на Ратко Младич може да подкопае пътя на Сърбия към ЕС
Източник: AP/БТА

П редседателите на Европейската комисия и на Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща остро осъдиха присъствието на високопоставени сръбски представители на погребението на бившия командващ на армията на босненските сърби Ратко Младич.

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Десетки хиляди присъстваха на погребението на Ратко Младич в Белград
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Ратко Младич погребение
Ратко Младич погребение
Ратко Младич погребение
Ратко Младич погребение

ЕК предупреди Сърбия за възхвалата на военнопрестъпника Радко Младич

Двамата европейски лидери определиха като „шокиращи“ кадрите от погребението, състояло се в Белград, и предупредиха, че демонстрациите на официална подкрепа могат да противоречат на европейските ценности и да се отразят на европейския път на Сърбия.

„Снимките от погребението на Ратко Младич вчера в Белград са шокиращи“, написа Фон дер Лайен в социалната мрежа „Екс“. Публикацията беше подкрепена и от Антонио Коща.

„Ратко Младич беше осъден военен престъпник. Той носеше отговорност за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Той почина, докато излежаваше доживотна присъда за геноцида в Сребреница и други престъпления“, посочиха двамата.

Според тях „дълбоко осъдителни“ са както елементите на официална подкрепа, така и присъствието на някои високопоставени сръбски длъжностни лица на погребението.

Тялото на покойния Ратко Младич беше докарано в Сърбия

„Те показват неспособност да се изправим пред една мрачна глава от най-новата история на Европа и противоречат на ценностите, които стоят в основата на пътя на Сърбия към Европейския съюз“, заявиха Фон дер Лайен и Коща.

Фон дер Лайен допълни, че подобни действия могат да подкопаят плановете на Сърбия за членство в ЕС.

Европейските лидери изразиха и солидарност с жертвите на престъпленията, извършени по време на войните в бивша Югославия.

  • Кой беше Ратко Младич

Ратко Младич беше командващ на армията на босненските сърби по време на войната в Босна и Херцеговина. Международният трибунал за бивша Югославия го призна за виновен за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството.

Младич беше осъден за ролята си в клането в Сребреница през 1995 г., при което силите на босненските сърби убиха около 8000 босненски мюсюлмански мъже и момчета в зона, обявена за защитена от ООН.

Животът на Ратко Младич - от генерал до „Касапина на Босна“

Масовото убийство се смята за най-тежкото престъпление на европейска територия след Втората световна война.

Младич беше осъден и за преследване и насилствено прогонване на босненски мюсюлмани и хървати, тероризиране на цивилното население по време на обсадата на Сараево, както и за вземането на миротворци на ООН за заложници по време на въздушните удари на НАТО през 1995 г.

Той беше арестуван през 2011 г., 16 години след повдигането на първите обвинения срещу него. През 2021 г., след деветгодишен съдебен процес, окончателно получи доживотна присъда.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА - Валерия Динкова; БГНЕС    
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