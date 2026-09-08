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Гърция вдига минималната заплата до 1000 евро и намалява осигуровките

Новият пакет включва още помощ за пенсионери, подкрепа за семейства и промени при жилищата

Маргарита Костадинова

8 септември 2026, 10:01

Г ърция подготвя нов пакет от социални и икономически мерки, които ще бъдат въвеждани поетапно през следващите години. Сред тях са минимална заплата от 1000 евро, по-ниски осигуровки за работещите, допълнителна помощ за пенсионерите, нови данъчни облекчения за семейства и промени в жилищната политика, съобщава NOVA.

Мерките бяха представени от премиера Кириакос Мицотакис и няма да влязат в сила едновременно. За част от тях предстои и приемането на законодателни промени.

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Минималната заплата стига 1000 евро

Една от основните промени е новото увеличение на минималното възнаграждение.

Планът предвижда минималната заплата в Гърция да достигне 1000 евро от януари 2028 г.

При работниците с признати тригодишни периоди трудов стаж възнаграждението може да достигне 1300 евро, тъй като увеличението на минималната заплата повишава и добавките, свързани със стажа.

По-ниски осигуровки за работещите

От 1 април 2027 г. влиза в сила и вече планираното намаление на осигурителните вноски с 0,5 процентни пункта за работещите в частния сектор. Цялото намаление ще бъде за сметка на частта, която плаща служителят.

Така ефектът за работещите ще бъде двоен - по-висока минимална заплата и по-ниски удръжки върху възнаграждението.

По 400 евро годишно за пенсионерите

Новият пакет предвижда и по-висока годишна помощ за пенсионерите.

От ноември 2026 г. тя ще бъде 400 евро нето и ще се изплаща на пенсионерите над 65 години.

Мярката ще обхване около 2,2 млн. души.

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Тя може да засегне и български граждани, които са се осигурявали в Гърция и имат право на гръцка пенсия.

500 евро за държавните служители

От декември 2027 г. около 720 000 държавни служители ще получават постоянна годишна коледна добавка от 500 евро бруто.

Сумата ще участва и при изчисляването на пенсионния доход.

Паралелно с това възнагражденията в публичния сектор ще бъдат коригирани и при увеличенията на минималната заплата.

Данъчни облекчения за семейства с три деца

Сред новите мерки има и промени в подоходното облагане.

От данъчната 2027 г. се предвижда нулев данък за семейства с три деца при доход до 20 000 евро.

По предварителните разчети облекчението ще засегне около 87 000 души, които в момента плащат данък.

Пакетът включва и допълнителна подкрепа за многодетни семейства, като за всяко следващо дете се предвижда увеличение на помощта.

Нови облекчения и за самонаетите

Промени се подготвят и за част от самонаетите и хората със свободни професии.

Предвижда се премахване на част от допълнителните корекции, които се използват при определянето на минималния предполагаем доход, включително тези, свързани с оборота и разходите за персонал.

За малките населени места се планира и допълнително намаление на този предполагаем доход.

Разширява се освобождаването от имотен данък

Новият пакет разширява и освобождаването от данъка върху недвижимите имоти ЕНФИА.

Прагът ще бъде увеличен до населени места с до 2000 жители, а в някои райони на Северна Гърция - до 2200 жители. Промяната ще обхване допълнително населени места и собственици, които досега не са попадали в облекчението.

Мярката представлява интерес и за българи, които притежават основно жилище в по-малки населени места в Гърция.

Нова жилищна програма

Гърция подготвя и ново разширение на програмите за подпомагане при покупка на жилище. Възрастовата граница за кандидатстване ще бъде увеличена до 55 години, а условията за стойността на имота и размера на кредита ще бъдат разширени.

Очаква се новата програма да започне през 2027 г.

Мерките ще влизат поетапно

Новият пакет включва общо 30 мерки, като те няма да започнат да действат едновременно.

Част от тях стартират още през 2026 г., други са предвидени за 2027 и 2028 г., а за някои предстои приемането на конкретни законодателни промени.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: NOVA    
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