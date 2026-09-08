Започва ключова сесия на ООН: Светът търси изход от нарастващите разделения

О семдесет и първата годишна сесия на Общото събрание на ООН започва днес в централата на световната организация в Ню Йорк. Сесията ще се проведе на фона на продължаващи международни конфликти, нарастващи геополитически разделения, климатични предизвикателства и дебат за бъдещето на многостранната система.

Старт на надпреварата за ООН: Шестима кандидати се борят за поста на Антонио Гутериш

Председател на 81-вата сесия ще бъде външният министър на Бангладеш Халилур Рахман, който беше избран на поста в началото на юни. Той поема щафетата от бившата германска министърка на външните работи Аналена Бербок, която председателстваше юбилейната 80-а сесия.

Темата на новата сесия е „Възстановяване на доверието, управление на трансформацията: Организация на обединените нации, която дава резултати за всички“.

Необичайна конкуренция за председателския пост

Изборът на Рахман беше необичаен, тъй като за председател на Общото събрание обикновено се издига един кандидат по принципа на регионалната ротация.

Според неписаните правила тази година постът трябваше да бъде за представител на Азиатско-тихоокеанската група. За него обаче се кандидатира и кипърският дипломат Андреас Какурис.

При тайното гласуване на 2 юни Рахман получи 99 гласа, с осем повече от Какурис. Не е известно как са гласували отделните държави. Според експерти появата на реална конкуренция за иначе считания за формален избор е свързана със сложната геополитическа обстановка.

Кой е Халилур Рахман

Халилур Рахман е на 72 години и е външен министър на Бангладеш. Преди да заеме поста през февруари тази година, той е бил съветник по националната сигурност и върховен представител по въпроса за рохингите.

Дипломат от кариерата, Рахман работи в сферата на дипломацията от 1979 г. Той е заемал висши постове в ООН в Ню Йорк и Женева, участвал е и в търговски преговори със САЩ.

По образование е юрист и специалист по бизнес администрация. Смятан е за дипломат с тесни връзки с Вашингтон.

След избора си Рахман заяви, че поема председателството „със смирение и уважение“ в момент, когато доверието в международната система е подложено на сериозно изпитание.

По думите му ООН започва деветото си десетилетие във време, когато пред организацията стоят множество предизвикателства, които могат да подкопаят общественото доверие в способността ѝ да изпълнява поетите ангажименти.

Шест приоритета

Рахман очерта шест основни приоритета за своето председателство:

мир и сигурност; ускоряване на напредъка по Целите за устойчиво развитие; действия в областта на климата и опазването на околната среда; защита на човешките права; управление на нововъзникващите технологии, включително изкуствения интелект; реформа на ООН.

Той заяви, че ще се стреми да играе посредническа и обединяваща роля, да търси обща основа между държавите и да създава пространство за преговори въпреки нарастващите разделения.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш също описа настоящия момент като изключително труден, посочвайки конфликтите, неравенството, климатичните промени и забавянето на напредъка по Целите за устойчиво развитие.

Кога са общите дебати

Общите политически дебати на 81-вата сесия ще се проведат от 22 до 28 септември в централата на ООН в Ню Йорк. В тях ще участват представители на 193-те държави членки, като се очаква над 150 страни да бъдат представени от държавен глава или ръководител на правителство.

Българската делегация ще бъде водена от президента Илияна Йотова.

В рамките на политическата седмица са предвидени редица срещи на високо равнище.

На 18 септември ще се проведе среща, посветена на Целите за устойчиво развитие. На нея ще бъде направен преглед на изпълнението на програмата, приета през 2015 г. и включваща 17 цели за устойчиво развитие до 2030 г.

На 23 септември ще се състоят срещи, посветени на 40-ата годишнина от приемането на Декларацията на ООН за правото на развитие, както и на действията в областта на климата и справедливия преход.

На 24 септември лидерите ще обсъдят екзистенциалните заплахи, свързани с покачването на морското равнище и зачестяващите екстремни природни явления.

На 25 септември ще има среща на високо равнище за превенцията, готовността и реакцията при пандемии, като част от дискусиите ще бъдат свързани с поуките от пандемията от COVID-19.

На 28 септември ще бъде отбелязана 25-ата годишнина от приемането на Декларацията и Програмата за действие от Дърбан, свързани с борбата срещу расизма, расовата дискриминация и ксенофобията.

На 29 септември ще се проведе пленарна среща на високо равнище, посветена на Международния ден за пълното премахване на ядрените оръжия.

На хоризонта е и изборът на нов генерален секретар

Началото на новата сесия съвпада и с процеса по избор на следващ генерален секретар на ООН.

Антонио Гутериш, който е на поста от 2017 г., приключва втория си петгодишен мандат в края на тази година. Предстои държавите членки да изберат неговия наследник.