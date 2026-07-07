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Бомбени експлозии разтърсиха района около хотела на Еманюел Макрон в Дамаск

Серия от взрове избухна в сирийската столица по време на историческото посещение на френския президент. Силите за сигурност са на крак, а мотивите за атаката в близост до делегацията на Елисейския дворец все още се изясняват

7 юли 2026, 10:44
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П оредица от експлозивни устройства са се взривили близо до хотела, в който в момента е отседнал Еманюел Макрон в Дамаск, съобщава източник от силите за сигурност. Причините за взривовете в сирийската столица в момента са неизвестни.

Френският президент кацна в Сирия в понеделник. Това е първото посещение в Дамаск на държавен глава от Европейския съюз, откакто бунтовниците, водени от президента Ахмед ал-Шараа, свалиха Башар ал-Асад през 2024 г.

Визитата подчертава геополитическата трансформация на Сирия под управлението на Шараа – бивш командир от Ал Кайда, който успя да изгради близки връзки със Западните и Близкоизточните сили, изолирали навремето Асад. Сега той се опитва да възстанови страната, съсипана от 13 години война.

„Тук съм, за да потвърдя ангажимента на Франция към сирийския народ. За суверенна Сирия, обединена в своето многообразие и в мир със своите съседи. Нека заедно отворим нова страница на стабилност и мир“, написа Макрон в социалната мрежа X.

Макрон, който беше посрещнат на летището в Дамаск от външния министър Асаад Ал-Шайбани, ще проведе работна вечеря с Шараа преди следващите срещи във вторник, според програмата на френското президентство.

Възстановяването на Сирия се очертава като една от ключовите теми на пътуването. Макрон е придружаван от бизнес лидери, включително изпълнителните директори на енергийния гигант TotalEnergies и френската карго корабна група CMA CGM, съобщи представител на Елисейския дворец пред репортери преди визитата. Макрон също така ще подчертае ангажимента на Франция за свободна и плуралистична Сирия, която уважава всички свои общности, и ще се срещне със сирийци от различни среди и прослойки, добави източникът.

Шараа, който е представител на сунитското мюсюлманско мнозинство в Сирия, обеща да изгради приобщаващ нов ред в страната, след като сложи край на повече от пет десетилетия желязна диктатура на фамилията Асад. Опазването на това обещание обаче е поставено на изпитание от вълни на насилие между проправителствените сили и членове на религиозни и етнически малцинства, при които миналата година загинаха стотици хора.

Представителят на френското президентство отбеляза, че Сирия може да бъде партньор на Франция само ако плурализмът бъде изцяло взет под внимание, и че за Париж е изключено една форма на еднолична власт просто да бъде заменена с друга.

Шараа се срещна с Макрон по време на посещението си във Франция миналата година – негово първо в европейска държава след свалянето на Асад. Макрон беше един от водещите гласове, призоваващи за отмяна на западните санкции, които в голямата си част бяха премахнати миналата година.

Шараа, който прекъсна връзките си с Ал Кайда през 2016 г., поведе Сирия в нова ера. Тази промяна се отразява и в близките му отношения с президента на САЩ Доналд Тръмп. Миналата година Дамаск се присъедини към водената от САЩ глобална коалиция срещу „Ислямска държава“.

Наскоро Тръмп повдигна възможността сирийските сили да се изправят срещу подкрепяната от Иран ливанска шиитска групировка Хизбула, която се биеше на страната на Асад по време на сирийския конфликт. Източникът от френското президентство обаче заяви, че Макрон много ясно е предал на Шараа, че Сирия при никакви обстоятелства не трябва да изпраща сили в Ливан, а Шараа е уверил, че няма да го направи – независимо от евентуални искания или натиск. Преди това Шараа вече отрече слуховете за възможно навлизане на сирийско присъствие в Ливан.

След отстраняването на Асад Франция изигра ролята на посредник между Дамаск и сирийските кюрдски групировки, които бяха установили контрол над голяма част от севера, докато се биеха като част от съюза срещу Ислямска държава. През февруари Дамаск и доминиращите кюрдски групировки в Сирия подписаха споразумение за интеграция, подкрепено от САЩ, след като правителствените сили завзеха големи части от контролираната от кюрдите територия.

Източник: Daily Mail/ Reuters    
Посещение на Макрон в Сирия Сирия Ахмед ал-Шараа Геополитика Възстановяване на Сирия
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