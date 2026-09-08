Шофьорът, блъснал патрулка и откраднал кола във Велико Търново, е задържан в Румъния

25-годишен гражданин на Молдова е задържан в Румъния след няколкодневно издирване, започнало след опасно преследване край Велико Търново. По данни на полицията мъжът е отказал да се подчини на проверка, блъснал е патрулен автомобил, откраднал е друга кола и с нея е напуснал България.

Румънец блъсна патрулка край Велико Търново и избяга в Румъния

Случаят започва в нощта срещу 5 септември, когато от ОДМВР - Стара Загора е подаден сигнал за джип с чужда регистрация. Шофьорът му не се е подчинил на проверка на "Гранична полиция" и е продължил към Прохода на Републиката.

След навлизането на автомобила на територията на Великотърновска област са сформирани полицейски екипи, които предприемат действия за принудителното му спиране. За да бъде избегнат риск за други шофьори, движението по трасето е временно ограничено.

Полицейски автомобил препречва пътя на джипа, но водачът го блъска няколко пъти в опит да продължи. След като не успява да премине, изоставя автомобила и побягва. При сблъсъка двама полицаи са получили леки телесни повреди.

На място е задържана и 30-годишна молдовска гражданка, която е пътувала с него. Тя е разпитана пред съдия, след което е освободена.

Разследването установило, че след бягството си мъжът е откраднал автомобил във Велико Търново и с него е преминал на румънска територия. При опит на тамошната полиция да го спре той отново изоставил колата и избягал пеша, предава NOVA.

След координирани действия между българските и румънските власти 25-годишният мъж е бил открит и задържан. По данни на МВР той е криминално проявен за документни престъпления и трафик на хора.

В Районното управление във Велико Търново е образувано досъдебно производство за умишлено причиняване на пътнотранспортно произшествие със значителни материални щети, възпрепятстване на длъжностно лице и кражба на автомобил. Разследването на цялостната му престъпна дейност продължава.