България

Арестуваха мъж, заплашил друг с пистолет, за да защити кучето си

Размяната на реплики бързо прераснала в остър конфликт

Василена Василева Василена Василева

7 юли 2026, 09:38
Арестуваха мъж, заплашил друг с пистолет, за да защити кучето си
Източник: iStock photos/Getty images

С кандал заради кучета в Поморие завърши с намеса на полицията, след като 65-годишен мъж от София беше задържан заради заплаха с пистолет към друг човек.

Инцидентът е станал около 9:30 часа на 6 юли в района на ул. „Стара планина“ №1 в морския град. По информация на полицията конфликтът възникнал между 65-годишния столичанин и 41-годишен жител на Поморие, който разхождал кучето си.

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По първоначални данни спорът започнал заради поведението на животното и реакцията на двамата мъже по време на срещата. Размяната на реплики бързо прераснала в остър конфликт, при който 65-годишният мъж извадил законно притежаван пистолет и го насочил към тялото на опонента си.

На място пристигнали полицейски служители, които задържали мъжа. При проверката оръжието било иззето – пистолет „Ruger“, както и два пълнителя с общо 16 патрона.

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Софиянецът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство, като полицията продължава работа по изясняване на всички обстоятелства около инцидента.

Органите на реда припомнят, че дори при притежание на законно оръжие то не може да бъде използвано за заплахи или разрешаване на лични конфликти.

Редактор: Василена Василева
Източник: МВР    
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