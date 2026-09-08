Нови разкрития за смъртта на едногодишното дете във Варна

П родължава разследването на смъртта на едногодишно дете във Варна. Случаят е от 30 август, когато в полицията е подаден сигнал за бебе, намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки.
На адреса са пристигнали екипи на полицията и Спешната помощ. Медиците установили, че детето е починало.
Назначената съдебномедицинска експертиза показала, че спрямо детето е извършено тежко престъпление и по тялото му са установени следи от травми.
Убийство на едногодишно дете във Варна, задържана е близка на семейството
В хода на разследването органите на реда установили съпричастност към случая на 33-годишна жена, която живеела на адреса и била близка на семейството на детето. Жената е била издирена и задържана.
По информация на NOVA тя е гледала детето срещу заплащане, докато баба му е била на работа.
Разследването по случая продължава.