България

Омбудсманът атакува в Конституционния съд промените за минималната заплата и трудовия стаж

Велислава Делчева смята, че измененията в бюджета за 2026 г. нарушават социални права и са приети в противоречие с добрата законодателна практика

Василена Василева Василена Василева

1 август 2026, 10:52
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О мбудсманът Велислава Делчева ще сезира Конституционния съд с искане за обявяване на противоконституционност на част от промените, приети със Закона за държавния бюджет за 2026 г. Това обяви самата тя в едира на NOVA.

По думите ѝ до края на следващата седмица ще бъде внесено искане срещу разпоредбите, които променят начина за определяне на минималната работна заплата (МРЗ) и начина, по който се зачита трудовият стаж на работещите на четиричасов работен ден.

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  • „Засегнати ще бъдат над 300 000 души“

Делчева посочи, че основното ѝ притеснение е свързано с начина, по който са приети измененията.

„Такава съществена промяна, която ще засегне над 300 000 граждани, беше приета чрез преходните и заключителните разпоредби на бюджетния закон“, заяви омбудсманът.

Според нея подобни промени не трябва да се правят без предварителна оценка на въздействието и без широко обществено обсъждане.

„Когато се прави толкова сериозна промяна, тя не може да бъде прокарана през преходните и заключителните разпоредби на бюджетен закон, без да бъдат чути засегнатите страни“, подчерта Делчева.

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  • Спор и за трудовия стаж при работа на четири часа

Омбудсманът изрази сериозни опасения и за промените, свързани с изчисляването на трудовия стаж на хората, работещи на непълно работно време.

По думите ѝ тази форма на заетост най-често се използва от майки на малки деца, хора с увреждания и други лица, които не могат да работят на пълен работен ден.

„Подобна промяна трябва да бъде много внимателно обмислена, защото Конституцията определя България като социална държава“, посочи Делчева.

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  • Неяснота около механизма за минималната заплата

Според обществения защитник премахването на досегашния механизъм за определяне на минималната работна заплата също буди сериозни въпроси.

Тя подчерта, че липсата на яснота създава несигурност както за работещите, така и за работодателите.

„Тази несигурност е недопустима“, заяви Делчева и настоя подобни промени да преминават през широко обществено обсъждане.

  • Коментар за детската болница

Омбудсманът засегна и темата за изграждането на Националната детска болница.

По думите ѝ към момента не се вижда достатъчно ясен ангажимент от страна на управляващите за реализирането на проекта.

„Не виждам хоризонт за изграждането на такава болница. Необходими са конкретни действия“, каза Делчева.

  • Сигналите за високите цени продължават

В интервюто си омбудсманът коментира и продължаващите сигнали от граждани за високите цени на основни стоки и услуги.

„Аз лично не усещам намаляване на цените“, заяви тя.

По думите ѝ това се потвърждава и от множеството сигнали, които постъпват в институцията.

Делчева оцени като положителни част от последните законодателни промени, насочени към ограничаване на необоснованото поскъпване, но подчерта, че контролът от страна на държавата трябва да бъде постоянен и безкомпромисен.

На 24 юли Народното събрание окончателно прие Закона за държавния бюджет за 2026 г., заедно с промените в бюджетите на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. Част от текстовете предизвикаха сериозни критики от синдикати, работодателски организации и експерти, които оспориха начина, по който бяха приети измененията. Сред най-дискутираните промени са отпадането на досегашния механизъм за определяне на минималната работна заплата и новите правила за признаване на трудовия стаж при работа на непълно работно време. Ако Конституционният съд допусне искането на омбудсмана и впоследствие обяви текстовете за противоконституционни, те могат да бъдат отменени.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
Омбудсман Бюджет 2026 Конституционен съд Минимална работна заплата Трудов стаж Велислава Делчева Противоконституционност Непълно работно време Уязвими групи Обществено обсъждане
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