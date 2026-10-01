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Какво разкрива гласът за здравето и стареенето

Досегашните методи за измерване на биологичното стареене често изискват скъпо оборудване като ЯМР скенери, кръвни проби или специализирани клинични оценки. Речта, от друга страна, може да бъде записана дистанционно, многократно и на много ниска цена, което отваря нови възможности за диагностика в световен мащаб

Надежда Неменски Надежда Неменски

1 октомври 2026, 12:59
Какво разкрива гласът за здравето и стареенето
Източник: iStock/GettyImages

У чени разработиха компютърен инструмент, който може да оцени биологичната възраст на човек само по звука на гласа му. Тази технология може да се превърне в достъпен и неинвазивен метод за ранно откриване на когнитивен упадък и деменция.

Досегашните методи за измерване на биологичното стареене често изискват скъпо оборудване като ЯМР скенери, кръвни проби или специализирани клинични оценки. Речта, от друга страна, може да бъде записана дистанционно, многократно и на много ниска цена, което отваря нови възможности за диагностика в световен мащаб.

Какво показва „гласовият часовник“?

Според проучване, публикувано в списание Science Advances и цитирано от The Independent, новият инструмент, наречен „гласов часовник“, анализира различни характеристики на речта. Те включват височина на гласа, скорост, плавност и дължина на паузите, за да се изчисли „възрастта на речта“ на даден човек.

Ключов показател е така наречената „разлика във възрастта на речта“ – разликата между хронологичната възраст на човек и биологичната възраст, която гласът му предполага. Когато гласът на даден участник звучи по-стар от реалната му възраст, това се свързва с по-лоши резултати на тестове за памет, мислене и планиране, дори ако тестовете не включват говорене.

Проучването, обхванало 2928 испаноговорящи участници, установява, че по-големите разлики във възрастта на речта са свързани и с конкретни биологични маркери. Те включват мозъчни сканирания, показващи по-стара структура, и промени в ДНК, свързани със стареенето.

При участниците с болестта на Алцхаймер е установена по-голяма разлика във възрастта на речта, която е свързана с по-високи нива на протеина p-tau217 в кръвта. Този протеин се смята за един от основните отличителни белези на заболяването.

Интересен аспект на изследването е връзката със социално-икономически фактори. Глас, който звучи по-стар от реалната възраст на човека, се асоциира и със социални неравенства, като по-ниско образование, финансови затруднения и несигурност по отношение на храната.

„Нашият глас изглежда съдържа много повече информация за стареенето, отколкото предполагахме досега“, коментира Агустин Ибанес, професор по мозъчно здраве и старши автор на изследването. Той подчертава, че достъпността на гласовия анализ може да допълни или дори да замени много по-скъпите методи за измерване на стареенето, особено в страни и общности, където модерните диагностични технологии са труднодостъпни.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Independent    
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