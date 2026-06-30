България

Ново мито за онлайн пратките от 1 юли: ще плащаме ли повече за поръчки извън ЕС

Таксата от 3 евро засяга малките пратки до 150 евро, а поръчки, направени през юни, също може да попаднат в новия режим

Маргарита Костадинова

30 юни 2026, 14:23
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От 1 юли 2026 г. в Европейския съюз влизат в сила нови правила за малките онлайн пратки от държави извън ЕС. Промяната засяга най-вече покупките от големи международни платформи и онлайн магазини, когато стоките се изпращат от трета страна и стойността им е до 150 евро.

Става дума за ново вносно мито от 3 евро, което ще се прилага при определени пратки от електронната търговия. Мярката е временна и е част от по-широката реформа на митническите правила в ЕС, с която Брюксел опитва да отговори на огромния ръст на евтините онлайн покупки извън съюза. По информация на Агенция „Митници“ новото мито ще се прилага от 1 юли 2026 г., а следваща стъпка през есента се очаква да бъде въвеждането на такса за обработка.

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В репортаж на NOVA NEWS Вяра Генова-Рудолф от Агенция „Митници“ обясни, че промяната не би трябвало да доведе до сериозни затруднения за потребителите. По думите ѝ големите платформи имат интерес да запазят лесното пазаруване и бързата доставка и ще трябва да се адаптират към новите условия.

Най-важният въпрос за потребителите обаче е друг: какво става с пратките, които вече са поръчани през юни, но ще пристигнат след 1 юли?

Отговорът е, че е възможно и те да бъдат обложени. Причината е, че митническото задължение възниква не в момента на поръчката, а при приемането на митническата декларация. Агенция „Митници“ изрично посочва, че ако пратката е допусната за свободно обращение на 1 юли 2026 г. или след тази дата, новото мито е приложимо независимо кога е направена поръчката.

На практика това означава, че човек може да е купил стока през юни, но ако тя пристигне и бъде обработена след влизането на новите правила в сила, върху нея може да се начисли новото мито. Ако сумата не е била включена предварително в крайната цена при покупката, тя най-вероятно ще бъде събрана при доставката — от пощенския оператор или от куриера. Именно затова от Агенция „Митници“ съветват потребителите да проверят в платформата, от която са поръчали, какво точно е включено в крайната цена.

Новото правило засяга пратки до 150 евро, които идват от трети страни — тоест от държави извън Европейския съюз. За пратки над 150 евро няма нов режим: те ще продължат да се облагат както досега, според тарифното третиране на съответната стока.

Важно е да се уточни, че митото от 3 евро не отменя ДДС. При онлайн покупките от страни извън ЕС ДДС може да бъде събран още при поръчката чрез специалния режим IOSS, чрез специален режим за събиране при доставката или по стандартния механизъм. Според Агенция „Митници“ отговорността за правилното плащане на митото носи деклараторът по митническата декларация — това може да бъде платформата, продавачът, превозвачът, представителят, който декларира стоката, а в определени случаи и потребителят.

ЕС връща митата за малките пратки

Причината за промяната е мащабът на електронната търговия и огромният брой малки пратки, които влизат в ЕС. В ефира на NOVA NEWS от Агенция „Митници“ посочиха, че става дума за близо 5,8 млрд. малки пратки годишно в Европейския съюз. Това създава трудности за контрола и повишава риска до потребителите да достигат опасни, некачествени или неправилно декларирани стоки.

Съветът на ЕС вече обяви, че временната мярка цели да отговори на няколко проблема едновременно — нелоялна конкуренция спрямо европейските търговци, рискове за здравето и безопасността на потребителите, високи равнища на измами и екологични проблеми, свързани с големия поток от малки пратки. Според решението фиксираното мито от 3 евро се въвежда от 1 юли 2026 г. за малки пратки под 150 евро, които влизат в ЕС основно чрез електронна търговия.

За потребителите промяната означава, че евтината онлайн покупка може да се окаже малко по-скъпа, особено ако в една поръчка има няколко отделни артикула или ако платформата не е включила всички дължими суми още при плащането. Затова преди финализиране на поръчка е добре да се проверява откъде реално се изпраща стоката, дали цената включва ДДС и мита, както и кой поема евентуалните допълнителни разходи при доставка.

Има и още една важна подробност. Ако потребителят върне пратка до 150 евро на доставчика, отпада възможността митническата декларация да бъде анулирана на това основание, а с това и възможността платеното вносно мито да бъде възстановено от митницата само защото стоката е върната. Това не отменя правото на отказ от покупка, но означава, че митническите разходи може да не бъдат възстановени автоматично.

Фиксираното мито от 3 евро е временна мярка. Според Агенция „Митници“ от средата на 2028 г. се очаква за пратките до 150 евро, които са предмет на дистанционни продажби, да започне да се прилага митото за внос от трети страни според конкретния вид стока или съответното преференциално тарифно третиране, ако такова е приложимо.

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Дотогава най-практичният съвет към потребителите е да следят крайната цена още при поръчката. Ако стоката идва от страна извън ЕС, а доставката ще бъде след 1 юли, е възможно сумата, която трябва да се плати, да не приключва с цената в онлайн кошницата.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: NOVA, Агенция Митници, Съвета на ЕС    
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