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Цените паднаха през септември, но годишната инфлация се ускори до 5,6%

Транспортът и образованието поскъпнаха най-силно, а храните в малката кошница са нагоре с 0,7%

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

1 октомври 2026, 12:13
Цените паднаха през септември, но годишната инфлация се ускори до 5,6%
Източник: istock

Цените в България се понижиха през септември спрямо август, но на годишна база инфлацията продължи да се ускорява. Това показва експресната предварителна оценка на Националния статистически институт.

Месечната инфлация е минус 0,3%, което означава дефлация спрямо август. В същото време цените са с 5,6% по-високи спрямо септември миналата година.

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Месец по-рано годишната инфлация беше 5,1%, а месечната - 0,6%. Така през септември движението на цените се обърна на месечна база, но натрупаното поскъпване за година стана по-голямо.

Окончателните данни за септември предстои да бъдат публикувани от НСИ.

Кое свали цените през септември

Най-силното месечно поевтиняване е при групата „Развлечения, спорт и култура“ - с 10,4%.

Цените в ресторантите и хотелите се понижиха с 1,1%, а при обзавеждането, стоките и услугите за домакинството спадът е с 0,5%.

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Тези понижения са достатъчно големи, за да изтеглят общия индекс надолу през месеца.

Септемврийската дефлация обаче не означава, че всички цени са тръгнали надолу.

Транспортът и образованието поскъпнаха най-много

На другия край на статистиката е транспортът, където цените се повишиха с 3,4% само за месец.

Образователните услуги поскъпнаха с 3,2%, а при алкохолните напитки и тютюневите изделия увеличението е с 1,1%.

Така през септември домакинствата виждат доста различна картина според това за какво харчат парите си - част от услугите поевтиняват чувствително, докато други разходи продължават нагоре.

При малката кошница няма дефлация

Още по-различна е картината при стоките и услугите, които НСИ следи чрез т.нар. малка кошница за 20% от домакинствата с най-ниски доходи.

При нея цените не намаляват, а се повишават с 0,2% спрямо август. На годишна база увеличението е 1,9%.

Най-важното за ежедневния бюджет е движението при храните. През септември хранителните продукти в малката кошница поскъпнаха с 0,7% за месец.

Услугите са нагоре с 0,1%, докато нехранителните стоки поевтиняха с 0,7%.

Така общата дефлация от 0,3% не се усеща по един и същи начин от всички домакинства, особено когато по-голяма част от бюджета им отива за храна и основни разходи.

И европейският индекс отчита лек спад за месеца

По хармонизирания индекс на потребителските цени, който позволява сравнение с останалите страни от ЕС, НСИ очаква месечна дефлация от 0,1% и годишна инфлация от 5,6%.

При този индекс най-силен спад има при ресторантите и хотелите - 4,3%, следвани от развлеченията, спорта и културата с понижение от 3,3%.

Най-сериозно поскъпване отново има при образователните услуги - 3,2%, и транспорта - 1,7%.

Септември е първият месец с отчетено месечно понижение на общото ценово равнище след юни. Въпреки това годишната инфлация остава висока и се ускорява спрямо август.

Автор: Маргарита Костадинова
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