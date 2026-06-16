Свят

Край на евтиното от Temu, Shein и AliExpress: ЕС въвежда нова такса за всяка стока

От 1 юли влизат в сила нови митнически правила, които налагат временна такса от 3 евро за артикул. Брюксел цели да спре масовото разделяне на големи поръчки от Азия, с което търговците умишлено избягваха плащането на налози към европейския пазар

16 юни 2026, 15:36
Край на евтиното от Temu, Shein и AliExpress: ЕС въвежда нова такса за всяка стока
Източник: БГНЕС/Istock

Е вропейският съюз премахва безмитния внос на пратки на стойност до 150 евро и въвежда временна такса от 3 евро за артикул. Така ерата на ултраевтиното пазаруване на азиатски пазари като Temu, Shein и AliExpress е към своя край.

Според полския вестник Gazeta Prawna, нови митнически разпоредби, насочени към малки пратки с ниска стойност, ще влязат в сила от 1 юли 2026 г.

За потребителите това означава, че традиционните предимства за поръчки с ниска стойност стават нещо от миналото.

Досега пратките на стойност до 150 евро, пристигащи от страни извън ЕС, бяха напълно освободени от мита. Брюксел обаче реши да затвори тази вратичка.

Новите правила ще бъдат в сила две години - от юли 2026 г. до юли 2028 г. Според новите разпоредби, към всяка пратка на стойност до 150 евро ще се добавя допълнителна такса от 3 евро за всяка категория продукти в поръчката. 

Според разяснения от полските данъчни и митнически власти, една категория продукти се определя като продукт или група продукти с един и същ митнически код, идентично описание и страна на произход.

Целта на новите разпоредби е да се бори с широко разпространената практика за изкуствено разделяне на големи поръчки на няколко по-малки пратки, като продавачите умишлено пренебрегват декларираната стойност на стоките, за да избегнат митнически такси. 

Отбелязва се, че предишните стимули са били въведени предимно за намаляване на бюрократичната тежест. Сега, благодарение на дигитализацията на митническите системи, обработката на данни за всяка пратка вече не представлява техническо предизвикателство. 

Мащабът на явлението, с което ЕС се опитва да се бори, е огромен. Според Еврокомисията, приблизително 4,6 милиарда нискобюджетни пратки са влезли в страните от ЕС през 2024 г. Това е почти двойно повече в сравнение с цифрата от предходната година в размер на 2,3 милиарда пратки.

Проучвания показват популярността на азиатските платформи сред полските купувачи. Между есента на 2024 г. и есента на 2025 г. Temu, Shein и AliExpress са генерирали 11,6 милиарда злоти от продажби в Полша. Това се равнява на приблизително 100 милиона пратки годишно - средно по три пратки на човек.

Средната стойност на поръчката е била само 120 злоти, а основните клиенти са били млади хора, живеещи в големите градове.

Източник: "Фокус" / БГНЕС    
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