Нови разкрития за смъртта на едногодишното дете във Варна

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П родължава разследването на смъртта на едногодишно дете във Варна. Случаят е от 30 август, когато в полицията е подаден сигнал за бебе, намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки.

На адреса са пристигнали екипи на полицията и Спешната помощ. Медиците установили, че детето е починало.

Назначената съдебномедицинска експертиза показала, че спрямо детето е извършено тежко престъпление и по тялото му са установени следи от травми.

Убийство на едногодишно дете във Варна, задържана е близка на семейството

В хода на разследването органите на реда установили съпричастност към случая на 33-годишна жена, която живеела на адреса и била близка на семейството на детето. Жената е била издирена и задържана.

По информация на NOVA тя е гледала детето срещу заплащане, докато баба му е била на работа.

Разследването по случая продължава.