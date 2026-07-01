България

Край на евтиния онлайн пазар: Ще плащаме повече за стоки извън ЕС

Потребителите ще плащат фиксирана такса от 3 евро за всяка категория стоки в пратките извън ЕС

1 юли 2026, 10:09
Край на евтиния онлайн пазар: Ще плащаме повече за стоки извън ЕС
Източник: IStock

Е вропейският съюз прекратява от днес освобождаването от мита за внос на стойност под 150 евро, което означава, че потребителите, купуващи евтини стоки извън блока, ще плащат повече, съобщи ДПА.

Според новите правила за всяка категория стоки в една пратка ще се прилага фиксирана митническа такса от 3 евро. Например за пакет, съдържащ няколко тениски, ще се начислява една такса от 3 евро, а добавянето на играчка ще води до допълнителна такса от 3 евро.

ЕС връща митата за малките пратки

Въпреки че продавачите или вносителите носят законова отговорност за декларирането и плащането на митническите такси, те могат да прехвърлят разходите върху потребителите, заяви Европейската комисия. Европейският потребителски център в Германия предупреди, че новите такси може значително да повишат цената на много евтините продукти, а според експерти цените в някои онлайн платформи вече са се повишили.

Край на евтиното от Temu, Shein и AliExpress: ЕС въвежда нова такса за всяка стока

Мярката беше предприета след рязко увеличаване на вноса на стоки с ниска стойност в ЕС. Според Европейската комисия миналата година в блока са влезли 5,9 милиарда пратки на стойност под 150 евро, без върху тях да бъдат налагани мита, което се равнява на около 16 милиона пратки дневно. Над 90 на сто от тези пратки са били от Китай, заяви високопоставен представител на ЕС.

Очаква се фиксираната такса да остане в сила до 1 юли 2028 г. като временна мярка, докато ЕС разработва нова цифрова митническа платформа. След като системата започне да функционира, ще се прилагат стандартни мита въз основа на стойността, произхода и класификацията на продукта.

Източник: БТА, Божидар Захариев    
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