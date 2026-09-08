Трагичен инцидент край Видин: Дърво затисна и уби 57-годишен мъж

57-годишен мъж почина, след като беше затиснат от паднало дърво в землището на село Извор махала, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Дърво премаза мъж край Казанлък - лекари се борят за живота му

Сигналът за пострадал човек е подаден на 7 септември в 7:50 часа. Мъжът от с. Дружба работел като дърворезач в имот, собственост на юридическо лице.

При рязане с моторен трион той бил затиснат от падналото дърво.

Пострадалият е транспортиран във видинската болница, където по-късно е починал. Образувано е досъдебно производство.