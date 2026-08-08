„Справедлива цена“: Нови платформи ще следят за необосновано поскъпване на храните от септември

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К рай на двойното етикетиране на стоки и услуги. От 9 август цените трябва да бъдат изписвани само в евро. Мярката беше въведена като преходен период, който да помогне на потребителите да свикнат с новата валута и да ограничи риска от необосновано повишаване на цените.

Край на двойното обозначаване в лева и евро: Какво се променя от 9 август

Съгласно закона търговците не могат да увеличават цените на предлаганите стоки и услуги, освен ако промяната не е обоснована от обективни икономически фактори.

Ден преди отпадането на двойното етикетиране правителството публикува за обществено обсъждане и методика, по която ще се определя т.нар. „справедлива стойност“ на продуктите.

Как ще се определя „справедливата стойност“

Методиката ще се прилага за търговци на дребно при хранителни и нехранителни стоки, като ще се вземат предвид продуктите с най-голямо значение за ежедневното потребление.

Предвидени са критерии за качество, ценови сегмент и мерни единици, така че да може да се прави сравнение между идентични продукти от ниския ценови сегмент.

Предлага се и въвеждането на т.нар. „котвен продукт“. За всяка категория търговецът ще определя конкретен артикул, който ще служи като база за сравнение.

Как ще се следят цените след 9 август

След отпадането на двойното етикетиране управляващите признават, че съществува риск от необосновано повишаване на цените.

До края на септември обаче се очаква да заработят дигитални платформи, които ще показват ежедневните цени на хранителните продукти и ще проследяват процеса на ценообразуване.

Предвижда се да бъде въведена и „справедливата цена“, която да служи като ориентир за потребителите и институциите.

„Много скоро очакваме ясна картина точно на каква цена влизат на едро продуктите, каква е производствената цена на храните, през какви ръце минават, къде се трупа голямата надценка, разпределя ли се правилно, включително и към потребителя“, заяви в ефира на NOVA народният представител от ПГ на „Прогресивна България“ Тодор Джиков.

„Не бих си позволил да излъжа потребителите“

Джиков посочи, че не може да се изключи възможността отделни търговци да се възползват от отпадането на двойното обозначаване.

„Не бих си позволил да излъжа потребителите, че няма да има некоректни търговци, които, използвайки това, че ще има само една цена, няма да доведат до нови увеличения“, каза той.

По думите му обаче институциите вече разполагат с разширени правомощия за контрол след промените в Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията.

„Много скоро ще заработи и системата за проследимост при храните“, добави Джиков.

Той уточни, че става дума за дигитална платформа за проследяване на движението и ценообразуването на храните, която се очаква да заработи до края на септември.

Какво ще показва „справедливата цена“

Според Джиков „справедливата цена“ ще бъде показателна стойност, която трябва да отчита нормална икономическа надценка, съответстваща на конкретния продукт.

„Има доказани и оправдани надценки при различните типове хранителни продукти. Те са разделени в три потока. Първо, това са пакетираните храни. Второ, това са насипните храни, които са месни и млечни, на щанд със служител, който ни обслужва. Трето – това са същите храни, само че вече пакетирани“, обясни депутатът.

По думите му икономически обоснованите надценки при тези продукти са до около 30-35%, като в това число се включват и общите производствени и дистрибуционни разходи.

„В рамките на поскъпването от производствената цена до крайната цена на щанда не би трябвало да е повече от 50% в различните продуктови категории. Всички знаем в момента, че наблюдаваме надценки от порядъка на 100-120%, което не е икономически оправдано. Това е чист обир на потребителите“, каза още Джиков.

Къде се концентрират надценките

Направените до момента анализи сочат, според Джиков, че по-голямата част от икономически необоснованите надценки се концентрират при големите търговски вериги като крайни продавачи.

Темата за цените на храните остава сред основните приоритети на управляващите, особено на фона на очакванията за отпадането на двойното обозначаване на цените.

„Справедливата стойност на храните е нещо, което обещахме още по време на предизборната кампания и както виждате, го спазваме. Надяваме се тази стойност, която ще се изчислява за продуктите, да подейства като една дисциплинираща мярка спрямо търговските вериги за така усещаното от всички ни необосновано вдигане на цените“, коментира министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.