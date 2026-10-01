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Посмъртно отмениха забрана Дейвид Боуи да посещава арт пространство в Брайтън

Организаторите на арт пространството „Брайтън доум“ официално отмениха забраната за рок иконата, наложена през 1973 г., за да представят потапящо аудио-визуално изживяване с невиждани кадри от личния му архив

1 октомври 2026, 12:38
Посмъртно отмениха забрана Дейвид Боуи да посещава арт пространство в Брайтън
Източник: БТА

И зложба, посветена на живота и творчеството на музикалната икона Дейвид Боуи, ще бъде подредена в арт пространството „Брайтън доум“ (Brighton Dome) в британския град Брайтън, съобщи Би Би Си.

Експозицията David Bowie: You're Not Alone („Дейвид Боуи: Не си сам“) използва филмови кадри, фотографии и аудиозаписи, за да покаже неизвестни за широката публика материали от архива на изпълнителя в Ню Йорк.

Любопитното е, че навремето британската рок звезда получава доживотна забрана да стъпва в „Брайтън доум“, след като почитатели чупят седалките по време на концерт от турнето му Ziggy Stardust през 1973 г.

Люси Дейвис, директор и главен изпълнителен директор на „Брайтън Доум“, казва пред Би Би Си, че залата е „простила“ на Боуи и го „посреща обратно с добре дошъл“.

„Изложбата е невероятно емоционално, еуфорично и красиво произведение на изкуството. Изключително горда и развълнувана съм да я пренеса в Брайтън“, казва тя. Дейвис допълни, че за нея е „чест“ официално да отмени забраната над музиканта.

Това потапящо аудио-визуално изживяване съчетава някои от най-легендарните изпълнения на живо на Боуи с интервюта, снимки, художествени произведения и текстове на песни. Продуцентите са получили безпрецедентен достъп до архива на артиста в Ню Йорк, изслушвайки и преглеждайки хиляди часове записи, за да създадат изложбата, отбелязва Би Би Си.

Алън Едуардс, който е пиар на Боуи в продължение на почти четири десетилетия, е консултант и продуцент на изложбата. Той допълва, че Боуи е пазел огромна част от личния си архив. „В Ню Йорк има цял склад с книги и всичко останало, за което можете да се сетите – всичките му сценични костюми, декори и много повече“, разказва Алън Едуардс.

„Марк Гримър, главният организатор на изложбата, отиде в склада и започна да отваря кутии с филмови ленти, аудиокасети и неща, които никой никога не беше виждал преди. Той сглоби всички парченца, така че сега имаме изживяване, озвучено от собствения глас на Дейвид, което е направо невероятно.“

Едуардс допълни, че не е било „никак лесно“ да се подготви тази експозиция, описвайки я като „плод на всеотдаен труд“. В момента изложбата се провежда в арт пространството Lightroom в лондонския квартал Кингс Крос.

„Мисля, че това, което Дейвид би оценил най-много, е, че толкова много от неговите приятели музиканти – Дейвид Гилмор, Ноел Галахър, Голди, Нийл Тенант - отидоха да видят изложбата и бяха дълбоко развълнувани по свой собствен начин. В тези дни усещах как Дейвид ни се усмихва отгоре и знам, че щеше да даде одобрението си“, каза Едуардс. 

Изложбата David Bowie: You're Not Alone ще бъде представена в „Брайтън доум“ от 16 юли до 30 август 2027 г.

Преди две седмици във Великобритания беше издаден албум с неизвестни досега песни на Дейвид Боуи. David Bowie: The Shel Talmy Recordings може да бъде закупен на CD и на винил, както и да бъде слушан в основните стрийминг платформи. Албумът включва общо 22 композиции от ранното творчество на Боуи, 10 от които са напълно непознати за аудиторията.

През 2004 г. списание „Ролинг стоун“ го постави на 39-о място в класацията си за „100-те най-велики рок изпълнители на всички времена“ и на 23-то място сред „100-те най-велики вокалисти на всички времена“. Последният албум на певеца - Blackstar, излезе на 8 януари 2016 г., в деня на неговия рожден ден. Два дни по-късно той почина след година и половина борба с рака. Догодина ще се навършат 80 години от рождението на Дейвид Боуи.

Източник: БТА/Марина Чертова    
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